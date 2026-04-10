Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khánh thành nhà dưỡng lão Láng Sen

Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen được xây dựng trên diện tích hơn 4,2ha, nằm bên Quốc lộ 80, do Tòa Giám mục Long Xuyên tổ chức xây dựng và Dòng Camillo quản lý, điều hành. Cơ sở có khả năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 300 người cao tuổi neo đơn, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, giới tính và được chăm sóc miễn phí đến cuối đời.

Tại đây, Giáo phận Long Xuyên còn xây dựng khu sinh thái rộng hơn 5.000m² với ao cá, vườn rau, vườn cây ăn trái, ruộng lúa… tạo không gian sinh hoạt, nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. Ngoài ra, còn có khu vực lao động tạo thu nhập, đào tạo việc làm phù hợp cho những người còn khả năng lao động.

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và vật chất của người cao tuổi ngày càng thiết yếu. Việc đưa cơ sở này vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi, tạo môi trường sống an toàn, thân thiện để các cụ sinh hoạt, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tòa Giám mục Long Xuyên và đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ sở trong việc đầu tư, xây dựng công trình. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường phối hợp, hỗ trợ để cơ sở hoạt động hiệu quả, đúng quy định; đồng thời kêu gọi tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “kính lão trọng thọ”, chung tay chăm lo, nâng cao đời sống người cao tuổi.

Ông bày tỏ tin tưởng, khi đi vào hoạt động, Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Láng Sen sẽ phát huy hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, nghĩa tình.

Hiện thành phố Cần Thơ có khoảng 567.000 người cao tuổi, chiếm gần 17,7% dân số. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi thông qua nhiều chính sách thiết thực về y tế, hỗ trợ đời sống và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng.