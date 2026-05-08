Khai mạc chuỗi hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng TP Hải Phòng

Chuỗi hoạt động văn hoá – nghệ thuật được tổ chức tại khu vực dải trung tâm và quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng là sự kiện có quy mô lớn, diễn ra liên tục trong 7 ngày với mục tiêu quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Hải Phòng. Các hoạt động được thiết kế là một hành trình trải nghiệm đa dạng, đem đến một bức tranh Hải Phòng sống động, nơi những giá trị truyền thống hòa quyện cùng tinh thần hội nhập hiện đại.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng khai mạc chuỗi hoạt động văn hoá – nghệ thuật tại Quảng trường Nhà hát và dải trung tâm thành phố nhân kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Tại Không gian ẩm thực "Xưa và Nay", nhân dân và du khách không chỉ được trải nghiệm 18 gian hàng với những món ăn đã làm nên thương hiệu văn hóa ẩm thực của đất Cảng mà còn được thưởng thức đa dạng phong cách văn hóa đến từ các quốc gia nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực thế giới, đồng thời đã và đang là các đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng, như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…

Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật đường phố được thiết kế đan xen các không gian giữa dân gian, truyền thống với hát xẩm, ca trù, hát chèo và các không gian hiện đại, sôi động như hiphop, zumba, DJ…trong đó có các chương trình đặc sắc của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Chị Phạm Thị Ngọc Ly (phố Hàm Nghi, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) rất vui được thưởng thức các chương trình nghệ thuật và tự hào khi chứng kiến những đổi thay của thành phố Hải Phòng. "Các sự kiện được tổ chức rất sôi động, rất cuốn hút người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi cảm thấy yêu thành phố hơn và mong rằng Hải Phòng ngày càng phát triển hơn nữa", chị Ly nói.

Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hải Phòng biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách trong suốt các ngày diễn ra chuỗi sự kiện.

Trong 13 lần diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng rộng khắp trên toàn địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, khu vực dải trung tâm và quảng trường Nhà hát thành phố được bố trí thành các không gian lịch sử, văn hóa, ẩm thực và âm nhạc độc đáo, đa dạng; tái hiện một Hải Phòng xưa giàu bản sắc và chiều sâu văn hóa, một Hải Phòng nay sôi động, đa sắc màu, phát triển nhanh, xanh và bền vững; đặc biệt là những tinh hoa hội tụ của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương sau hợp nhất.

Việc lựa chọn khu vực dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố để tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố nhằm tôn vinh các giá trị di sản; với mong muốn tạo một điểm hẹn khám phá, trải nghiệm thú vị cho mọi người trong thời gian tới vào mỗi dịp cuối tuần. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa ngày càng cao của đông đảo nhân dân; góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết số 80 ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 05 ngày 14/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng với mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc gắn với xây dựng Chủ nghĩa xã hội và con người Xã hội chủ nghĩa.

Chương trình còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc và Nam Ninh (Trung Quốc).

Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, công tác tại Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ: "Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP Hải Phòng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chung tay cùng các đơn vị nghệ thuật để giới thiệu nhiều nhất các loại hình nghệ thuật dân tộc đến với đông đảo khán giả Hải Phòng và du khách. Việc này, Hải Phòng đã thực hiện nhiều năm nay và trong sự kiện này, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố đã nâng cao chất lượng các tiết mục để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả".

Không gian ẩm thực "Xưa và Nay" giới thiệu những món ăn đã làm nên thương hiệu văn hóa ẩm thực của đất Cảng.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết: Thông qua sự kiện này, Hải Phòng từng bước khẳng định vị thế của một thành phố đáng sống, là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế. Hải Phòng xác định việc nâng cao chất lượng sống của người dân là mục tiêu trọng tâm của chính quyền thành phố; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế; tạo sự kết nối, đồng lòng giữa chính quyền và cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản văn hóa.