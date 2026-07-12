English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kungfu Nữ Túc: Thử thách phá vỡ giới hạn của “tân Tinh nữ lang” Địch Lệ Nhiệt Ba

Chủ Nhật, 06:00, 12/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa hè năm 2026, điện ảnh Hoa ngữ chứng kiến một trong những cú bắt tay lịch sử: Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành “tân Tinh nữ lang” trong siêu phẩm Kungfu Nữ Túc (Shaolin Women's Soccer) của “vua hài” Châu Tinh Trì. Đây không chỉ là màn hợp tác đơn thuần, mà còn là hiện thực hóa một “lời hẹn ước” kéo dài 1 thập kỷ.

Mười năm trước, vào đầu năm 2016, khi bộ phim Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì chuẩn bị công chiếu, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là một gương mặt trẻ đang chập chững tìm chỗ đứng trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Trên Weibo cá nhân, cô từng hào hứng kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ thần tượng Châu Tinh Trì, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô luôn yêu thích các bộ phim của Châu Tinh Trì, đồng thời bày tỏ sự háo hức với Mỹ Nhân Ngư và kêu gọi khán giả cùng ra rạp ủng hộ tác phẩm của “Tinh gia”. Khi ấy, ít ai nghĩ rằng lời chia sẻ giản dị của một diễn viên trẻ lại trở thành dấu mốc mở đầu cho một mối nhân duyên kéo dài đúng một thập kỷ.

kungfu nu tuc thu thach pha vo gioi han cua tan tinh nu lang Dich le nhiet ba hinh anh 1
Ngôi sao phim truyền hình Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba thường được biết đến với định kiến là “bình hoa di động” bởi các vai diễn nữ tính, yếu ớt mang màu sắc tình yêu lãng mạn.

Mười năm sau, từ vị trí một người hâm mộ đứng dưới khán đài, mỹ nhân Tân Cương đã bước thẳng vào khung hình của vị đạo diễn lừng danh. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của “mối duyên một thập kỷ” ấy là cả một bài toán thử thách vô cùng khốc liệt đối với nữ ngôi sao.

Đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, Kungfu Nữ Túc không chỉ là một dự án lớn, mà là cơ hội “vàng” để nâng bước cho sự nghiệp điện ảnh đang có phần ảm đạm của mình. Dù thống trị mảng phim truyền hình với lượng người hâm mộ khổng lồ, vị thế của cô ở mảng điện ảnh (màn ảnh rộng) vẫn bị đánh giá là khá khiêm tốn, chưa có doanh thu bùng nổ tương xứng với danh xưng ngôi sao hàng đầu.

kungfu nu tuc thu thach pha vo gioi han cua tan tinh nu lang Dich le nhiet ba hinh anh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào vai tiền đạo mang áo số 8 Ngọc Lung của đội Nga Mi trong Kungfu Nữ Túc.

Việc được Châu Tinh Trì lựa chọn vừa là tấm vé thông hành danh giá, vừa là áp lực đối với Địch Lệ Nhiệt Ba bởi “vua hài” luôn nổi tiếng là vị đạo diễn cực kỳ khắt khe, người từng mài giũa ra những “Tinh nữ lang” tài sắc vẹn toàn.

Để hóa thân thành tiền đạo mang áo số 8 Ngọc Lung của đội Nga Mi trong Kungfu Nữ Túc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã phải rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một ngôi sao thần tượng lộng lẫy để dấn thân vào một hành trình hành xác thực sự. Khác với những vai diễn lãng mạn hay cổ trang quen thuộc, nhân vật lần này đòi hỏi sức bền thể chất cực lớn khi kết hợp giữa bóng đá đỉnh cao và võ thuật cường điệu vốn phong cách đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Nữ diễn viên đã chủ động xin đạo diễn cho phép tập luyện trước khi vào đoàn để các động tác “có sức nặng và thuyết phục hơn”. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chấp nhận tăng tới 8 kg để có thể hình săn chắc, khỏe khoắn của một vận động viên thực thụ. Dành trọn 3 tháng cách ly với truyền thông để tập luyện thể lực và kỹ thuật bóng đá có hệ thống. Tự thực hiện cảnh nguy hiểm, ngã lộn nhào trên sân bùn dưới mưa, hay treo mình trên dây cáp nhiều giờ liền mà không cần diễn viên đóng thế...

kungfu nu tuc thu thach pha vo gioi han cua tan tinh nu lang Dich le nhiet ba hinh anh 3
Ảnh chụp hậu trường Kungfu Nữ Túc giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và "Tinh gia" Châu Tinh Trì.

Thử thách của Địch Lệ Nhiệt Ba càng nhân lên gấp bội khi Kungfu Nữ Túc gánh vác trọng trách vực dậy phòng vé Trung Quốc năm 2026. Với kinh phí đầu tư lên tới 380 triệu NDT (gần 1.470 tỷ đồng) cùng hơn 1.000 cảnh kỹ xảo, đây là tác phẩm tham vọng và đắt đỏ bậc nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Châu Tinh Trì.

Sức hút từ cái tên “Tinh Gia” là không thể bàn cãi khi phim dễ dàng vượt mốc 30 triệu NDT (Khoảng 105 tỷ đồng) doanh thu đặt trước chỉ sau vài giờ mở bán dù không quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, liệu Kungfu Nữ Túc có giúp Địch Lệ Nhiệt Ba đập tan định kiến “bình hoa di động” trên truyền hình để chuyển mình thành ngôi sao điện ảnh thực lực? Câu trả lời vẫn cần thời gian chứng minh. Nhưng rõ ràng, sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt trên sân cỏ của cô đã minh chứng cho một điều: Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn nghiêm túc và sẵn sàng đánh cược tất cả cho “lời hẹn ước 10 năm” với vị “vua hài” thế hệ trước.

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao
Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao

VOV.VN - Năm 2011, tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ gây bất ngờ khi điền tên Đội bóng Thiếu Lâm (2001) vào danh sách “25 bộ phim hay nhất mọi thời đại về chủ đề thể thao”. Giữa một rừng tác phẩm của Hollywood, đại diện đến từ Hong Kong của Châu Tinh Trì đứng đó như một biểu tượng độc nhất vô nhị.

Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao

Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao

VOV.VN - Năm 2011, tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ gây bất ngờ khi điền tên Đội bóng Thiếu Lâm (2001) vào danh sách “25 bộ phim hay nhất mọi thời đại về chủ đề thể thao”. Giữa một rừng tác phẩm của Hollywood, đại diện đến từ Hong Kong của Châu Tinh Trì đứng đó như một biểu tượng độc nhất vô nhị.

“Vua hài” Châu Tinh Trì tái xuất: Nữ Túc liệu có vượt qua Đội bóng Thiếu Lâm
“Vua hài” Châu Tinh Trì tái xuất: Nữ Túc liệu có vượt qua Đội bóng Thiếu Lâm

VOV.VN - Đạo diễn Châu Tinh Trì đã chính thức ấn định lịch phát hành vào mùa hè năm 2026 cho dự án điện ảnh Nữ Túc (tựa tiếng Anh: Women's Soccer). Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn của “vua hài” Hong Kong với đề tài bóng đá sau 25 năm, kể từ siêu phẩm vang dội Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001.

“Vua hài” Châu Tinh Trì tái xuất: Nữ Túc liệu có vượt qua Đội bóng Thiếu Lâm

“Vua hài” Châu Tinh Trì tái xuất: Nữ Túc liệu có vượt qua Đội bóng Thiếu Lâm

VOV.VN - Đạo diễn Châu Tinh Trì đã chính thức ấn định lịch phát hành vào mùa hè năm 2026 cho dự án điện ảnh Nữ Túc (tựa tiếng Anh: Women's Soccer). Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn của “vua hài” Hong Kong với đề tài bóng đá sau 25 năm, kể từ siêu phẩm vang dội Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001.

Moana phiên bản live-action đối mặt với thử thách doanh thu phòng vé
Moana phiên bản live-action đối mặt với thử thách doanh thu phòng vé

VOV.VN - Dwayne Johnson trở lại với vai Maui trong phiên bản live-action (người thật đóng) của Disney dựa trên bộ phim hoạt hình gốc năm 2016, bộ phim hoạt hình gần đây nhất đã tạo nên cơn sốt lớn với Moana 2 hồi năm 2024.

Moana phiên bản live-action đối mặt với thử thách doanh thu phòng vé

Moana phiên bản live-action đối mặt với thử thách doanh thu phòng vé

VOV.VN - Dwayne Johnson trở lại với vai Maui trong phiên bản live-action (người thật đóng) của Disney dựa trên bộ phim hoạt hình gốc năm 2016, bộ phim hoạt hình gần đây nhất đã tạo nên cơn sốt lớn với Moana 2 hồi năm 2024.

Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim
Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim

VOV.VN - Mặc dù ra mắt ở vị trí số 1 tại thị trường Bắc Mỹ, Minions & Monsters đã không có được cái kết viên mãn như mong đợi ở Hollywood trong tuần ra mắt. Ở thị trường nước ngoài tin tức khả quan hơn sau khi mở rộng sang 71 thị trường.

Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim

Minions & Monsters đạt doanh thu mở màn 5 ngày thấp nhất trong lịch sử loạt phim

VOV.VN - Mặc dù ra mắt ở vị trí số 1 tại thị trường Bắc Mỹ, Minions & Monsters đã không có được cái kết viên mãn như mong đợi ở Hollywood trong tuần ra mắt. Ở thị trường nước ngoài tin tức khả quan hơn sau khi mở rộng sang 71 thị trường.

Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ
Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ

VOV.VN - Trong nhiều tháng, DC Studios biết rằng bộ phim Supergirl không hiệu quả. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 khi hãng phim thử nghiệm bản dựng của chính mình so với bản dựng của đạo diễn Craig Gillespie.

Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ

Đằng sau thất bại của Milly Alcock trong Supergirl: Sai lầm từ “nội chiến” hậu kỳ

VOV.VN - Trong nhiều tháng, DC Studios biết rằng bộ phim Supergirl không hiệu quả. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tháng 3 khi hãng phim thử nghiệm bản dựng của chính mình so với bản dựng của đạo diễn Craig Gillespie.

AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh
AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh

VOV.VN - Sau khi Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý, ê-kíp phim Chiếc kén (Chrysalis) đã sử dụng các công nghệ AI, CGI và ADR để thay thế hình ảnh, lồng lại giọng cho nhân vật của nữ diễn viên.

AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh

AI thay thế vai diễn của Trương Ngọc Ánh

VOV.VN - Sau khi Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý, ê-kíp phim Chiếc kén (Chrysalis) đã sử dụng các công nghệ AI, CGI và ADR để thay thế hình ảnh, lồng lại giọng cho nhân vật của nữ diễn viên.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt