Từ những sáng kiến nhỏ đến hiệu quả lớn trong công nhân, lao động Hải Phòng

Thứ Sáu, 15:56, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những năm qua, đội ngũ công nhân Hải Phòng ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, làm chủ các dây chuyền hiện đại, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

Công ty TNHH Công nghệ sáng tạo Bonsen Việt Nam (đóng tại KCN Lai Cách, TP Hải Phòng) chuyên sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ mới đã mang lại những thay đổi rõ nét trên các dây chuyền sản xuất của công ty; nhiều công đoạn trước kia cần đến lao động thủ công như đóng gói sản phẩm nay đã được thay thế bằng hệ thống robot vận hành tự động, nhịp nhàng và chính xác.

Công nhân Hải Phòng đẩy mạnh công nghệ, làm chủ các dây chuyền sản xuất hiện đại.

Theo chị Lê Thị Vân, Tổ trưởng bộ phận chất lượng Công ty TNHH Công nghệ sáng tạo Bonsen Việt Nam, việc đổi mới trong sản xuất bắt đầu từ chính quá trình học hỏi và thích nghi của mỗi người lao động. Khi máy móc, công nghệ liên tục được cập nhật, công nhân cũng chủ động nâng cao tay nghề để bắt nhịp, từ đó hình thành và lan tỏa những sáng kiến, cải tiến ngay trong quá trình làm việc hằng ngày.

"Cứ 3 tháng 1 lần, công ty sẽ tổ chức thi nâng tay nghề cho công nhân và tổ chức các khóa đào tạo về chất lượng, máy móc thiết bị mới… để công nhân nắm rõ hơn về quy cách sử dụng hoặc yêu cầu của khách hàng. Những sáng tạo mới đều được tiếp thu và đưa lên trang web của công ty để mọi người cùng lan tỏa, áp dụng. Công ty tôi hiện đang đẩy mạnh ứng dụng AI trong công việc", chị Vân cho biết.

Lãnh đạo TP Hải Phòng khen thưởng công nhân lao động có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất năm 2025.

Không chỉ tại Công ty TNHH Công nghệ sáng tạo Bonsen Việt Nam, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Từ những dây chuyền hiện đại đến từng công đoạn nhỏ, công nhân tích cực chủ động cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

Tại Công ty TNHH Samil Hà Nội Vina, doanh nghiệp sản xuất giày xuất khẩu với hơn 500 lao động, những đổi mới trong sản xuất bắt đầu từ chính những cải tiến rất nhỏ trong quá trình làm việc hằng ngày. Anh Hà Trí Anh, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, mỗi công đoạn sản xuất đều có thể được cải thiện nếu người lao động chủ động quan sát, tìm tòi và đề xuất giải pháp phù hợp; từ đó, giúp tăng năng suất lao động và hiệu quả trong sản xuất. 

"Trong quá trình sản xuất, công ty chúng tôi có nhiều sáng tạo ứng dụng vào trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như sản lượng sản xuất. Những sáng kiến, sáng tạo đó không hẳn mang tính đột phá, không đo đếm được ngay trước mắt, nhưng mỗi ngày, mỗi công đoạn mình cải thiện một chút, nó sẽ mang lại hiệu quả cao trong sản xuất", anh Hà Trí Anh nói.

Các cấp Công đoàn thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực, hỗ trợ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Đổi mới, sáng tạo không còn là câu chuyện của lãnh đạo công ty hay đội ngũ kỹ sư mà đã trở thành phong trào của chính những người công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ở Hải Phòng. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, trong giai đoạn 2023–2025, công nhân lao động Hải Phòng đã đóng góp hơn 6.700 sáng kiến. Riêng năm 2025, hơn 2.380 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận; trong đó, nhiều sáng kiến được áp dụng trực tiếp vào sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đằng sau những sáng kiến, sáng tạo và những phong trào thi đua sôi nổi trong công nhân lao động là sự quan tâm, chăm lo ngày càng thiết thực của doanh nghiệp, các cấp, các ngành và tổ chức công đoàn đối với đời sống người lao động. Giai đoạn 2023–2025, các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đã huy động gần 200 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 314.000 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều chương trình phúc lợi thiết thực được nhân rộng như: xây, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên; triển khai các “ki-ốt phúc lợi” phục vụ đoàn viên tại cơ sở... Nhiều doanh nghiệp nâng giá trị bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, thưởng cho người lao động. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật… cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.

Hải Phòng là thành phố công nghiệp hiện đại, thu hút số lượng lớn công nhân lao động. Ảnh: Công nhân Hải Phòng diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng.

Đặc biệt, Tháng Công nhân năm 2026 tại Hải Phòng đang được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm. Các chương trình khám sức khỏe, hỗ trợ công nhân khó khăn, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao… mang lại không khí vui tươi, phấn khởi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết, trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết yếu của người lao động. "Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc với thành phố, giúp cho công nhân tiếp cận nhà ở xã hội; đang tích cực làm việc với các đơn vị liên quan để hình thành các tuyến xe bus và có hướng giảm giá cho công nhân", ông Nguyễn Anh Tuân nhấn mạnh.

Với sự quan tâm, chăm lo ngày càng thiết thực của các cấp, các ngành và doanh nghiệp, công nhân, lao động tại Hải Phòng có thêm động lực để phấn đấu, khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là tiền đề để các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025–2030 có ít nhất 5.000 sáng kiến được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và công tác, ít nhất 200 sáng kiến nhận Bằng Lao động sáng tạo, góp phần tạo sức bật cho kinh tế thành phố và đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước.

Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2026 tại Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 25/4, tại Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động (phường Thành Đông, TP Hải Phòng), Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Ngày hội Văn hoá- Thể thao trong công nhân, lao động Hải Phòng năm 2026.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Chuyện về nữ công nhân cứu người trong dông lốc

Chuyện về nữ công nhân cứu người trong dông lốc

Chuyện về nữ công nhân cứu người trong dông lốc

VOV.VN - Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã trao tặng bằng khen cho chị Lường Thị Tỉnh - nữ công nhân môi trường, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai vì dũng cảm cứu hai em học sinh trong cơn dông lốc lớn, xảy ra trên địa bàn vào ngày 29/3/2026.

Những công nhân đam mê sáng tạo, tận tụy với công việc ở Đắk Lắk

Những công nhân đam mê sáng tạo, tận tụy với công việc ở Đắk Lắk

Những công nhân đam mê sáng tạo, tận tụy với công việc ở Đắk Lắk

VOV.VN - Trong bối cảnh đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất và đổi mới sáng tạo, đội ngũ công nhân tại Đắk Lắk đang từng bước thích ứng với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng.

Ông Ngọ Duy Hiểu: Chăm lo đời sống công nhân, người lao động phải dài hạn, ổn định

Ông Ngọ Duy Hiểu: Chăm lo đời sống công nhân, người lao động phải dài hạn, ổn định

Ông Ngọ Duy Hiểu: Chăm lo đời sống công nhân, người lao động phải dài hạn, ổn định

VOV.VN - Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc chăm lo toàn diện cho người lao động, các hoạt động trong Tháng Công nhân năm nay sẽ được triển khai ra sao? Về vấn đề này, phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đổi mới sáng tạo và Đối thoại tháng 5 - điểm nhấn của Tháng Công nhân tại TP.HCM

Đổi mới sáng tạo và Đối thoại tháng 5 - điểm nhấn của Tháng Công nhân tại TP.HCM

Đổi mới sáng tạo và Đối thoại tháng 5 - điểm nhấn của Tháng Công nhân tại TP.HCM

VOV.VN - Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân tháng công nhân, TP.HCM triển khai 7 chương trình trọng tâm nhằm chăm lo thực chất, cải thiện đời sống lâu dài và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất của người lao động.

