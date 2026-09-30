English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hòa Minzy, Đức Phúc hát khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần 2

Thứ Tư, 16:52, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hòa Minzy, Đức Phúc, Hà Myo và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế sẽ biểu diễn khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026. Đêm khai mạc diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long lúc 20h00 tối mai 1/10.

Hòa Minzy, Đức Phúc và dàn sao sẽ quy tụ tại Lễ Khai mạc 

Hòa Minzy, Đức Phúc, Hà Myo và nhiều ca sĩ nổi tiếng vừa xác nhận biểu diễn khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026 với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”.  

hoa minzy, Duc phuc hat khai mac le hoi van hoa the gioi lan 2 hinh anh 1
Ca sĩ Hòa Minzy xác nhận biểu diễn tại Lễ Khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai 2026.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 1-10 tại Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật Việt Nam như GS.TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM Show, solo trống Thu Hà, nhóm Thanh âm xanh; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên... Các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine cũng góp mặt trong chương trình.

hoa minzy, Duc phuc hat khai mac le hoi van hoa the gioi lan 2 hinh anh 2
Ca sĩ Hà Myo bày tỏ vinh dự được góp mặt tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải lịch biểu diễn chính thức. Ca sĩ Đức Phúc cũng vui mừng hẹn gặp khán giả tại Hà Nội tối 1/10. Ca sĩ Hà Myo xúc động chia sẻ: “Có những sân khấu khiến mình háo hức vì được biểu diễn. Nhưng cũng có những sân khấu khiến mình xúc động bởi cảm giác được mang theo một phần quê hương khi bước lên đó. Ngày 01/10, Hà Myo rất vinh dự được góp mặt tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội. Giữa những sắc màu văn hóa đến từ nhiều quốc gia, điều khiến Hà Myo tự hào nhất là được cất lên những thanh âm của Việt Nam, những chất liệu đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hà Myo luôn tin rằng truyền thống không chỉ thuộc về quá khứ.

Truyền thống sẽ tiếp tục sống khi thế hệ hôm nay còn yêu, hiểu và tìm được cách kể câu chuyện của cha ông bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Vì thế, mỗi lần được mang âm nhạc Việt Nam đến một sân khấu có bạn bè quốc tế, với Hà Myo không đơn thuần là một buổi biểu diễn. Đó là niềm tự hào, một trách nhiệm và cũng là cách mình góp một tiếng nói nhỏ để văn hóa Việt Nam tiếp tục được lắng nghe giữa thế giới rộng lớn”.

hoa minzy, Duc phuc hat khai mac le hoi van hoa the gioi lan 2 hinh anh 3
Demo sân khấu của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Quy mô chương trình được mở rộng với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim của 20 quốc gia, không gian thời trang với trang phục truyền thống của 15 quốc gia và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Sự kiện được kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, đồng thời góp phần đưa Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự án phục hồi Điện Kính Thiên: Bảo vệ nguyên trạng dấu tích khảo cổ
Dự án phục hồi Điện Kính Thiên: Bảo vệ nguyên trạng dấu tích khảo cổ

VOV.VN - Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc: Từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Dự án phục hồi Điện Kính Thiên: Bảo vệ nguyên trạng dấu tích khảo cổ

Dự án phục hồi Điện Kính Thiên: Bảo vệ nguyên trạng dấu tích khảo cổ

VOV.VN - Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc: Từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa: Trao không gian để văn hóa “cất lời”
Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa: Trao không gian để văn hóa “cất lời”

VOV.VN - Tài sản văn hóa chỉ có thể tạo ra giá trị khi có không gian để hiện diện. Ở phố đi bộ thành phố Sơn La (trước đây), nay là phố đi bộ Sơn La, những câu lạc bộ, nghệ nhân, đội văn nghệ đang cùng nhau làm nên một không gian như thế – nơi chính cộng đồng trở thành chủ thể của đời sống văn hóa.

Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa: Trao không gian để văn hóa “cất lời”

Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa: Trao không gian để văn hóa “cất lời”

VOV.VN - Tài sản văn hóa chỉ có thể tạo ra giá trị khi có không gian để hiện diện. Ở phố đi bộ thành phố Sơn La (trước đây), nay là phố đi bộ Sơn La, những câu lạc bộ, nghệ nhân, đội văn nghệ đang cùng nhau làm nên một không gian như thế – nơi chính cộng đồng trở thành chủ thể của đời sống văn hóa.

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh 2026: Lan tỏa và tôn vinh di sản
Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh 2026: Lan tỏa và tôn vinh di sản

VOV.VN - Ngày 26/9, Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh năm 2026 đã diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026. Liên hoan hướng tới kỷ niệm 10 năm “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh 2026: Lan tỏa và tôn vinh di sản

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh 2026: Lan tỏa và tôn vinh di sản

VOV.VN - Ngày 26/9, Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh năm 2026 đã diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026. Liên hoan hướng tới kỷ niệm 10 năm “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ
Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

VOV.VN - Triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 sẽ được triển khai quy mô trên toàn quốc. Sự kiện lịch sử này nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

VOV.VN - Triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 sẽ được triển khai quy mô trên toàn quốc. Sự kiện lịch sử này nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc