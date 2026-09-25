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Ngày Văn hóa Việt Nam: Phát huy vai trò chủ động của địa phương và văn nghệ sĩ

Thứ Sáu, 14:14, 25/09/2026
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VOV.VN - Triển khai tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 sẽ được triển khai quy mô trên toàn quốc. Sự kiện lịch sử này nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống, khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản trân trọng kêu gọi các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, nhà hát, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cùng toàn thể đội ngũ nghệ sĩ, nhà sáng tạo trên cả nước tích cực xây dựng những chương trình nghệ thuật chất lượng cao. Các tác phẩm biểu diễn cần được đầu tư nghiêm túc về nội dung lẫn hình thức thể hiện, bảo đảm chất lượng tư tưởng, nghệ thuật và hiệu quả xã hội.

Trọng tâm của các chương trình là ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương, đất nước và con người Việt Nam; tôn vinh những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tinh thần đoàn kết, nhân ái.

ngay van hoa viet nam phat huy vai tro chu dong cua dia phuong va van nghe si hinh anh 1
“Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” năm 2026 sẽ được triển khai quy mô trên toàn quốc. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh các chương trình mang tính chính luận và truyền thống, các đơn vị cần chú trọng phát triển những nội dung giàu tính giải trí lành mạnh, có chiều sâu thẩm mỹ, mang thông điệp tích cực, phù hợp với thị hiếu của công chúng đương đại và giới trẻ mà không chạy theo xu hướng dễ dãi hay xa rời giá trị tốt đẹp.

Các địa phương và đơn vị được khuyến khích chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế như tổ chức biểu diễn tại trường học, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Việc kết hợp biểu diễn trực tiếp với các nền tảng phát thanh, truyền hình và không gian số sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận cho công chúng.

ngay van hoa viet nam phat huy vai tro chu dong cua dia phuong va van nghe si hinh anh 2
Văn nghệ sĩ là lự lượng nòng cốt để “Ngày Văn hóa Việt Nam” thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. (Ảnh minh họa)

Để bảo đảm sự đồng bộ trên quy mô toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch tổng thể kèm theo bộ nhận diện thương hiệu thống nhất gồm logo, khẩu hiệu và thông điệp truyền thông.

Đồng thời, Bộ phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng các hoạt động trải nghiệm di sản, làng nghề, ẩm thực gắn liền với phát triển du lịch. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và kiều bào trong tháng 11/2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các chương trình ngoại khóa, đưa trò chơi dân gian và di sản vào trường học. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch chung để chủ động xây dựng phương án triển khai, bố trí ngân sách và phê duyệt trước ngày 20/10/2026. Sự chung tay của các cơ quan thông tấn báo chí, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh niên trong việc lan tỏa thông điệp sẽ là nền tảng vững chắc để “Ngày Văn hóa Việt Nam” thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Thư Vũ/VOV.VN
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