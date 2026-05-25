Học sinh Cần Thơ hào hứng với Hội sách chào Hè 2026

Hội sách chào Hè 2026 do Trường Tiểu học Cái Khế 3 (phường Cái Khế, Cần Thơ) phối hợp với Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ. Hội sách được định vị là nhịp cầu gắn kết gia đình trong nhịp sống hiện đại vốn bị chi phối bởi các thiết bị số.

Với thông điệp “Tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào thế giới kỳ diệu của những trang sách”, Hội sách chào hè tạo ra không gian để phụ huynh và trẻ cùng tham gia vào hành trình khám phá tri thức. Điểm đặc biệt của Hội sách là cách tiếp cận tri thức đầy mới mẻ và sáng tạo. Tiêu biểu là phiên bản sách tô màu tác phẩm Lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các sự kiện lịch sử được chuyển hóa thành những hình vẽ đầy màu sắc, giúp trẻ tiếp cận lịch sử một cách trực quan, sinh động.

Cầm trên tay quyển sách yêu thích, bạn Dương Chi Lan Anh, học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cần Thơ bày tỏ, mặc dù điện thoại ngày nay có rất nhiều nội dung giải trí đa dạng và hấp dẫn, nhưng em thấy việc đọc sách mang lại những giá trị rất riêng.

“Quyển sách mà em đọc được trong ngày hôm nay là những quyển sách về Bác Hồ, những quyển sách về kỹ năng sống, Mặc dù điện thoại cho nhiều chương trình giải trí hơn, nhưng em vẫn thấy đọc sách giúp em có thêm nhiều hiểu hiểu biết, trau dồi thêm nhiều kỹ năng thiết thực cho bản thân”, em Lan Anh cho biết thêm.

Khu vực trưng bày sách được trang trí công phu, với ấn phẩm lý luận, chính trị, kỹ năng năng sống, đặc biệt là sách về Bác Hồ kính yêu.

Có thể thấy, các bộ sách kỹ năng được giới thiệu tại hội sách đều trải qua quá trình biên tập công phu, chú trọng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm của trẻ. Sự phối hợp giữa chất liệu, hệ thống tranh minh họa và bố cục khoa học không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn đánh thức các giác quan của trẻ. Mỗi lần lật giở trang sách, trẻ không chỉ đọc mà còn được “chạm” vào kiến thức, từ đó tạo ra những tương tác chủ động và chiều sâu cảm xúc bền bỉ.

Bạn Đoàn Trần Khôi Nguyên, học sinh Trường THCS Chu Văn An, Cần Thơ cho biết rất vui khi có mặt tại hội sách hôm nay vì đọc được nhiều cuốn sách thú vị, lại còn được đọc với mọi người, với các em nhỏ xung quanh. Bình thường ở nhà bạn chủ yếu dành thời gian xem điện thoại, nhưng khi đến với hội sách hôm, bạn được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay, thú vi, biết thêm được nhiều kiến thức mới hơn về bản thân, kỹ năng sống và lịch sử của dân tộc.

Việc thẩm thấu tri thức một cách tự nhiên thông qua sự tương tác này chính là nền tảng cốt lõi để hình thành tư duy độc lập và niềm đam mê đọc sách suốt đời cho trẻ. Vì thế, hội sách là bước khởi đầu quan trọng trong việc khơi dậy và duy trì văn hóa đọc, giúp tri thức trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực trong lòng thế hệ trẻ.

Phối hợp cùng Trường Tiểu học Cái Khế 3 tổ chức hội sách chào hè, bà Phạm Vũ Phương Linh, Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia sự thật Chi nhánh Cần Thơ thông tin, hiện NXB đang tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhằm đáp ứng nhịp sống và thị hiếu độc giả trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh các ấn phẩm lý luận, chính trị, việc đa dạng loại sách, trong đó có sách thiếu nhi và kỹ năng đã khẳng định vai trò của Nhà xuất bản trong việc đồng hành cùng độc giả, góp phần xây dựng và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng.

“Hiện nay thì các con trẻ của mình sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, làm giảm thị lực mắt, rồi có những loại bệnh mà liên quan đến sử dụng thiết bị điện tử. Chính vì vậy, chúng tôi chọn thông điệp đối với các con đó là: “Tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào sự kỳ diệu của từng trang sách”. Để làm sao? Để các phụ huynh và các con quan tâm hơn đến loại hình khác mà không phải sử dụng thiết bị điện tử trong cái dịp hè này. Mong muốn phụ huynh đồng hành cùng xã hội hướng các con đọc sách, bởi không ai phủ nhận về sự kỳ diệu và ích lợi của việc đọc sách nhiều”, bà Phạm Vũ Phương Linh cho hay.

Hội sách chào hè thu hút đông học sinh trên địa bàn tới tham quan, mua sách, trải nghiệm nhiều loại sách khác nhau.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, hội sách còn có nhiều chương trình ưu đãi dành cho học sinh. Các đầu sách được tuyển chọn theo chủ đề, kết hợp thành những gợi ý đọc đa dạng, giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp cận. Cô Nguyễn Thuý Oanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cái Khế 3, Cần Thơ chia sẻ: “Bên cạnh việc tổ chức hội sách thì nhà trường cũng đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, lâu dài để hình thành thói quen đọc sách cho các em thời gian sau này. Trước tiên, trường cũng đầu tư, trang bị những đầu sách phong phú, phù hợp với lứa tuổi các em học sinh; khuyến khích giáo viên lồng ghép việc đọc sách cho các em trong các tiết dạy; đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn con em mình đọc sách tại nhà. Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động phù hợp như là cho các em tham gia hội thi kể chuyện sách, giới thiệu sách hoặc là viết lại cảm nghĩ sau khi đọc một quyển sách,… Nhà trường mong muốn với những biện pháp lâu dài và liên tục như thế, hội sách không chỉ dừng lại là ngày hội mà sẽ trở thành phong trào bền vững”.

Với quy mô và nội dung đa dạng, diễn ra từ ngày 25/5 đến ngày 28/5/2026, hội sách chào hè không chỉ là dịp lan tỏa văn hóa đọc, tạo nên những không gian giao lưu, kết nối cộng đồng yêu sách trên địa bàn Cần Thơ, mà đây còn là cơ hội để các bậc phụ huynh thiết lập “khoảng lặng chất lượng” bên con, cùng chia sẻ cảm xúc và tư duy thông qua những trang sách, từ đó nuôi dưỡng sợi dây gắn kết tình thân vô cùng quý giá.