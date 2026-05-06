Hơn 60 hoạt động nổi bật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026

Thứ Tư, 10:03, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng (13/5/1955 – 13/5/2026), Hải Phòng đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026. Với chủ đề “Hải Phòng – Hội tụ và Tỏa sáng”, sự kiện không chỉ tôn vinh bản sắc thành phố Cảng mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bứt phá.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026, kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội với chủ đề “Hải Phòng – Hội tụ và Tỏa sáng”. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 8/5/2026 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (khu đô thị Bắc Sông Cấm), dự kiến đón 10.000 - 12.000 khán giả.

Chương trình nghệ thuật khai mạc do Vietnamshow thực hiện, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chủ nhiệm chương trình Vũ Hoa, giám đốc âm nhạc Phạm Việt Tuân, Tổng biên đạo Hải Trường, được dàn dựng công phu theo cấu trúc ba chương: “Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng”, “Mạch nguồn hội tụ” và “Khát vọng tỏa sáng”, tái hiện lịch sử, sự phát triển của thành phố Hải Phòng, từ chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng đến một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tương lai.

Đêm nghệ thuật quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus…Tổng Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ, đêm khai mạc được đầu tư quy mô lớn với việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ trình diễn hiện đại. Hệ thống màn hình LED tiên tiến, công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), cùng các thiết bị sân khấu lập trình tự động như sàn nâng, ray trượt và hệ thống nâng hạ đạo cụ được triển khai linh hoạt, tạo nên không gian biểu diễn đa chiều. Khép lại đêm khai mạc là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao, góp phần lan tỏa niềm tự hào và khát vọng phát triển của thành phố Cảng trong giai đoạn mới.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi.

Cùng với chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội, dịp này, thành phố Hải Phòng tổ chức 64 hoạt động đa dạng về loại hình, từ biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, thể thao đến các chương trình quảng bá du lịch trên địa bàn toàn thành phố, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của thành phố và góp phần tạo không khí sôi động, thu hút du khách trong và ngoài nước. Các sự kiện tiêu biểu bao gồm: Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV, triển lãm “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển; Giải Golf Hoa Phượng Đỏ, Liên hoan rượu vang quốc tế và các không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc… Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức khởi công và khánh thành 15 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp và văn hóa xã hội.

Các nghệ sĩ, diễn viên đang sơ duyệt, chuẩn bị cho chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026

Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 không chỉ là một lời chào từ thành phố Cảng, mà là lời khẳng định về một Hải Phòng “Hội tụ và Tỏa sáng”, một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước đang sẵn sàng vươn mình trong kỷ nguyên mới. “Năm nay là năm đầu tiên tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ trong không gian mới sau hợp nhất - một Hải Phòng với địa giới rộng dài hơn, tiềm năng lớn hơn, liên kết mạnh hơn và vị thế ngày càng được nâng cao. Nếu như trước đây Lễ hội là niềm tự hào của một đô thị trung tâm thì ngày hôm nay Lễ hội mang một sứ mệnh lớn hơn, trở thành cái biểu tượng của một Hải Phòng mới hội tụ sức mạnh, lan tỏa giá trị và khẳng định tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới”, ông Bình chia sẻ.

Đến thời điểm này, các công việc đang được thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai đúng kế hoạch, sẵn sàng cho một kỳ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ ấn tượng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè.

 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng lễ hội Hải Phòng 2026 Hải Phòng sự kiện văn hóa Lễ hội
VOV.VN - Lễ hội Phủ Suối năm 2026 chính thức khai mạc ngày 3/5 tại Di tích Phủ Suối, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong không khí trang nghiêm, thành kính và đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội diễn ra từ ngày 17-19 tháng 3 âm lịch, tức ngày 3-5 tháng 5 năm 2026.

VOV.VN - Nhiều nghệ sĩ trẻ đưa nghệ thuật truyền thống kết hợp với Rap, Pop tạo nên sắc màu mới mẻ và gần gũi, khơi dậy niềm tự hào văn hóa. Nhưng ranh giới giữa sáng tạo và làm lệch chuẩn truyền thống vẫn là câu hỏi: Đổi mới đến đâu để không mất bản sắc?

VOV.VN - Ngày hội Soóng Cọ hát giao duyên của người Sán Chỉ nơi núi rừng Bình Liêu (Quảng Ninh) được tổ chức trên sân khấu thực cảnh núi rừng, đưa di sản gần hơn với công chúng hiện đại.

