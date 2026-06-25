Khát vọng hòa bình cho Việt Nam trong tác phẩm của Picasso

Ngày 24/6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp - ông Trịnh Đức Hải cùng đoàn cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard, thuộc thành phố Saint-Denis. Tại đây, đoàn đã có cơ hội đặc biệt được chiêm ngưỡng tận mắt tác phẩm gốc "Hòa bình muôn năm" (Vive la Paix) của danh họa Pablo Picasso, bức tranh mang giá trị biểu tượng lịch sử được vẽ ngay sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, vốn hiếm khi được công bố rộng rãi.

Tác phẩm "Hòa bình muôn năm" không chỉ phản ánh tài năng của một danh họa lập thể thiên tài, mà còn là minh chứng cho tình bạn lớn giữa Picasso với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Bức tranh "Hòa bình muôn năm" được danh họa Picasso thực hiện theo đề nghị của báo Nhân đạo (L'Humanité), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp và được đăng trên trang nhất số báo đặc biệt ngày 25/7/1954. Giới thiệu về tác phẩm vô giá này, bà Valérie Perlès, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard nhấn mạnh giá trị biểu tượng duy nhất của bức tranh dành riêng cho Việt Nam.

"Chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu bức tranh gốc này của Picasso. Hình ảnh chim bồ câu hòa bình là một mô-típ quen thuộc trong các sáng tác của ông, nhưng ở tác phẩm này, nó được cá nhân hóa dành riêng cho Việt Nam. Chúng ta có thể thấy hình ảnh những nhân vật đội chiếc nón lá truyền thống, cùng phong cảnh cây cối, núi non gợi nhớ đến đất nước Việt Nam. Đây là tác phẩm có giá trị vô giá. Tôi không thể định giá nó bằng tiền mặt, nhưng chắc chắn nó mang một giá trị biểu tượng và nghệ thuật hoàn toàn độc nhất, là dấu ấn quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Pháp và Việt Nam", bà Valérie Perlès chia sẻ.

Bức tranh "Hòa bình muôn năm" được danh họa Picasso thực hiện theo đề nghị của báo Nhân đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp và được đăng trên trang nhất số báo đặc biệt ngày 25/7/1954

Đối với cá nhân Đại sứ Trịnh Đức Hải cùng các cán bộ ngoại giao và cơ quan báo chí Việt Nam tại Pháp, việc lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt bản gốc của tác phẩm sau hơn 70 năm là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Bức tranh không chỉ ghi lại một cột mốc lịch sử của dân tộc mà còn là minh chứng cho tình cảm sâu sắc của danh họa thế kỷ 20 dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Bức tranh được báo L'Humanité của Đảng Cộng sản Pháp, một trong những đảng cộng sản lâu đời mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng là một trong những người sáng lập, đặt hoạ sĩ Picasso vẽ vào tháng 7/1954, kỷ niệm sự kiện cuộc chiến tranh Đông Dương đã kết thúc và những hiệp định vừa được ký kết. Hôm nay, chúng ta, thế hệ sau, được thưởng thức một bức tranh không những của một đại họa sĩ thiên tài, mà còn là người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, và cũng thể hiện khát vọng hòa bình không chỉ cho Việt Nam, mà còn cho toàn nhân loại và thế giới. Tôi rất là xúc động được chứng kiến bức tranh này", Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.

Đối với cá nhân Đại sứ Trịnh Đức Hải cùng các cán bộ ngoại giao và cơ quan báo chí Việt Nam tại Pháp, việc lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt bản gốc của tác phẩm sau hơn 70 năm là một trải nghiệm đầy cảm xúc.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo và các cán bộ bảo tàng qua nhiều thế hệ đã gìn giữ nguyên vẹn tác phẩm suốt hơn 7 thập kỷ. Đồng thời, Đại sứ Hải cũng khẳng định văn hóa sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp.

Tác phẩm "Hòa bình muôn năm" không chỉ phản ánh tài năng của một danh họa lập thể thiên tài, mà còn là minh chứng cho tình bạn lớn giữa Picasso với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Qua hơn 70 năm, hình ảnh chim bồ câu hòa bình hòa quyện cùng dáng nón lá thân thương vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành biểu tượng nghệ thuật vô giá, tiếp tục lan tỏa khát vọng hòa bình và kết nối tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc Việt Nam - Pháp cho đến tận ngày nay.