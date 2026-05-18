Tham dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026. (Ảnh: Minh Châu)

Lễ hội Làng Sen năm nay tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một sự kiện văn hóa - chính trị đặc biệt, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với Hồ Chí Minh.

Nghệ An xác định bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Khu di tích Kim Liên đã trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhân dân và du khách cả nước.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Khu di tích Kim Liên. (Ảnh: Minh Châu)

Trong đêm khai mạc, Khu di tích Kim Liên vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đoàn Minh Huấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Khu di tích Kim Liên.

Cũng tại chương trình, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã trao Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên.

Trao Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. (Ảnh: Minh Châu)

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn với 3 chương: “Sen nở đất quê”, “Dấu chân thời đại” và “Hương sắc trường tồn”. Chương trình tái hiện hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khắc họa tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, sinh viên, thiếu nhi tham gia biểu diễn.

Thông qua Lễ hội Làng Sen năm 2026, Nghệ An tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước.