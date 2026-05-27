Huế thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ giữa sông Hương mùa Phật đản

7 đóa sen gồm 168 cánh sen được các ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện thủ công bằng cách dán vải lên khung sườn.

Vận chuyển những đóa sen từ bờ ra giữa sông Hương

Sau khi hoàn thiện, các hoa sen được vận chuyển ra bờ sông Hương để lắp ráp và hạ thủy. Mỗi đóa sen có đường kính khoảng 7,6 m, cao gần 4 m và nặng khoảng 300 kg.

Điểm nhấn của mùa Phật đản tại Huế tập trung ở khu vực đối diện Nghinh Lương Đình

Bờ Nam sông Hương trong mùa Phật đản

Các đóa sen được neo đậu giữa dòng sông Hương với khoảng cách khoảng 200 m, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo về đêm.

Những đóa sen khổng lồ được lắp đặt giữa dòng sông Hương.

7 đóa sen lung linh giữa sông Hương trong mùa Phật đản tại Huế

Đây là năm thứ 18 liên tiếp hình ảnh 7 đóa sen khổng lồ xuất hiện trên sông Hương mỗi dịp Phật đản. Hoạt động này bắt đầu từ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 và dần trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh đặc trưng của xứ Huế.

7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước đi của Đức Phật

Cầu Trường Tiền trong mùa Phật đản

Theo quan niệm Phật giáo, hình ảnh 7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước đi đầu tiên của Đức Phật khi đản sinh, đồng thời thể hiện tiến trình tu tập hướng đến giác ngộ và giải thoát.

Đôi bờ sông Hương trong mùa Phật đản

Người dân Huế trong mùa Phật đản

Các đóa sen sẽ được thắp sáng xuyên suốt mùa Phật đản, góp phần tạo điểm nhấn đặc sắc trên dòng Hương giang thơ mộng.