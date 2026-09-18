Hanoi Jazztival 2026: Dấu ấn Thành phố Sáng tạo trên bản đồ âm nhạc thế giới

Hanoi Jazztival 2026 khẳng định vị thế Thành phố Sáng tạo của UNESCO

Diễn ra từ 17 đến 19/9/2026, Hanoi Jazztival 2026 (Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026) được định hướng tổ chức thường niên, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội.

Lễ Khai mạc Hanoi Jazztival 2026 có sự góp mặt của NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026, Sông Hồng Jazz Band cùng các đại diện quốc tế xuất sắc như Nguyen Le Special Quartet và Senri Kawaguchi Special Fusion Band.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện với sự phối hợp đồng hành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cùng nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Thành Công)

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Hanoi Jatival 2026, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: “Với định hướng phát triển văn hóa Thủ đô "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập và Kết nối", gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của Thủ đô, gắn với các chương trình, sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa sáng tạo và năng động. Tại Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026, khán giả sẽ được trải nghiệm, thưởng thức chuỗi hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Sự hội tụ của các tên tuổi uy tín hứa hẹn mang đến những chương trình nghệ thuật đặc sắc, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển mạng lưới Jazz giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.”

NSƯT Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026 và Sông Hồng Jazz Band.

Sự xuất hiện trên cùng một sân khấu của Sông Hồng Jazz Band cùng các đại diện quốc tế xuất sắc như Nguyen Le Special Quartet và Senri Kawaguchi Special Fusion Band thể hiện tinh thần xuyên suốt của Liên hoan: kết nối những cá tính nghệ thuật và nền tảng văn hóa khác nhau thông qua ngôn ngữ chung của Jazz.

Sông Hồng Jazz Band, đại diện cho tinh thần Jazz Việt mang tới những thanh âm vừa quen thuộc của chất liệu dân gian vừa giàu trải nghiệm. Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Quyền Văn Minh, Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival, đại diện Sông Hồng Jazz Band chia sẻ: “Chúng tôi trên tinh thần là ban nhạc Sông Hồng sẽ chơi tất cả những bản nhạc mang tính chất dân ca, mang âm hưởng của dân ca các vùng miền với phong cách Jazz và chúng tôi đã gọi là nhạc Jazz Việt Nam”.

Nguyen Le Special Quartet với nghệ sĩ guitar gốc Việt Nguyên Lê.

Nguyen Le Special Quartet với nghệ sĩ guitar gốc Việt Nguyên Lê đưa khán giả vào một thế giới Jazz Fusion đầy ma mị, quyến rũ, nơi kỹ thuật hòa thanh phương Tây đan quyện tài tình cùng tư duy âm nhạc phương Đông.

Nghệ sĩ Senri của Senri Kawaguchi Special Fusion Band với năng lượng bùng nổ từ trống.

Senri Kawaguchi Special Fusion Band với năng lượng bùng nổ từ tiếng trống dồn dập, chính xác và đầy lửa sáng tạo của tay trống nữ lừng danh Nhật Bản.

Khác với những đêm hòa nhạc khép kín trong thánh đường hàn lâm, Hanoi Jazztival 2026 đưa loại hình âm nhạc ngẫu hứng phóng khoáng này len lỏi qua từng vòm cây, góc phố và di sản phố cổ Hà Nội. Từ Vườn Âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm cổ kính, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ cho đến phố đi bộ Hồ Gươm, nhạc Jazz sẽ thực sự hòa cùng hơi thở cuộc sống của Hà Nội.

Hanoi Jazztival 2026 hướng tới tạo dựng một không gian giao lưu Jazz có quy mô và tính kết nối quốc tế, để nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ nhiều quốc gia cùng biểu diễn, trao đổi chuyên môn và chia sẻ những thực hành âm nhạc mới. Thông qua chuỗi hoạt động biểu diễn, triển lãm, tọa đàm, workshop, jam session và âm nhạc đường phố, Liên hoan đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận Jazz tới đông đảo công chúng và đưa các hoạt động nghệ thuật đến gần hơn với đời sống đô thị Hà Nội.

Lịch trình 3 ngày kết nối nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế

Trước đó, sáng 17/9, không gian lễ hội chính thức mở màn bằng triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, tiếp nối là chương trình “Woman in Jazz” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với sự hiện diện của Trịnh & Jazz và BellA Forté.

Tiếp nối cảm xúc đêm khai mạc, ngày 18/9, Hanoi Jazztival dành trọn trọng tâm cho chiều sâu nghệ thuật và sự trao đổi tri thức. Tại Khách sạn Thăng Long Opera, công chúng và giới chuyên môn được lắng nghe những chia sẻ quý báu từ NSƯT Quyền Văn Minh - người đặt gạch nối đầu tiên cho Jazz Việt - trong tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz”. Ngay sau đó, workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống” với sự có mặt của nghệ sĩ Nguyên Lê cùng chuỗi Jam Jazz Session sẽ mở ra không gian thực hành âm nhạc cởi mở giữa nghệ sĩ và khán giả. Đêm thứ hai của liên hoan tiếp tục thắp sáng Vườn Âm nhạc với sự tham gia của Thăng Long Jazz, David Carlos Valdez Quartet, Longwaits Ensemble và JSFA Band, trước khi dòng chảy âm nhạc tràn về các câu lạc bộ đêm như Bình Minh Jazz Club hay Long Waits Club.

Ngày 19/9, không gian lễ hội đưa Jazz bước ra phố xá và các di sản. Chương trình Street Jazz trên phố đi bộ Hồ Gươm với sự góp mặt của Hanoing Jazz Band cùng Thủy Bùi ft Breezin’ Bros x Hanoi Swing Dance sẽ biến khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Tràng Tiền Plaza thành một vũ hội ngẫu hứng tràn đầy năng lượng. Vào buổi chiều, điểm hẹn di sản tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm sẽ diễn ra màn kết duyên độc đáo giữa nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và Đàn Đó Band trong chương trình “Jazz và Di sản”.

Chuỗi hoạt động sẽ khép lại bằng đêm Bế mạc tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ với màn trình diễn hoành tráng của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band cùng San Trịnh & Sautéed Grabba Band.