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Huế khai mạc "Ngày Bún bò Huế", tôn vinh tinh hoa ẩm thực Cố đô

Thứ Năm, 21:28, 23/07/2026
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VOV.VN - Tối 23/7, tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố Huế khai mạc chương trình "Huế - Kinh đô Ẩm thực 2026" với chủ đề "Ngày Bún bò Huế".

Tham gia sự kiện, nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Tích, làng nghề bún Vân Cù cho biết, bún bò Huế không chỉ là món ăn đặc trưng của Cố đô mà đã trở thành thương hiệu được biết đến rộng rãi trong nước và quốc tế. Đặc biệt, làng nghề bún Vân Cù đã góp phần quan trọng tạo nên hương vị đặc trưng của bún bò Huế. Tháng 12/2024, Tri thức dân gian về bún bò Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

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Người dân làng bún Vân Cù Huế tham gia "Ngày Bún bò Huế"

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tích chia sẻ: "Bún bò Huế là đặc sản rất đặc trưng và nổi tiếng trong cả nước và còn vươn ra quốc tế. Bún bò Huế có thương hiệu ngày hôm nay, trong đó bún của làng Vân Cù cũng đóng góp một phần không nhỏ vào thương hiệu đó. Tháng 12/2024, Tri thức dân gian về bún bò Huế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia".

Huế từ lâu được biết đến là một trong những cái nôi của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng với Quần thể Di tích Cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình được UNESCO vinh danh, Huế còn sở hữu kho tàng ẩm thực phong phú, tinh tế với hàng nghìn món ăn. Trong đó, bún bò Huế được xem là biểu tượng tiêu biểu, mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô và là một trong những món ăn nổi tiếng của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới.

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"Ngày Bún bò Huế" tôn vinh tinh hoa ẩm thực Cố đô.

Điểm nhấn của "Ngày Bún bò Huế" là hoạt động xác lập kỷ lục "Sự kiện chế biến, quảng diễn món bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm", góp phần quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế. Cùng với đó là chương trình thực cảnh "Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự", tái hiện câu chuyện hình thành, phát triển của làng nghề bún Vân Cù và hành trình đưa bún bò Huế trở thành biểu tượng ẩm thực của Cố đô.

Ngoài ra, chương trình còn có không gian trải nghiệm ẩm thực, trình diễn chế biến món ăn, giao lưu giữa các nghệ nhân, đầu bếp, giới thiệu sản vật địa phương và các chương trình nghệ thuật đặc sắc bên bờ sông Hương.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, đây là lần đầu tiên Huế tổ chức một lễ hội chuyên đề quy mô dành riêng cho một món ăn, thể hiện quyết tâm xây dựng thương hiệu "Huế - Kinh đô Ẩm thực", đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và động lực phát triển công nghiệp văn hóa.

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Ngày Bún bò Huế

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi có lễ hội chuyên đề về một món ẩm thực với quy mô như thế này. Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình sẽ góp phần tôn vinh, phát huy những giá trị đặc sắc của ẩm thực Huế, ẩm thực Việt Nam, đưa các giá trị ấy đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế", bà Trần Thị Hoài Trâm nói.

Chương trình diễn ra từ ngày 23 - 26/7, quy tụ 80 gian hàng, giới thiệu hơn 200 món ăn đặc sắc cùng sự tham gia của khoảng 100 nghệ nhân, đầu bếp đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

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Khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chay Festival Huế 2026

VOV.VN - Chiều tối 28/5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc Lễ hội Ẩm thực Chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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