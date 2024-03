Hơn 250 nghệ nhân tham gia Liên hoan đàn tính, hát then tại Buôn Ma Thuột

Với chủ đề “Giai điệu quê hương”, Liên hoan thu hút 15 đơn vị của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tham gia. Mỗi đơn vị biểu diễn từ 3 đến 5 tiết mục, bao gồm đàn hát, dân vũ và diễn tấu nhạc cụ của các dân tộc phía Bắc. Gần 70 tiết mục được chuẩn bị công phu, có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, con người; phản ánh niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương… Bên cạnh những bài đã được sáng tác sẵn thì các đội còn thể hiện sự sáng tạo trong cách đặt lời mới phù hợp và mang tính thời sự, sưu tầm những bài then cổ còn rất ít người biết hay biểu diễn đàn hát kết hợp hoạt cảnh, sân khấu hóa thành một câu chuyện với thông điệp nội dung sâu sắc.

Ban tổ chức trao cúp lưu niệm tặng các đơn vị tham gia liên hoan

Liên hoan lần này thu hút hơn 250 nghệ nhân hát then, đàn tính tham gia

Bà Phạm Thị Hải Bình, Phó trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết, đây là hoạt động do UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức định kỳ nhằm thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng cơ sở; phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc Tày, Nùng; tạo điều kiện để các đội, nhóm hát then, đàn tính được gặp gỡ, giao lưu và học tập kinh nghiệm, xây dựng phong trào, bảo tồn vốn văn nghệ dân gian ở cơ sở. Liên hoan được tổ chức lần đầu vào cuối năm 2020, sau đó bị gián đoạn do Đại dịch.

Theo bà Phạm Thị Hải Bình, năm nay là lần thứ 2 diễn ra Liên hoan, nhằm hưởng ứng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk và chào mừng kỷ niệm 49 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Tuy thời gian chuẩn bị ngắn và diễn ra sớm hơn dự kiến nhưng đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các đội nghệ nhân, nhất là các em thiếu nhi. Điều đó cho thấy sự lan tỏa của hoạt động văn nghệ dân gian đã truyền cảm hứng và tình yêu văn hóa dân tộc tới các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Gần 70 tiết mục được chuẩn bị công phu, có sự tham gia của đội nhóm ở nhiều độ tuổi

Bà Bình nói: “Số lượng diễn viên và nghệ nhân tham gia rất đông, tăng gấp đôi so với lần thứ nhất. Chúng tôi thấy rằng chất lượng của các đội trong các tiết mục tham gia biểu diễn mang rất nhiều hình thức và nội dung cũng rất phong phú, có cả những bài then cổ đến những bài then mới. Trong liên hoan lần này cũng có thêm các điệu dân vũ, đó cũng là một điểm mới".