Huế thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ giữa sông Hương mùa Phật đản
VOV.VN - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Huế vừa tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên Sông Hương, mở đầu chuỗi hoạt động kính mừng Đại lễ Phật đản.
7 đóa sen gồm 168 cánh sen được các ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện thủ công bằng cách dán vải lên khung sườn.
Sau khi hoàn thiện, các hoa sen được vận chuyển ra bờ sông Hương để lắp ráp và hạ thủy. Mỗi đóa sen có đường kính khoảng 7,6 m, cao gần 4 m và nặng khoảng 300 kg.
Các đóa sen được neo đậu giữa dòng sông Hương với khoảng cách khoảng 200 m, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo về đêm.
Đây là năm thứ 18 liên tiếp hình ảnh 7 đóa sen khổng lồ xuất hiện trên sông Hương mỗi dịp Phật đản. Hoạt động này bắt đầu từ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008 và dần trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh đặc trưng của xứ Huế.
Theo quan niệm Phật giáo, hình ảnh 7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước đi đầu tiên của Đức Phật khi đản sinh, đồng thời thể hiện tiến trình tu tập hướng đến giác ngộ và giải thoát.
Các đóa sen sẽ được thắp sáng xuyên suốt mùa Phật đản, góp phần tạo điểm nhấn đặc sắc trên dòng Hương giang thơ mộng.