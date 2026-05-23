Thu phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng

Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Huế, mức phí tham quan Hải Vân Quan là 70.000 đồng/lượt/người, áp dụng thống nhất đối với khách Việt Nam và khách quốc tế. Trước đó, ngày 10/9/2024, UBND TP Huế và UBND TP Đà Nẵng đã họp bàn về công tác phối hợp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan, thống nhất khung mức thu phí từ 50.000 - 70.000 đồng/lượt/người.

Hải Vân Quan đểm đến hấp dẫn du khách

Việc thu phí nhằm bù đắp chi phí bảo tồn, tu bổ và quản lý di tích, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định. Theo nghị quyết của HĐND thành phố Huế, toàn bộ nguồn thu từ vé tham quan sẽ được để lại cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phục vụ công tác duy tu, trùng tu và vận hành di tích, trong đó tối thiểu 20% nguồn thu dành cho bảo dưỡng thường xuyên.

Nghị quyết cũng quy định các trường hợp được miễn, giảm phí tham quan. Cụ thể, miễn phí đối với trẻ em dưới 13 tuổi, học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa, người khuyết tật nặng, các đoàn nghiên cứu, báo chí và trong các dịp lễ lớn trong năm. Người dân TP Huế và TP Đà Nẵng cùng nhiều đối tượng chính sách được giảm 50% giá vé. Nghị quyết này có hiệu lực đến hết năm 2028. Bắt đầu từ năm 2029, HĐND TP Đà Nẵng sẽ ban hành nghị quyết mới để tiếp tục quản lý theo hình thức luân phiên giữa hai địa phương.

Di tích Hải Vân Quan

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia do thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng phối hợp quản lý. Công trình được xây dựng từ thời Trần và được vua Minh Mạng cho trùng tu vào năm 1826. Đây từng là vị trí quân sự trọng yếu bảo vệ Kinh đô Huế từ phía Nam dưới triều Nguyễn. Năm 2021, di tích Hải Vân Quan được đầu tư hơn 42 tỷ đồng để bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết: “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong giai đoạn trước mắt vẫn triển khai những hoạt động bảo vệ, đón khách, vệ sinh môi trường… Giai đoạn tới theo hướng luân phiên quản lý. Chẳng hạn như Huế quản lý thời gian đầu thì phải ban hành một giá vé. Trước khi ban hành phải có sự thống nhất với Hội đồng Nhân dân của thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở đồng thuận của cả hai phía”.