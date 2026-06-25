Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Tôn vinh nghệ thuật ướp trà sen truyền thống Quảng An

VOV.VN - Ngày 25/6, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).
VOV.VN - Ngày 25/6, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).
VOV.VN - Triển lãm Giao Thời là một cuộc viễn du thị giác về không gian thiên nhiên, văn hóa, di sản sống động qua công nghệ hiện đại lập bản đồ 3D với hệ thống cảm biến tương tác, đưa ra công thức cho chúng ta bước vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn mới mẻ, sống động và giàu cảm xúc
VOV.VN - Triển lãm Giao Thời là một cuộc viễn du thị giác về không gian thiên nhiên, văn hóa, di sản sống động qua công nghệ hiện đại lập bản đồ 3D với hệ thống cảm biến tương tác, đưa ra công thức cho chúng ta bước vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn mới mẻ, sống động và giàu cảm xúc
VOV.VN - Ngày 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, diễn ra không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.
VOV.VN - Ngày 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, diễn ra không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.
VOV.VN - Sáng 2/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được tổ chức trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
VOV.VN - Sáng 2/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được tổ chức trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
VOV.VN - Vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã giành giải vở diễn xuất sắc tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu Châu Á lần thứ 8. Diễn viên trẻ Nguyễn Minh Trà giành giải Diễn viên xuất sắc.
VOV.VN - Vở diễn “Pygmalion” của Khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã giành giải vở diễn xuất sắc tại Liên hoan các trường đào tạo sân khấu Châu Á lần thứ 8. Diễn viên trẻ Nguyễn Minh Trà giành giải Diễn viên xuất sắc.