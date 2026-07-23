Kể chuyện văn hóa Chăm trên đồi Bà Nài ở Lâm Đồng

“Em thấy điệu múa của các chị rất là đẹp, những điệu múa mang đậm bản sắc dân tộc. Qua đây, em có thể xem và học hỏi nhiều hơn về văn hoá các dân tộc”.

“Hôm nay lần đầu tiên được nghe những tiếng nhạc, rồi những điệu múa của các em ở đây rất độc đáo và rất là lạ mắt. Chúng tôi có cơ hội để ngắm nhìn điều đó và thấy được cái đẹp của văn hoá dân tộc Chăm”.

Đó là cảm nhận của 2 du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh khi tham quan tháp Pô Sah Inư - một trong những di tích kiến trúc Chăm tiêu biểu trong những ngày hè này.

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tháp Pô Sah Inư vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm trên vùng đất Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng. Thời gian qua, cùng với việc bảo tồn di sản, những hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức thường xuyên, nhất là dịp lễ, Tết, thời điểm hè, đã góp phần thổi sức sống mới cho điểm đến Di tích tháp Pô Sah Inư.

Các sản phẩm thủ công truyền thống đang trưng bày tại chân tháp Pô Sah Inư.

Dọc theo đường lên tháp, hai bên đường là hàng cây xanh mát và đặc biệt là 20 tấm ảnh khổ lớn đang được trưng bày tại đây đã mang đến cho du khách không gian sống động về các danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa của vùng đất và con người Lâm Đồng trong bản đồ di sản văn hóa và thắng cảnh du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuân, du khách đến từ tỉnh An Giang cho biết, đến đây, ông không chỉ được chiêm ngưỡng các kiến trúc nghệ thuật độc đáo mà còn được nghe những câu chuyện về tín ngưỡng, đời sống và văn hóa của cộng đồng người Chăm qua từng thời kỳ. “Hôm nay, đến đây xem thực tế, tôi thấy mấy khu di tích Chăm rất đẹp, cần bảo tồn những sản di văn hóa cho đại gia đình dân tộc Việt Nam sau này phát triển tốt đẹp”, ông Tuân chia sẻ.

Nhiều đoàn học sinh đến tham quan di tích tháp Pô Sah Inư.

Di tích tháp Pô Sah Inư, là một di tích kiến trúc, tôn giáo tiêu biểu của đồng bào Chăm còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Với kiến trúc nghệ thuật độc đáo, tháp Pô Sah Inư đã được xếp hạng Di tích quốc gia và hiện đang là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Đến đây trong những ngày hè này, du khách còn được thả hồn chìm đắm trong điệu múa Apsara của người Chăm. Những điệu múa cùng lời ca, hòa trong âm hưởng của các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm như: Trống ghinăng, trống paranưng, kèn saranai… làm say đắm lòng người.

Ngoài chương trình văn nghệ, du khách còn được trải nghiệm nghề làm gốm, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm.

Ông Bá Sinh Tý, thành viên Đội văn nghệ dân gian Chăm tại Di tích tháp Pô Sah Inư cho biết: “Đội văn nghệ dân gian Chăm phục vụ ở đây rất lâu rồi. Mình phục vụ theo phong cách dân gian Chăm, như ca múa nhạc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc Chăm, du khách rất thích và hào hứng. Khi lên tháp, khách rất hứng thú xem các chương trình văn nghệ dân gian Chăm”.

Các cô gái duyên dáng trong điệu múa đội nước

Dưới ánh nắng oi hanh của ngày hè, dòng người vẫn nườm nượp lên tháp để tận mắt chiêm ngưỡng nét kiến trúc tinh xảo, độc đáo của người Chăm, lưu lại những bức hình tuyệt đẹp, bao quát tất cả khung cảnh đồi Bà Nài được “ôm lấy” bởi bờ biển xanh. Đến đây, ngoài trải nghiệm cùng các nghệ nhân làm gốm, dệt truyền thống, du khách còn có thể chọn một vài sản phẩm truyền thống làm đồ lưu niệm.

Chị Châu Thị Cẩm Tú, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long cho biết, lần đầu tiên đến với tháp Chăm và tham quan di tích ở đây, điều đầu tiên chị cảm nhận ngôi đền tháp này rất là uy nghi, cổ kính. “Ở đây yên tĩnh, trầm lặng và rất tâm linh. Con người ở đây rất mến khách, hòa đồng. Tôi và cả gia đình rất là trân quý và cảm ơn chính quyền địa phương ở đây đã tạo nên một khu du lịch để cho chúng tôi đặt chân đến đây để cảm nhận và hưởng thụ nó”.

Tại khu di tích tháp Pô Sah Inư, hằng năm cộng đồng người Chăm tổ chức lễ hội Katê (lễ hội truyền thống của người Chăm theo đạo Bà La Môn) và đã trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa Chăm. Điều này đã tạo nên sản phẩm văn hóa du lịch mới lạ cho tỉnh Lâm Đồng.

20 tấm ảnh khổ lớn đang được trưng bày trên đường lên tháp.

Cùng với công tác bảo tồn di tích, những năm gần đây Ban Quản lý Di tích tháp Pô Sah Inư đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Việc kết hợp giữa tham quan, tìm hiểu lịch sử với thưởng thức nghệ thuật truyền thống đã góp phần tạo nên sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng. Di tích tháp Pô Sah Inư không chỉ là nơi lưu giữ ký ức kiến trúc tiêu biểu mà còn là điểm đến giàu sức sống trong hành trình khám phá của du khách.

Quần thể tháp Pô Sah Inư cổ kính đang là điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm trên vùng đất Đông Lâm Đồng, ngày càng thu hút rất đông du khách đến tham quan.