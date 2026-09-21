Mạch nguồn di sản: Dấu ấn văn hóa khép lại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Mạch nguồn di sản, điểm nhấn khép lại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Chương trình Mạch nguồn di sản diễn ra trong không gian đầy cảm xúc tại Bảo tàng Hà Nội, cuốn hút người xem với trưng bày "Chiến tranh và Hòa bình” của họa sĩ Thu Trần, họa sĩ Tây Phong và đêm nhạc đặc biệt "Một cõi quê hương" với nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ guitar Lê Hùng Phong và ca sĩ Quỳnh Phạm. Sự kiện khép lại chuỗi hoạt động của Bảo tàng Hà Nội trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản".

Chương trình Mạch nguồn di sản diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội tối 20/9.

Đến dự chương trình có ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, cùng các đại biểu, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Không gian trưng bày "Chiến tranh và Hòa bình” của họa sĩ Thu Trần, họa sĩ Tây Phong và đêm nhạc đặc biệt "Một cõi quê hương" với nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ guitar Lê Hùng Phong và ca sĩ Quỳnh Phạm.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và ca sĩ Quỳnh Phạm.

"Mạch nguồn di sản" là hành trình đan dệt giữa hội họa, ký ức, đối thoại, âm nhạc, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc để thấu cảm sâu sắc hơn về tình yêu quê hương, gia đình, giá trị của hòa bình và bản sắc văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện được thiết kế như một không gian văn hóa mở, nơi di sản lịch sử được tái sinh qua góc nhìn nghệ thuật đương đại. Phát biểu tại chương trình, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: "Trong dòng chảy lịch sử Thăng Long - Hà Nội, di sản văn hóa luôn là nguồn mạch nuôi dưỡng bản sắc, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được kết nối với cộng đồng, góp phần định hướng tương lai và hiện diện sinh động trong đời sống hiện đại”.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cùng tác giả và khách mời tham quan trưng bày.

Họa sĩ Thu Trần, tác giả của 11 tác phẩm hai mặt tương đương 22 bức họa tại trưng bày.

Trưng bày "Bông bầu, bông bí" của họa sĩ Trần Thị Thu (Thu Trần) phối hợp đồng sắp đặt cùng họa sĩ Tây Phong gồm 11 tác phẩm hai mặt tương đương 22 bức họa. Họa sĩ Trần Thị Thu tâm sự: "Ở đây chỉ có sự hiền hòa, tử tế, đẹp đẽ, kết nối. Chúng tôi muốn mang đến thông điệp các đồ vật, di vật của chiến tranh như “Bông bầu, bông bí” là sự thương cảm, quấn quít yêu thương nhau. Tôi muốn truyền tải thông điệp nhân văn, giá trị của hòa bình”.

Họa sĩ Tây Phong, đồng sắp đặt.

Đồng hành trong quá trình thực hiện, họa sĩ Tây Phong cho biết cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ không gian ký ức sâu lắng: "Khi xuống căn hầm của bảo tàng, tôi nhận ra mình có rất nhiều cảm xúc. Tôi cảm giác như các vật phẩm vô tri vô giác đang rung lên đòi nói, đòi kể câu chuyện”.

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức.

Không gian sáng tạo độc đáo đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ nhiều họa sĩ tên tuổi. Họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức chia sẻ những tác phẩm trưng bày tại đây cho thấy quá khứ được thổi hồn bằng ngôn ngữ trẻ trung, cho thấy sự thấu cảm của người nghệ sĩ.

Họa sĩ Lý Trực Sơn, người thầy của họa sĩ Thu Trần.

Đánh giá cao nỗ lực của ê-kíp thực hiện, họa sĩ Lý Trực Sơn nhấn mạnh: "Tôi cảm động vì sự cố gắng của các tác giả. Trong điều kiện thời gian và kinh phí hạn chế mà làm được triển lãm như thế này là rất đáng trân trọng. Những chứng tích thời xưa như pháo cao xạ, súng đạn... khiến chúng ta chiêm nghiệm lại quá khứ".

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Đêm nghệ thuật "Một cõi quê hương" với tiếng kèn saxophone da diết của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Lê Hùng Phong cùng giọng hát của ca sĩ Quỳnh Phạm mang đến không gian âm nhạc lắng đọng, khép lại trọn vẹn chuỗi hoạt động Festival.

Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội xúc động tâm sự: "Tất cả những hiện vật ở đây là chứng tích chiến tranh 50-55 năm trước, nay được đưa trở về một không gian vật lý kết hợp với âm nhạc. Bảo tàng Hà Nội là nơi lưu giữ ký ước và chúng tôi mong muốn ký ức đó cất cánh bằng sự sáng tạo của âm nhạc và nghệ thuật”.

Mạch nguồn di sản không chỉ mang đến trải nghiệm thẩm mỹ sâu sắc mà còn góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa, khẳng định thông điệp di sản không chỉ nằm trong ký ức hay tủ kính trưng bày, mà luôn chảy sống động và đối thoại cùng cộng đồng trong đời sống hôm nay.

Một số hình ảnh tại sự kiện: