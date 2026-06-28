Ngày hội Văn hóa Chăm lan tỏa giá trị di sản, kết nối phát triển



Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, tối 28/6, tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 đã bế mạc, khép lại chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc của đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày hội do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng của các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và TP.HCM tham gia.

Ngày hội là dịp tôn vinh, bảo tồn văn hóa Chăm

Thổ cẩm là nghề truyền thống của nhiều đồng bào Chăm

Các hoạt động như liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, thi đấu thể thao dân gian, giới thiệu nghề thủ công, sản phẩm văn hóa và du lịch đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Chăm, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương.

Ban Tổ chức đã trao 117 Huy chương Vàng, 117 Huy chương Bạc, 234 Huy chương Đồng ở các nội dung thể thao; 19 giải A, 19 giải B và 20 giải C cho các hoạt động văn hóa, du lịch.

Ngày hội cũng là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa, trong đó có văn hóa Chăm, là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Những kết quả từ ngày hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc; phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống của đồng bào Chăm.

Về dự Ngày hội gồm 7 đoàn có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống

Các nghệ nhân trình diễn nghi lễ quan trọng của người Chăm

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày hội không chỉ là dịp quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Chăm, còn mở ra cơ hội để Khánh Hòa phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào gắn với gìn giữ di sản.

"Sự kiện này không chỉ dừng lại ở phạm vi ngày hội, còn là cơ hội chiến lược để tỉnh Khánh Hòa quảng bá hình ảnh một tỉnh mới, với nhiều tiềm năng về văn hóa di sản. Qua những hoạt động thực tế, tỉnh Khánh Hòa sẽ định hướng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng dành cho đồng bào Chăm, vừa tạo sinh kế bền vững, vừa có điều kiện bảo tồn các giá trị văn hóa của mình", bà Hằng khẳng định.