Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ

Thứ Hai, 19:42, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/5, công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan chính thức được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thiện thêm không gian văn hóa – lịch sử giàu ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ (Nghệ An).

Dự lễ khởi công có ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

khanh thanh cong trinh thac 9 tang tai que huong bac ho hinh anh 1
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Thác 9 tầng. (Ảnh: Minh Châu).

Công trình Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hạng mục thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Dự án Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ kinh phí.

Công trình chính thức được khởi công vào tháng 11/2023, nhằm tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách đến tham quan, thăm viếng khu mộ; góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Về tổng thể, Thác 9 tầng bao gồm 3 hạng mục chính: Khu hồ nước trung tâm, khu suối – thác và khu đường dạo cảnh quan, được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và yếu tố văn hóa bản địa.

khanh thanh cong trinh thac 9 tang tai que huong bac ho hinh anh 2
Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh: Minh Châu)

Chín tầng nước biểu tượng cho 9 chữ Cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc mang những ý niệm kín đáo, “ước lệ” cho sự vĩnh hằng và thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, với trách nhiệm của chủ đầu tư là đơn vị quản lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể để nơi đây thực sự là công trình tri ân, tưởng niệm xứng tầm với công lao của bà Hoàng Thị Loan. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tham quan, thăm viếng của nhân dân, du khách và góp phần vào việc quảng bá, phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt – Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.

cac_dai_bieu_thuc_hien_nghi_thuc_khanh_thanh_di_tich.jpg

Đà Nẵng khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng

VOV.VN - Sáng nay (4/5), tại thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành Khu di tích Đội du kích Vũ Hùng - tiền thân của Lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: khánh thành thác 9 tầng bác hồ hoàng thị loan.
Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô
VOV.VN - Nhân dịp Lễ hội Đền Đô năm 2026, chiều 29/4, UBND phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình tu bổ, tôn tạo, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành nhà dưỡng lão Láng Sen
VOV.VN - Chiều 10/4, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen (Nhà dưỡng lão Láng Sen), tại ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Khánh thành Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn II
VOV.VN - Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, trưa nay 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn II (Khu trung tâm đề kháng Him Lam) thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

