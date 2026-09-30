Hòa Minzy, Đức Phúc hát khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần 2

Hòa Minzy, Đức Phúc và dàn sao sẽ quy tụ tại Lễ Khai mạc

Hòa Minzy, Đức Phúc, Hà Myo và nhiều ca sĩ nổi tiếng vừa xác nhận biểu diễn khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026 với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”.

Ca sĩ Hòa Minzy xác nhận biểu diễn tại Lễ Khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 1-10 tại Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật Việt Nam như GS.TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM Show, solo trống Thu Hà, nhóm Thanh âm xanh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên... Các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine cũng góp mặt trong chương trình.

Ca sĩ Hà Myo bày tỏ vinh dự được góp mặt tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải lịch biểu diễn chính thức. Ca sĩ Đức Phúc cũng vui mừng hẹn gặp khán giả tại Hà Nội tối 1/10. Ca sĩ Hà Myo xúc động chia sẻ: “Có những sân khấu khiến mình háo hức vì được biểu diễn. Nhưng cũng có những sân khấu khiến mình xúc động bởi cảm giác được mang theo một phần quê hương khi bước lên đó. Ngày 01/10, Hà Myo rất vinh dự được góp mặt tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội. Giữa những sắc màu văn hóa đến từ nhiều quốc gia, điều khiến Hà Myo tự hào nhất là được cất lên những thanh âm của Việt Nam, những chất liệu đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hà Myo luôn tin rằng truyền thống không chỉ thuộc về quá khứ.

Truyền thống sẽ tiếp tục sống khi thế hệ hôm nay còn yêu, hiểu và tìm được cách kể câu chuyện của cha ông bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Vì thế, mỗi lần được mang âm nhạc Việt Nam đến một sân khấu có bạn bè quốc tế, với Hà Myo không đơn thuần là một buổi biểu diễn. Đó là niềm tự hào, một trách nhiệm và cũng là cách mình góp một tiếng nói nhỏ để văn hóa Việt Nam tiếp tục được lắng nghe giữa thế giới rộng lớn”.

Demo sân khấu của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Quy mô chương trình được mở rộng với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim của 20 quốc gia, không gian thời trang với trang phục truyền thống của 15 quốc gia và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Sự kiện được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, đồng thời góp phần đưa Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới.