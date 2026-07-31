English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Thứ Sáu, 22:33, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 31/7, Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026) diễn ra tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), với sự tham dự của khoảng 30.000 đại biểu, nhân dân và du khách.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và địa phương.

Chương trình gồm lễ kỷ niệm, công bố và trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam", tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhà bác học đối với lịch sử, văn hóa dân tộc.

hung yen to chuc le ky niem 300 nam ngay sinh danh nhan van hoa le quy Don hinh anh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đã để lại một di sản đồ sộ trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế, nông học, thư tịch và ngoại giao.

Để việc kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn trở thành động lực phát huy di sản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương và tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

hung yen to chuc le ky niem 300 nam ngay sinh danh nhan van hoa le quy Don hinh anh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu có hệ thống về cuộc đời, tư tưởng và di sản của Lê Quý Đôn; đẩy mạnh sưu tầm, phiên dịch, xuất bản, số hóa các trước tác và xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ nghiên cứu, giáo dục và quảng bá.

Cùng với đó, đưa những giá trị tư tưởng của Lê Quý Đôn đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, góp phần khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, tư duy độc lập và khát vọng cống hiến; phát huy tư tưởng thực học, học đi đôi với hành, trọng dụng nhân tài.

hung yen to chuc le ky niem 300 nam ngay sinh danh nhan van hoa le quy Don hinh anh 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại tỉnh Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu bảo tồn, phát huy bền vững hệ thống di tích, tư liệu và hiện vật gắn với Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, quảng bá, gắn bảo tồn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của UNESCO và cộng đồng quốc tế trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO, chung tay gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản vì hòa bình, phát triển bền vững và sự phong phú của nền văn minh nhân loại.

Trước lễ kỷ niệm đã diễn ra nhiều hoạt động như hội thảo khoa học cấp quốc gia, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Lê Quý Đôn, triển lãm, tuần lễ đọc sách và các chương trình ngoại khóa dành cho học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, tháng 10 tới, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức triển lãm về Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại trụ sở UNESCO ở Pháp, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản của ông.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 200 tư liệu, hiện vật tại triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn
Gần 200 tư liệu, hiện vật tại triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

VOV.VN - Từ ngày 29/7-3/8/2026 sẽ diễn ra triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.

Gần 200 tư liệu, hiện vật tại triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Gần 200 tư liệu, hiện vật tại triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

VOV.VN - Từ ngày 29/7-3/8/2026 sẽ diễn ra triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân dịp 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân dịp 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn diễn ra vào ngày 31/7, dự kiến thu hút khoảng 6.000 đại biểu và nhân dân tham dự.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân dịp 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia nhân dịp 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn diễn ra vào ngày 31/7, dự kiến thu hút khoảng 6.000 đại biểu và nhân dân tham dự.

UNESCO vinh danh và kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn
UNESCO vinh danh và kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn

VOV.VN - Ngày 31/10, vào lúc 17h8 phút (giờ Uzbekistan) tức 19h8 (giờ Việt Nam), UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh và kỷ niệm 300 ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng, diễn ra tại thành phố Samarkand, Cộng hoà Uzbekistan.

UNESCO vinh danh và kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn

UNESCO vinh danh và kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn

VOV.VN - Ngày 31/10, vào lúc 17h8 phút (giờ Uzbekistan) tức 19h8 (giờ Việt Nam), UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh và kỷ niệm 300 ngày sinh Danh nhân văn hoá Lê Quý Đôn tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng, diễn ra tại thành phố Samarkand, Cộng hoà Uzbekistan.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc