Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16/5 tại không gian trung tâm làng Dương Nỗ bên dòng sông Phổ Lợi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chuỗi hoạt động phong phú được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội gồm lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật, nghi lễ đặt họ Hồ của đồng bào miền Tây thành phố Huế, giới thiệu nghề dệt Dèng A Lưới, nghệ thuật Bài chòi, ẩm thực truyền thống, nghề thủ công, trưng bày sản phẩm OCOP và sản vật địa phương, cùng hội đua trải trên sông Phổ Lợi. Không gian lễ hội tái hiện sinh động nét đẹp văn hóa làng quê xứ Huế, tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm hành trình ký ức giàu cảm xúc, nơi giao thoa giữa lịch sử và hiện tại.

Khai mạc Lễ hội làng Dương Nỗ năm 2026 với chủ đề Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm

Chị Nguyễn Thị Lệ, du khách đến từ Thanh Hóa bày tỏ xúc động: “Em thấy năm nay lễ hội diễn ra rất sôi động, có nhiều hoạt động thú vị. Em hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách đến tham quan nơi Bác Hồ từng sinh sống. Qua hoạt động này, thế hệ trẻ chúng em sẽ thêm yêu quê hương, đất nước và hiểu hơn về những giá trị lịch sử”.

Lễ hội làng Dương Nỗ không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; qua đó lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.

Lễ hội làng Dương Nỗ 2026 - điểm hẹn văn hóa đặc sắc tháng 5 tại Huế

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết, những năm qua, địa phương luôn quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn, đặc biệt là cụm di tích tại làng Dương Nỗ. Các di tích như Nhà lưu niệm nơi Người từng sống, Đình làng Dương Nỗ, Am Bà và Bến Đá - nơi Bác Hồ từng vui chơi, trải nghiệm không gian văn hóa làng quê - vẫn được gìn giữ suốt hơn một thế kỷ qua, thể hiện tình cảm và lòng kính trọng của Nhân dân Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Với chuỗi hoạt động phong phú của Lễ hội như Lễ rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chương trình nghệ thuật, Nghi lễ đặt họ Hồ của nhân dân miền Tây thành phố Huế; nghề dệt Dèng A Lưới, Nghệ thuật Bài chòi, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống… được tổ chức chu đáo, hấp dẫn, tạo nên bức tranh văn hóa sống động và giàu bản sắc. Đến với Lễ hội, quý khách, bà con Nhân dân không chỉ được sống trong không gian văn hóa truyền thống đậm chất làng quê xứ Huế, mà còn được hòa mình vào hành trình ký ức thiêng liêng, nơi lịch sử và hiện tại giao thoa đầy xúc cảm”, ông Hải nói.