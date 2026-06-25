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Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Tôn vinh nghệ thuật ướp trà sen truyền thống Quảng An

Thứ Năm, 14:33, 25/06/2026

VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của hoa sen trong đời sống người Việt và quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Lễ hội Sen Hà Nội Lễ hội Sen Hà Nội 2026 trà sen Tây Hồ trà sen Quảng An trà sen Quảng Bá nghệ thuật ướp trà sen Quảng An
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Trang:
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 1
Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/6/2026 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Vườn hoa Lạc Long Quân và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 2
Giữa nhịp sống hiện đại ở Thủ đô, những nghệ nhân làng nghề ven hồ Tây vẫn cần mẫn gìn giữ nghệ thuật ướp trà sen truyền thống.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 3
Từ những bông sen Bách Diệp thơm ngát đến từng mẻ trà được chăm chút công phu, mỗi công đoạn đều chứa đựng sự tinh tế, kiên nhẫn và tình yêu dành cho một nghề thủ công đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Hà Nội.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 4
Nghề ướp trà sen ở vùng đất Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ cùng kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 5
Để có được mẻ trà đạt chuẩn, hoa sen phải được thu hái từ sáng sớm, khi hương thơm còn đọng trọn trong từng cánh hoa. Sau đó, người thợ khéo léo tách lấy gạo sen để ướp cùng trà.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 6
Một mẻ trà sen truyền thống phải trải qua nhiều công đoạn, từ vào hương, sàng lọc, sấy trà đến bảo quản. Để làm nên 1kg trà sen thượng hạng, người làm nghề phải sử dụng tới hàng nghìn bông sen.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 7
Trà sen Tây Hồ là sự kết tinh nét thanh lịch trong văn hóa Hà Nội. Chén trà sen từ lâu đã hiện diện trong đời sống người Tràng An, gắn với thú thưởng trà tao nhã, nghệ thuật tiếp khách và những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 8
Chính bởi những giá trị văn hóa, lịch sử và nghề thủ công độc đáo ấy, nghề ướp trà sen truyền thống Quảng An (phường Tây Hồ, Hà Nội) đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định vị thế của một nghề truyền thống đặc sắc trong đời sống văn hóa Thủ đô.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 9
Mùa sen, người làm trà sen Tây Hồ bắt đầu công việc từ khi bình minh vừa ló rạng. Khi những giọt sương mai còn đọng trên những cánh sen, những bông sen Bách Diệp được được lựa chọn kỹ lưỡng, hái và bảo quản cẩn thận, bảo đảm hương thơm tự nhiên và thuần khiết.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 10
Mỗi kg trà sen truyền thống cần đến hàng nghìn bông sen. Sau khi lựa chọn, phân loại tỉ mỉ, người thợ cẩn thận tách từng cánh sen để lấy phần gạo sen dùng cho công đoạn ướp trà.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 11
Công đoạn lấy gạo sen là quan trọng nhất, đây là công đoạn quyết định chất lượng của trà sen truyền thống. Việc trộn trà với gạo sen đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo của người làm nghề.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 12
Trà được lựa chọn ướp trà phải là loại trà thượng hạng. Mỗi lớp trà, mỗi lớp gạo sen được xếp đều tay để hương sen thấm sâu vào từng cánh trà.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 13
Đôi bàn tay của người dân nơi đây lưu giữ những bí quyết nghề được truyền qua nhiều thế hệ.
le hoi sen ha noi 2026 ton vinh nghe thuat uop tra sen truyen thong quang an hinh anh 14
Thành phẩm trà sen Tây Hồ mang hương thơm thanh khiết của sen. Nghệ thuật ướp trà sen Quảng An không chỉ tạo nên một thức uống tinh tế mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Hà Nội.

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