Huế: Nhà Moong người Pa Cô được công nhận di tích lịch sử

Ngày 5/8, tại thôn A Năm, xã A Lưới 1, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã A Lưới 1 tổ chức lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận di tích lịch sử cấp thành phố đối với Nhà Moong truyền thống của người Pa Cô. Dịp này, đơn vị cũng khánh thành và bàn giao không gian trưng bày tái hiện nhà Moong cho địa phương quản lý, khai thác.

Nhà Moong của người Pa Cô ở thôn A Năm, xã A Lưới 1, TP Huế

Việc công nhận nhằm ghi nhận những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Nhà Moong truyền thống người Pa Cô tại xã A Lưới 1. Đây cũng là hoạt động thuộc Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Sinh hoạt văn hóa của người Pa Cô

Nhà Moong của người Pa Cô ở thôn A Năm, xã A Lưới 1, TP Huế

Nhà Moong là loại hình kiến trúc truyền thống đặc trưng của người Pa Cô, không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng mà còn gắn với đời sống tín ngưỡng và các nghi lễ truyền thống. Được dựng bằng gỗ, tre, nứa, mái lợp lá, công trình phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào Pa Cô ở vùng A Lưới.

Ảnh thờ Bác Hồ bên trong nhà Moong

Điểm nhấn là không gian trưng bày tái hiện nhà Moong với gần 100 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, giới thiệu khá đầy đủ về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, đời sống cộng đồng cùng các phong tục, tập quán của người Pa Cô. Nội dung trưng bày được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát và sưu tầm công phu với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, già làng, trưởng bản, nhân chứng lịch sử và những người am hiểu văn hóa địa phương.

Bên trong nhà Moong của người Pa Cô

Sau lễ khánh thành, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã bàn giao toàn bộ không gian trưng bày cho chính quyền xã A Lưới 1 quản lý, bảo tồn và khai thác, phục vụ công tác giáo dục truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết: "Nhà Moong ở thôn A Năm được xây dựng dựa trên nguyên bản kiến trúc truyền thống độc đáo của người Pa Cô, sử dụng những vật liệu gần gũi với tự nhiên. Từ kiến trúc đến không gian sinh hoạt bên trong đều được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Việc Nhà Moong được UBND thành phố công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố có ý nghĩa rất lớn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Pa Cô. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn phối hợp với các già làng để gìn giữ, phát huy giá trị của di tích, đồng thời vận động bà con thường xuyên duy tu, bảo dưỡng nhằm bảo đảm công trình được bền vững theo thời gian".