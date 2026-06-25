English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khát vọng hòa bình cho Việt Nam trong tác phẩm của Picasso

Thứ Năm, 10:19, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bức tranh "Hòa bình muôn năm" (Vive la Paix) của danh họa Pablo Picasso, được sáng tác sau Hiệp định Geneva năm 1954 dành riêng cho Việt Nam, vừa được đoàn đại biểu Việt Nam tại Pháp chiêm ngưỡng. Tác phẩm là biểu tượng nghệ thuật về khát vọng hòa bình và tình hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Ngày 24/6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp - ông Trịnh Đức Hải cùng đoàn cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam đã tới thăm Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard, thuộc thành phố Saint-Denis. Tại đây, đoàn đã có cơ hội đặc biệt được chiêm ngưỡng tận mắt tác phẩm gốc "Hòa bình muôn năm" (Vive la Paix) của danh họa Pablo Picasso, bức tranh mang giá trị biểu tượng lịch sử được vẽ ngay sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, vốn hiếm khi được công bố rộng rãi.

khat vong hoa binh cho viet nam trong tac pham cua picasso hinh anh 1
Tác phẩm "Hòa bình muôn năm" không chỉ phản ánh tài năng của một danh họa lập thể thiên tài, mà còn là minh chứng cho tình bạn lớn giữa Picasso với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Bức tranh "Hòa bình muôn năm" được danh họa Picasso thực hiện theo đề nghị của báo Nhân đạo (L'Humanité), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp và được đăng trên trang nhất số báo đặc biệt ngày 25/7/1954. Giới thiệu về tác phẩm vô giá này, bà Valérie Perlès, Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Paul Éluard nhấn mạnh giá trị biểu tượng duy nhất của bức tranh dành riêng cho Việt Nam.

"Chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu bức tranh gốc này của Picasso. Hình ảnh chim bồ câu hòa bình là một mô-típ quen thuộc trong các sáng tác của ông, nhưng ở tác phẩm này, nó được cá nhân hóa dành riêng cho Việt Nam. Chúng ta có thể thấy hình ảnh những nhân vật đội chiếc nón lá truyền thống, cùng phong cảnh cây cối, núi non gợi nhớ đến đất nước Việt Nam. Đây là tác phẩm có giá trị vô giá. Tôi không thể định giá nó bằng tiền mặt, nhưng chắc chắn nó mang một giá trị biểu tượng và nghệ thuật hoàn toàn độc nhất, là dấu ấn quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Pháp và Việt Nam", bà Valérie Perlès chia sẻ.

khat vong hoa binh cho viet nam trong tac pham cua picasso hinh anh 2
Bức tranh "Hòa bình muôn năm" được danh họa Picasso thực hiện theo đề nghị của báo Nhân đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp và được đăng trên trang nhất số báo đặc biệt ngày 25/7/1954 

Đối với cá nhân Đại sứ Trịnh Đức Hải cùng các cán bộ ngoại giao và cơ quan báo chí Việt Nam tại Pháp, việc lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt bản gốc của tác phẩm sau hơn 70 năm là một trải nghiệm đầy cảm xúc. Bức tranh không chỉ ghi lại một cột mốc lịch sử của dân tộc mà còn là minh chứng cho tình cảm sâu sắc của danh họa thế kỷ 20 dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Bức tranh được báo L'Humanité của Đảng Cộng sản Pháp, một trong những đảng cộng sản lâu đời mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng là một trong những người sáng lập, đặt hoạ sĩ Picasso vẽ vào tháng 7/1954, kỷ niệm sự kiện cuộc chiến tranh Đông Dương đã kết thúc và những hiệp định vừa được ký kết. Hôm nay, chúng ta, thế hệ sau, được thưởng thức một bức tranh không những của một đại họa sĩ thiên tài, mà còn là người bạn lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, và cũng thể hiện khát vọng hòa bình không chỉ cho Việt Nam, mà còn cho toàn nhân loại và thế giới. Tôi rất là xúc động được chứng kiến bức tranh này", Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh.

khat vong hoa binh cho viet nam trong tac pham cua picasso hinh anh 3
Đối với cá nhân Đại sứ Trịnh Đức Hải cùng các cán bộ ngoại giao và cơ quan báo chí Việt Nam tại Pháp, việc lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt bản gốc của tác phẩm sau hơn 70 năm là một trải nghiệm đầy cảm xúc.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo và các cán bộ bảo tàng qua nhiều thế hệ đã gìn giữ nguyên vẹn tác phẩm suốt hơn 7 thập kỷ. Đồng thời, Đại sứ Hải cũng khẳng định văn hóa sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp.

Tác phẩm "Hòa bình muôn năm" không chỉ phản ánh tài năng của một danh họa lập thể thiên tài, mà còn là minh chứng cho tình bạn lớn giữa Picasso với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Qua hơn 70 năm, hình ảnh chim bồ câu hòa bình hòa quyện cùng dáng nón lá thân thương vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành biểu tượng nghệ thuật vô giá, tiếp tục lan tỏa khát vọng hòa bình và kết nối tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc Việt Nam - Pháp cho đến tận ngày nay.

van_mieu_1.jpg

Di sản trở thành cầu nối tri thức trong quan hệ Việt – Pháp

VOV.VN - Tọa đàm khoa học quốc tế “Văn hóa và Di sản trong quan hệ Pháp - Việt, từ thế kỷ XIX đến nay” cùng triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026)” vừa diễn ra tại Đại học Montpellier Paul-Valéry 3 (Pháp), góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa hai quốc gia.

Anh Tuấn /VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO
Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, chương trình văn hóa “Đạo học” đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, góp phần lan tỏa giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO

Văn Miếu - Quốc Tử Giám lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tại trụ sở UNESCO

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ Việt Nam – UNESCO, chương trình văn hóa “Đạo học” đã được tổ chức tại trụ sở UNESCO ở Paris, góp phần lan tỏa giá trị của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, truyền thống hiếu học và những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Kết duyên sáng tạo, mở lối mới cho di sản làng nghề Hà Nội
Kết duyên sáng tạo, mở lối mới cho di sản làng nghề Hà Nội

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bảo tồn, Hà Nội đang hướng tới việc đưa di sản làng nghề trở thành nguồn lực cho kinh tế sáng tạo. Chương trình Kết Duyên Sáng Tạo 2026 mở ra những cuộc gặp gỡ giữa nghệ nhân và nhà thiết kế, kỳ vọng tạo nên các sản phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa trong đời sống đương đại.

Kết duyên sáng tạo, mở lối mới cho di sản làng nghề Hà Nội

Kết duyên sáng tạo, mở lối mới cho di sản làng nghề Hà Nội

VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bảo tồn, Hà Nội đang hướng tới việc đưa di sản làng nghề trở thành nguồn lực cho kinh tế sáng tạo. Chương trình Kết Duyên Sáng Tạo 2026 mở ra những cuộc gặp gỡ giữa nghệ nhân và nhà thiết kế, kỳ vọng tạo nên các sản phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa trong đời sống đương đại.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang di sản đạo học Việt Nam tới UNESCO và nước Pháp
Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang di sản đạo học Việt Nam tới UNESCO và nước Pháp

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm hợp tác Việt Nam - UNESCO, chuỗi triển lãm, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm di sản sẽ diễn ra tại Trụ sở UNESCO ở Paris và Đại học Montpellier, góp phần quảng bá truyền thống hiếu học Việt Nam ra thế giới.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang di sản đạo học Việt Nam tới UNESCO và nước Pháp

Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang di sản đạo học Việt Nam tới UNESCO và nước Pháp

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm hợp tác Việt Nam - UNESCO, chuỗi triển lãm, tọa đàm và hoạt động trải nghiệm di sản sẽ diễn ra tại Trụ sở UNESCO ở Paris và Đại học Montpellier, góp phần quảng bá truyền thống hiếu học Việt Nam ra thế giới.

NSƯT Tố Nga thắng giải quốc tế không nhiều nghệ sĩ Việt Nam từng đạt được
NSƯT Tố Nga thắng giải quốc tế không nhiều nghệ sĩ Việt Nam từng đạt được

VOV.VN - NSƯT Tố Nga ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp khi là cá nhân duy nhất của Việt Nam được trao Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị Mùa xuân Tháng Tư (April Spring Friendship Art Festival) năm 2026 ở Triều Tiên. Đây là giải thưởng quốc tế danh giá mà không nhiều nghệ sĩ Việt Nam từng đạt được.

NSƯT Tố Nga thắng giải quốc tế không nhiều nghệ sĩ Việt Nam từng đạt được

NSƯT Tố Nga thắng giải quốc tế không nhiều nghệ sĩ Việt Nam từng đạt được

VOV.VN - NSƯT Tố Nga ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp khi là cá nhân duy nhất của Việt Nam được trao Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị Mùa xuân Tháng Tư (April Spring Friendship Art Festival) năm 2026 ở Triều Tiên. Đây là giải thưởng quốc tế danh giá mà không nhiều nghệ sĩ Việt Nam từng đạt được.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc