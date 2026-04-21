Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Huế

Với chủ đề “Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước”, sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của sách và văn hóa đọc trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền tảng tri thức, hướng tới phát triển bền vững.

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Huế

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 và Cuộc thi thiết kế mô hình trưng bày tài liệu với chủ đề “Sách với di sản Huế”.

Dịp này, Ban Tổ chức cho ra mắt ấn phẩm “Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn” (2 tập) với hơn 2.700 trang, tuyển chọn 165 công trình nghiên cứu tiêu biểu, góp phần làm rõ giá trị lịch sử của Triều Nguyễn, đồng thời khẳng định vị thế của Huế như một trung tâm văn hóa – lịch sử đặc sắc.

Theo kế hoạch, tuần lễ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay tại thành phố Huế kéo dài từ 21/4 đến đầu tháng 5 với nhiều hoạt động sôi nổi tại tất cả các phường, xã trên địa bàn TP Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phát triển văn hóa đọc theo hướng đồng bộ, gắn với chuyển đổi số, phát huy hiệu quả hệ thống thư viện và các mô hình tủ sách cơ sở: “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 không chỉ là dịp tôn vinh sách mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay xây dựng môi trường đọc lành mạnh, nuôi dưỡng tình yêu sách trong mỗi người dân”.