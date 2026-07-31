Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và địa phương.

Chương trình gồm lễ kỷ niệm, công bố và trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam", tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhà bác học đối với lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đã để lại một di sản đồ sộ trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế, nông học, thư tịch và ngoại giao.

Để việc kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn trở thành động lực phát huy di sản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng và di sản của Lê Quý Đôn; đẩy mạnh sưu tầm, phiên dịch, xuất bản, số hóa các trước tác và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ nghiên cứu, giáo dục và quảng bá.

Cùng với đó, đưa những giá trị tư tưởng của Lê Quý Đôn đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, góp phần khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, tư duy độc lập và khát vọng cống hiến; phát huy tư tưởng thực học, học đi đôi với hành, trọng dụng nhân tài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại tỉnh Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu bảo tồn, phát huy bền vững hệ thống di tích, tư liệu và hiện vật gắn với Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, quảng bá, gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của UNESCO và cộng đồng quốc tế trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO, chung tay gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản vì hòa bình, phát triển bền vững và sự phong phú của nền văn minh nhân loại.

Trước lễ kỷ niệm đã diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo khoa học cấp quốc gia, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Lê Quý Đôn, triển lãm, tuần lễ đọc sách và các chương trình ngoại khóa dành cho học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, tháng 10 tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức triển lãm về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại trụ sở UNESCO ở Pháp, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản của ông.