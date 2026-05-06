Hơn 60 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026, kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội với chủ đề “Hải Phòng – Hội tụ và Tỏa sáng”. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 8/5/2026 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (khu đô thị Bắc Sông Cấm), dự kiến đón 10.000 - 12.000 khán giả.

Chương trình nghệ thuật khai mạc do Vietnamshow thực hiện, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chủ nhiệm chương trình Vũ Hoa, giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân, Tổng biên đạo Hải Trường, được dàn dựng công phu theo cấu trúc ba chương: “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”, “Mạch nguồn hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”, tái hiện lịch sử, sự phát triển của thành phố Hải Phòng, từ chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng đến một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai.

Đêm nghệ thuật quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus…Tổng Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ, đêm khai mạc được đầu tư quy mô lớn với việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ trình diễn hiện đại. Hệ thống màn hình LED tiên tiến, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), cùng các thiết bị sân khấu lập trình tự động như sàn nâng, ray trượt và hệ thống nâng hạ đạo cụ được triển khai linh hoạt, tạo nên không gian biểu diễn đa chiều. Khép lại đêm khai mạc là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao, góp phần lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển của thành phố Cảng trong giai đoạn mới.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi.

Cùng với chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội, dịp này, thành phố Hải Phòng tổ chức 64 hoạt động đa dạng về loại hình, từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao đến các chương trình quảng bá du lịch trên địa bàn toàn thành phố, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố và góp phần tạo không khí sôi động, thu hút du khách trong và ngoài nước. Các sự kiện tiêu biểu bao gồm: Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV, triển lãm “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển; Giải Golf Hoa Phượng Đỏ, Liên hoan rượu vang quốc tế và các không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc… Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức khởi công và khánh thành 15 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và văn hóa xã hội.

Các nghệ sĩ, diễn viên đang sơ duyệt, chuẩn bị cho chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 không chỉ là một lời chào từ thành phố Cảng, mà là lời khẳng định về một Hải Phòng “Hội tụ và Tỏa sáng”, một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước đang sẵn sàng vươn mình trong kỷ nguyên mới. “Năm nay là năm đầu tiên tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ trong không gian mới sau hợp nhất - một Hải Phòng với địa giới rộng dài hơn, tiềm năng lớn hơn, liên kết mạnh hơn và vị thế ngày càng được nâng cao. Nếu như trước đây Lễ hội là niềm tự hào của một đô thị trung tâm thì ngày hôm nay Lễ hội mang một sứ mệnh lớn hơn, trở thành cái biểu tượng của một Hải Phòng mới hội tụ sức mạnh, lan tỏa giá trị và khẳng định tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới”, ông Bình chia sẻ.

Đến thời điểm này, các công việc đang được thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai đúng kế hoạch, sẵn sàng cho một kỳ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ ấn tượng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè.