Học sinh Huế được mượn sách giáo khoa miễn phí

Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng.

Theo phương thức mới, thành phố Huế dự kiến bố trí khoảng 52 tỷ đồng để mua sách giáo khoa, cấp phát cho học sinh theo hình thức mượn - trả hằng năm thông qua thư viện trường học. Đầu mỗi năm học, thư viện các trường sẽ cấp phát sách cho học sinh và thu hồi vào cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Để sách có thể tái sử dụng nhiều năm, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh làm bài trên vở hoặc phiếu học tập thay vì viết trực tiếp vào sách.

Từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí- Ảnh: NTP

Chính sách mới nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh. Chị Trần Thị Quỳnh Nhi, ở phường Kim Long, thành phố Huế phấn khởi, bởi với những gia đình có từ hai con đi học trở lên, chi phí mua sách giáo khoa đầu năm luôn là khoản chi đáng kể. Theo chị Nhi, việc cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn góp phần hình thành ý thức giữ gìn sách, sử dụng hiệu quả tài sản công và chia sẻ nguồn học liệu chung:

"Khi nghe tin được hỗ trợ sách giáo khoa thì gia đình rất vui. Đầu năm học có rất nhiều khoản phải chi cho con nên một bộ sách cũng là khoản tiền khá lớn. Chính sách này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho phụ huynh."

Học sinh tại thành phố Huế

Ngành giáo dục thành phố Huế sẽ từng bước hiện đại hóa hệ thống thư viện trường học. Sách giáo khoa được quản lý bằng phần mềm, gắn mã định danh để theo dõi quá trình mượn - trả. Thành phố cũng định hướng phát triển thư viện số, thư viện thông minh, kết nối giữa sách giấy với kho học liệu số. Các trường được yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, kho lưu trữ; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện và huy động sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác cấp phát, thu hồi sách. Chị Lê Thúy Vân, ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết, gia đình có hai con đang chuẩn bị vào cấp 1 nên rất kỳ vọng chính sách này sẽ được duy trì trong những năm tới.

"Nhà mình năm nay có hai cháu đều vào cấp một nên chi phí mua sách đầu năm khá lớn cho nên mình cũng chuẩn bị từ sớm. Năm sau hy vọng vẫn còn giữ chính sách này, tất nhiên gia đình sẽ đăng ký cho các cháu mượn sách. Tôi cũng sẽ nhắc các con giữ gìn sách cẩn thận để cuối năm trả lại, các bạn khác có thể tiếp tục sử dụng."

Chính sách cho mượn sách giáo khoa được áp dụng đối với học sinh tại cả các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Theo Nghị định số 271, năm 2026 của Chính phủ, học sinh có trách nhiệm bảo quản sách trong quá trình sử dụng. Trường hợp làm mất hoặc làm hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải bồi hoàn theo quy định; những hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường không thuộc diện phải bồi hoàn.

Chính sách được áp dụng đối với học sinh tại cả các trường công lập và ngoài công lập- Ảnh: NTP

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sách giáo khoa của từng khối lớp để tham mưu UBND thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định. Việc quản lý, cấp phát và thu hồi sách sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định chung, bảo đảm tất cả học sinh thuộc diện thụ hưởng đều có đủ sách trước ngày khai giảng.

"Việc triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ nhằm giảm chi phí cho phụ huynh mà còn hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm, nâng cao ý thức giữ gìn tài sản công trong học sinh. Chúng tôi đã chỉ đạo các trường khẩn trương rà soát nhu cầu, tổ chức mua sắm tập trung và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tất cả học sinh đều có sách trước ngày khai giảng. Qua đó, mỗi bộ sách sẽ được sử dụng hiệu quả qua nhiều năm, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, bền vững".