中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Huế

Thứ Ba, 11:49, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 21/4, tại Thư viện Tổng hợp thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5.

Với chủ đề “Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước”, sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền tảng tri thức, hướng tới phát triển bền vững. 

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Huế
Ngày sách và Văn hóa đọc ở Huế thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 và Cuộc thi thiết kế mô hình trưng bày tài liệu với chủ đề “Sách với di sản Huế”.

Dịp này, Ban Tổ chức cho ra mắt ấn phẩm “Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn” (2 tập) với hơn 2.700 trang, tuyển chọn 165 công trình nghiên cứu tiêu biểu, góp phần làm rõ giá trị lịch sử của Triều Nguyễn, đồng thời khẳng định vị thế của Huế như một trung tâm văn hóa – lịch sử đặc sắc.

Tặng sách đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Theo kế hoạch, tuần lễ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay tại thành phố Huế kéo dài từ 21/4 đến đầu tháng 5 với nhiều hoạt động sôi nổi tại tất cả các phường, xã trên địa bàn TP Huế. 

Nhiều người tham dự Ngày sách và Văn hóa đọc tại Huế
Ngày sách và Văn hóa đọc ở Huế thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phát triển văn hóa đọc theo hướng đồng bộ, gắn với chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hệ thống thư viện và các mô hình tủ sách cơ sở: “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 không chỉ là dịp tôn vinh sách mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay xây dựng môi trường đọc lành mạnh, nuôi dưỡng tình yêu sách trong mỗi người dân”.

Hàng ngàn người dân và du khách đến với lễ hội Điện Huệ Nam

VOV.VN - Diễn ra trong hai ngày 18 - 19/4, Lễ hội Điện Huệ Nam (còn gọi là Điện Hòn Chén) là sự kiện mở đầu cho Festival mùa Hạ năm 2026 tại Huế. Hàng nghìn người dân và du khách đã đến lễ hội, tạo nên không gian văn hóa cộng đồng sôi động nhưng vẫn trang nghiêm, giàu bản sắc truyền thống.

 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Việt Nam tại Huế lần thứ 5
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc