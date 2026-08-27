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Rằm tháng Bảy - một khoảng lặng giữa dòng đời

Thứ Năm, 08:00, 27/08/2026
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VOV.VN - Giữa dòng đời vội vã, Rằm tháng Bảy là một khoảng lặng để người Việt trở về với cội nguồn, nhớ người đã khuất và thương hơn những người còn ở bên mình.

Một ngày rằm mang nhiều tầng ý nghĩa

Trong đời sống văn hóa Việt Nam, tháng Bảy âm lịch là một khoảng thời gian đặc biệt. Rằm tháng Bảy gắn với nhiều lớp văn hóa, tín ngưỡng và phong tục đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Đây là dịp Vu Lan báo hiếu, khi con người nhắc nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Trong nhiều gia đình, những người con dù đi xa cũng cố gắng trở về, cùng nhau sửa soạn mâm cơm, thắp nén hương trước bàn thờ gia tiên.

Nhưng Rằm tháng Bảy không chỉ có câu chuyện của mỗi gia đình. Trong ký ức văn hóa của người Việt, đây còn là dịp thể hiện lòng thương người, tinh thần sẻ chia với những phận đời bất hạnh. Những phong tục dân gian liên quan đến ngày Rằm tháng Bảy, trong đó có tục làm lễ thí thực, cúng chúng sinh, phản ánh một quan niệm giàu tính nhân văn: Con người không chỉ nhớ đến người thân của mình mà còn biết mở lòng với những chúng sinh, những người không có nơi nương tựa.

Bởi vậy, nếu nhìn sâu hơn, Rằm tháng Bảy là câu chuyện về đạo hiếu, lòng nhân ái và sự tri ân.

ram thang bay - mot khoang lang giua dong doi hinh anh 1
Rằm tháng Bảy là dịp để mỗi người trở về với những giá trị thân thuộc của gia đình và cội nguồn.

Từ một nén hương đến đạo lý làm người

Có lẽ điều đẹp nhất của Rằm tháng Bảy không nằm ở mâm lễ nhiều hay ít, cũng không nằm ở việc mỗi gia đình chuẩn bị bao nhiêu món. Điều đáng quý nằm ở khoảnh khắc con người đứng trước bàn thờ gia tiên, thắp một nén hương và nhớ về những người đã sinh thành ra mình.

Trong khoảnh khắc ấy, những điều tưởng như rất bình thường của cuộc sống bỗng trở nên có ý nghĩa. Một bữa cơm gia đình, một lời hỏi thăm cha mẹ, một cuộc điện thoại cho người thân ở xa hay một lời cảm ơn tưởng như đã quá quen thuộc.

Rằm tháng Bảy, vì thế, có thể được hiểu như một lời nhắc nhở rất nhẹ nhàng rằng: Con người đi xa đến đâu cũng cần biết mình từ đâu mà đến.

Trong xã hội hiện đại, khi nhịp sống ngày càng nhanh, con người dễ bị cuốn vào công việc, tiền bạc, những mục tiêu cá nhân và vô số mối quan hệ ngoài xã hội, thì những ngày lễ truyền thống càng có ý nghĩa. Chúng tạo ra những khoảng dừng và đôi khi, chính trong những khoảng dừng ấy, con người tìm lại được những điều căn bản nhất của mình.

Văn hóa đẹp không nằm ở sự cầu kỳ

Ngày nay, Rằm tháng Bảy đôi khi được nhìn qua những mâm lễ lớn, những nghi thức cầu kỳ hay những câu chuyện mang màu sắc tâm linh. Nhưng nếu chỉ nhìn vào hình thức, chúng ta rất dễ bỏ qua giá trị cốt lõi của ngày lễ. Một phong tục chỉ thực sự có sức sống khi phía sau nó là một giá trị nhân văn.

Với Rằm tháng Bảy, đó là lòng biết ơn.

Không phải ai cũng có điều kiện chuẩn bị một mâm lễ đầy đủ. Không phải gia đình nào cũng có thể trở về sum họp. Nhưng một cuộc điện thoại hỏi thăm cha mẹ, một bữa cơm giản dị, một nén hương tưởng nhớ người đã khuất hay một việc tốt dành cho người khác cũng có thể là cách để mỗi người gìn giữ tinh thần của ngày Rằm.

Văn hóa, suy cho cùng, không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó bắt đầu từ cách một người đối xử với cha mẹ; từ cách một gia đình giữ gìn bàn thờ tổ tiên hay cách người lớn kể cho trẻ nhỏ nghe về ông bà, về nguồn cội. Và từ cách chúng ta truyền cho thế hệ sau hiểu rằng có những giá trị không thể đo bằng tiền bạc.

ram thang bay - mot khoang lang giua dong doi hinh anh 2
Giữ gìn Rằm tháng Bảy cũng là gìn giữ một nếp sống trọng tình, trọng nghĩa của người Việt.

Đừng để lòng hiếu thảo chỉ đến vào một ngày

Có một nghịch lý rất đáng suy nghĩ. Rằm tháng Bảy nhắc con người về lòng hiếu thảo nhưng đôi khi chúng ta chỉ nhớ đến cha mẹ vào những dịp đặc biệt.

Một bó hoa, một mâm cơm, một món quà trong ngày lễ có thể rất đẹp. Nhưng điều cha mẹ cần nhiều khi lại đơn giản hơn: Một cuộc điện thoại, một bữa cơm cùng nhau, một chút thời gian để lắng nghe.

Nếu Rằm tháng Bảy chỉ dừng lại ở việc mua sắm lễ vật, thực hiện nghi thức rồi kết thúc, thì ý nghĩa sâu xa của ngày lễ sẽ bị thu hẹp.

Giá trị của Vu Lan không phải để con người làm một việc thật lớn trong một ngày, mà để nhắc mỗi người sống có tình nghĩa hơn trong những ngày còn lại của năm.

Bởi người còn mẹ thì hãy biết yêu thương khi mẹ còn bên mình, người còn cha thì hãy biết trân trọng những cuộc trò chuyện tưởng như bình thường và với những người đã mất, hãy giữ họ trong ký ức bằng một cách sống tử tế.

Rằm tháng Bảy và một lời nhắc về cách sống

Có lẽ giữa một đời sống ngày càng hiện đại, điều chúng ta cần từ những ngày lễ truyền thống không phải là thêm những nghi thức, mà là thêm những khoảng lặng.

Rằm tháng Bảy cho con người một khoảng lặng như thế. Để nhớ về người đã sinh ra mình, để biết ơn những người đã nâng đỡ mình và để nhìn lại cách mình đang đối xử với những người thân yêu. Và để hiểu rằng, phía sau những phong tục tưởng như quen thuộc là một quan niệm sống rất đẹp của người Việt: Sống phải có trước có sau, biết uống nước nhớ nguồn, biết thương người và biết trân trọng những gì mình đang có.

Một nén hương có thể tàn, một mâm cơm rồi cũng sẽ nguội nhưng lòng biết ơn, nếu được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, sẽ còn ở lại. Và đó có lẽ chính là vẻ đẹp bền lâu nhất của Rằm tháng Bảy – một ngày để nhớ về người đã khuất, nhưng cũng là một ngày để người đang sống học cách yêu thương nhau nhiều hơn.

Hải Hà/VOV.VN
Ảnh minh họa: AI
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