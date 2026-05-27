Huế thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ giữa sông Hương mùa Phật đản

Thứ Tư, 14:19, 27/05/2026
VOV.VN - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế vừa tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên Sông Hương, mở đầu chuỗi hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản.

7 đóa sen gồm 168 cánh sen được các ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện thủ công bằng cách dán vải lên khung sườn.

Vận chuyển những đóa sen từ bờ ra giữa sông Hương

Sau khi hoàn thiện, các hoa sen được vận chuyển ra bờ sông Hương để lắp ráp và hạ thủy. Mỗi đóa sen có đường kính khoảng 7,6 m, cao gần 4 m và nặng khoảng 300 kg.

Điểm nhấn của mùa Phật đản tại Huế tập trung ở khu vực đối diện Nghinh Lương Đình
Bờ Nam sông Hương trong mùa Phật đản

Các đóa sen được neo đậu giữa dòng sông Hương với khoảng cách khoảng 200 m, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo về đêm.

Những đóa sen khổng lồ được lắp đặt giữa dòng sông Hương.
7 đóa sen lung linh giữa sông Hương trong mùa Phật đản tại Huế

Đây là năm thứ 18 liên tiếp hình ảnh 7 đóa sen khổng lồ xuất hiện trên sông Hương mỗi dịp Phật đản. Hoạt động này bắt đầu từ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 và dần trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh đặc trưng của xứ Huế.

7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước đi của Đức Phật
Cầu Trường Tiền trong mùa Phật đản

Theo quan niệm Phật giáo, hình ảnh 7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước đi đầu tiên của Đức Phật khi đản sinh, đồng thời thể hiện tiến trình tu tập hướng đến giác ngộ và giải thoát.

Đôi bờ sông Hương trong mùa Phật đản
Người dân Huế trong mùa Phật đản

Các đóa sen sẽ được thắp sáng xuyên suốt mùa Phật đản, góp phần tạo điểm nhấn đặc sắc trên dòng Hương giang thơ mộng.

Lê Hiếu - Đình Hoàng/VOV-Miền Trung
Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026: Vũ điệu đa sắc màu văn hóa bên dòng sông Hương
VOV.VN - Chiều 25/5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026. Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 là một trong những điểm nhấn, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.

Huế thống nhất chủ trương đăng cai Giải thưởng Cánh Diều 2026

VOV.VN - Chiều 25/5, tại buổi làm việc với Hội Điện ảnh Việt Nam, lãnh đạo UBND thành phố Huế thống nhất chủ trương phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh Diều 2026 tại Huế.

Thu phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Huế vừa thông qua nghị quyết quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan trên cơ sở phối hợp quản lý giữa TP Huế và TP Đà Nẵng.

