Huế thống nhất chủ trương đăng cai Giải thưởng Cánh Diều 2026

Theo đề xuất của Hội Điện ảnh Việt Nam, Tuần lễ Cánh Diều 2026 dự kiến diễn ra tại Huế vào cuối năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh như: chiếu phim cộng đồng, giao lưu đoàn phim, tọa đàm điện ảnh, biểu diễn nhạc phim, gala quảng bá ẩm thực Huế và Lễ trao giải Cánh Diều 2026.

Hội Điện ảnh Việt Nam làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về việc phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh diều 2026 tại Huế.

Các hoạt động dự kiến tổ chức tại rạp chiếu phim, trường đại học, trung tâm văn hóa cùng nhiều không gian công cộng trên địa bàn thành phố Huế. Tại buổi làm việc, đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, Giải thưởng Cánh Diều là giải thưởng thường niên uy tín của điện ảnh Việt Nam nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận phê bình cùng các nghệ sĩ, nhà làm phim có nhiều đóng góp nổi bật cho nền điện ảnh nước nhà.

Lãnh đạo thành phố Huế cam kết đồng hành để tổ chức Giải thưởng Cánh Diều năm 2026 tại Huế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế đánh giá cao việc Hội Điện ảnh Việt Nam lựa chọn Huế là địa phương tổ chức sự kiện điện ảnh quan trọng này. Huế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hệ thống di sản đặc sắc; đồng thời xác định công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, là hướng phát triển quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Cố đô đến với công chúng trong và ngoài nước.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch, hỗ trợ hạ tầng, cơ sở vật chất, an ninh, truyền thông để sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả.

Thông qua sự kiện này, thành phố Huế kỳ vọng có thêm cơ hội quảng bá văn hóa, di sản, du lịch và con người địa phương bằng ngôn ngữ điện ảnh; đồng thời tăng cường kết nối với giới văn nghệ sĩ, nhà làm phim và công chúng yêu điện ảnh cả nước.