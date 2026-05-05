Lễ hội Phủ Suối (Thanh Hoá) trang nghiêm, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Thứ Ba, 11:52, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ hội Phủ Suối năm 2026 chính thức khai mạc ngày 3/5 tại Di tích Phủ Suối, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong không khí trang nghiêm, thành kính và đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội diễn ra từ ngày 17-19 tháng 3 âm lịch, tức ngày 3-5 tháng 5 năm 2026.

Lễ hội Phủ Suối là hoạt động văn hóa tâm linh tiêu biểu của địa phương, được tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức tiền nhân, tri ân các bậc thánh thần, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, đây cũng là dịp để gìn giữ, phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch địa phương.

le hoi phu suoi thanh hoa trang nghiem, lan toa gia tri van hoa truyen thong hinh anh 1
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân. Nghi lễ dâng hương được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước.

Điểm nhấn đặc biệt trong buổi khai hội là nghi thức rước kiệu truyền thống được tổ chức trang trọng, bài bản và thu hút đông đảo người dân tham gia. Đoàn rước xuất phát từ Nhà văn hóa phường Bỉm Sơn, đi qua chùa Thanh Vân rồi tiến về Phủ Suối trong tiếng trống chiêng rộn rã, cờ hội tung bay rực rỡ.

Dẫn đầu đoàn rước là đội múa lân, đội cờ ngũ sắc, tiếp đến là các bô lão, đội tế lễ trong trang phục truyền thống cùng đông đảo Nhân dân và du khách thành kính theo sau. Không khí linh thiêng, trang trọng lan tỏa trên từng tuyến đường đoàn rước đi qua, tạo nên hình ảnh đẹp về sự gắn kết cộng đồng và lòng hướng thiện.

Nghi thức rước kiệu mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện lòng thành kính của Nhân dân đối với các vị thánh được phụng thờ tại Phủ Suối, đồng thời gửi gắm ước nguyện về bình an, may mắn, mùa màng tươi tốt và cuộc sống no đủ.

le hoi phu suoi thanh hoa trang nghiem, lan toa gia tri van hoa truyen thong hinh anh 2
Tại khu vực chính điện, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân thành kính dâng hương, dâng lễ vật, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mọi nhà no ấm, hạnh phúc. Các nghi thức tế lễ cổ truyền được phục dựng công phu với trang phục truyền thống, nhạc lễ trang nghiêm, tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa tâm linh của địa phương.

Sau nghi thức rước kiệu và dâng hương, phần lễ khai mạc được tổ chức trang trọng tại khu di tích. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Sỹ Tiến, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Quản lý các di tích lịch sử phường Bỉm Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý tri ân nguồn cội cho thế hệ hôm nay.

Ông Tiến khẳng định, Lễ hội Phủ Suối không chỉ là hoạt động tín ngưỡng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân mà còn là điểm nhấn văn hóa quan trọng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch.

Điểm nhấn tiếp theo của buổi lễ là nghi thức đánh trống khai hội. Hồi trống vang lên dõng dạc giữa không gian linh thiêng, chính thức mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa – tâm linh của mùa lễ hội năm nay. Tiếng trống khai hội như lời hiệu triệu thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào quê hương, tinh thần đoàn kết cộng đồng và khát vọng về một năm mới an lành, thịnh vượng.

Những năm gần đây, phường Bỉm Sơn chú trọng công tác bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm. Lễ hội Phủ Suối vì thế ngày càng trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử và bản sắc.

Lễ khai mạc Phủ Suối năm 2026 khép lại trong niềm hân hoan của nhân dân và du khách. Hồi trống khai hội, đoàn rước trang nghiêm cùng dòng người thành kính về phủ đã mở ra một mùa lễ hội nhiều ý nghĩa, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống quê hương Thanh Hóa.

Phủ Suối nằm dưới chân dãy núi Tam Điệp, là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân trong vùng và du khách gần xa. Đây là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh – một trong “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, biểu tượng của lòng nhân ái, đức hạnh và sự che chở cho muôn dân.

Trải qua thời gian và nhiều biến cố lịch sử, di tích từng bị xuống cấp nhưng đã được các cấp chính quyền và Nhân dân chung tay trùng tu, tôn tạo khang trang, trở thành địa chỉ văn hóa quan trọng của phường Bỉm Sơn.

Ngày nay, Phủ Suối không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ những giá trị truyền thống lâu đời của vùng đất cửa ngõ xứ Thanh.

