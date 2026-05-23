中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng

Thứ Bảy, 12:29, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Huế vừa thông qua nghị quyết quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan trên cơ sở phối hợp quản lý giữa TP Huế và TP Đà Nẵng.

Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, mức phí tham quan Hải Vân Quan là 70.000 đồng/lượt/người, áp dụng thống nhất đối với khách Việt Nam và khách quốc tế. Trước đó, ngày 10/9/2024, UBND TP Huế và UBND TP Đà Nẵng đã họp bàn về công tác phối hợp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, thống nhất khung mức thu phí từ 50.000 - 70.000 đồng/lượt/người.

thu phi tham quan di tich quoc gia hai van quan voi muc 70.000 dong hinh anh 1
Hải Vân Quan đểm đến hấp dẫn du khách

Việc thu phí nhằm bù đắp chi phí bảo tồn, tu bổ và quản lý di tích, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định. Theo nghị quyết của HĐND thành phố Huế, toàn bộ nguồn thu từ vé tham quan sẽ được để lại cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục vụ công tác duy tu, trùng tu và vận hành di tích, trong đó tối thiểu 20% nguồn thu dành cho bảo dưỡng thường xuyên.

Nghị quyết cũng quy định các trường hợp được miễn, giảm phí tham quan. Cụ thể, miễn phí đối với trẻ em dưới 13 tuổi, học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, người khuyết tật nặng, các đoàn nghiên cứu, báo chí và trong các dịp lễ lớn trong năm. Người dân TP Huế và TP Đà Nẵng cùng nhiều đối tượng chính sách được giảm 50% giá vé. Nghị quyết này có hiệu lực đến hết năm 2028. Bắt đầu từ năm 2029, HĐND TP Đà Nẵng sẽ ban hành nghị quyết mới để tiếp tục quản lý theo hình thức luân phiên giữa hai địa phương.

thu phi tham quan di tich quoc gia hai van quan voi muc 70.000 dong hinh anh 2
Di tích Hải Vân Quan

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia do thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp quản lý. Công trình được xây dựng từ thời Trần và được vua Minh Mạng cho trùng tu vào năm 1826. Đây từng là vị trí quân sự trọng yếu bảo vệ Kinh đô Huế từ phía Nam dưới triều Nguyễn. Năm 2021, di tích Hải Vân Quan được đầu tư hơn 42 tỷ đồng để bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết: “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong giai đoạn trước mắt vẫn triển khai những hoạt động bảo vệ, đón khách, vệ sinh môi trường… Giai đoạn tới theo hướng luân phiên quản lý. Chẳng hạn như Huế quản lý thời gian đầu thì phải ban hành một giá vé. Trước khi ban hành phải có sự thống nhất với Hội đồng Nhân dân của thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở đồng thuận của cả hai phía”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: thu phí Hải Vân Quan Hải Vân Quan di tích Hải Vân Quan vé tham quan Hải Vân Quan Huế thu phí Hải Vân Quan Đà Nẵng Hải Vân Quan đèo Hải Vân di tích quốc gia Hải Vân Quan Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế HĐND thành phố Huế du lịch Huế du lịch Đà Nẵng tham quan Hải Vân Quan phí tham quan di tích bảo tồn di tích Hải Vân Quan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1
Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1

VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1

Lập chốt chặn “vàng tặc” ở khu vực khe Bùn và khe Li Leng xã A Lưới 1

VOV.VN - Xã A Lưới 1, thành phố Huế đang tăng cường truy quét, lập chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực rừng núi hiểm trở trên địa bàn.

Bữa ăn sinh viên Đại học Huế canh rau có sâu, đơn vị nấu ăn xin lỗi
Bữa ăn sinh viên Đại học Huế canh rau có sâu, đơn vị nấu ăn xin lỗi

VOV.VN - Sau phản ánh của sinh viên về bữa ăn tập thể xuất hiện sâu, nghi có dòi và gián xảy ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế, Sở Y tế thành phố Huế đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu xử lý vi phạm đối với đơn vị phụ trách bếp ăn. Đơn vị nấu ăn cũng xin lỗi.

Bữa ăn sinh viên Đại học Huế canh rau có sâu, đơn vị nấu ăn xin lỗi

Bữa ăn sinh viên Đại học Huế canh rau có sâu, đơn vị nấu ăn xin lỗi

VOV.VN - Sau phản ánh của sinh viên về bữa ăn tập thể xuất hiện sâu, nghi có dòi và gián xảy ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế, Sở Y tế thành phố Huế đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu xử lý vi phạm đối với đơn vị phụ trách bếp ăn. Đơn vị nấu ăn cũng xin lỗi.

Người dân thành phố Huế kiến nghị xử lý ùn tắc, nâng cao chất lượng đô thị
Người dân thành phố Huế kiến nghị xử lý ùn tắc, nâng cao chất lượng đô thị

VOV.VN - Hôm nay (20/5), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Chương trình “Tháng nghe dân nói” với chủ đề “Môi trường và văn minh đô thị”, thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia.

Người dân thành phố Huế kiến nghị xử lý ùn tắc, nâng cao chất lượng đô thị

Người dân thành phố Huế kiến nghị xử lý ùn tắc, nâng cao chất lượng đô thị

VOV.VN - Hôm nay (20/5), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Chương trình “Tháng nghe dân nói” với chủ đề “Môi trường và văn minh đô thị”, thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên tham gia.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc