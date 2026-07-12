Kungfu Nữ Túc: Thử thách phá vỡ giới hạn của “tân Tinh nữ lang” Địch Lệ Nhiệt Ba

Mười năm trước, vào đầu năm 2016, khi bộ phim Mỹ Nhân Ngư của Châu Tinh Trì chuẩn bị công chiếu, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là một gương mặt trẻ đang chập chững tìm chỗ đứng trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Trên Weibo cá nhân, cô từng hào hứng kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ thần tượng Châu Tinh Trì, nữ diễn viên chia sẻ rằng cô luôn yêu thích các bộ phim của Châu Tinh Trì, đồng thời bày tỏ sự háo hức với Mỹ Nhân Ngư và kêu gọi khán giả cùng ra rạp ủng hộ tác phẩm của “Tinh gia”. Khi ấy, ít ai nghĩ rằng lời chia sẻ giản dị của một diễn viên trẻ lại trở thành dấu mốc mở đầu cho một mối nhân duyên kéo dài đúng một thập kỷ.

Ngôi sao phim truyền hình Hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba thường được biết đến với định kiến là “bình hoa di động” bởi các vai diễn nữ tính, yếu ớt mang màu sắc tình yêu lãng mạn.

Mười năm sau, từ vị trí một người hâm mộ đứng dưới khán đài, mỹ nhân Tân Cương đã bước thẳng vào khung hình của vị đạo diễn lừng danh. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của “mối duyên một thập kỷ” ấy là cả một bài toán thử thách vô cùng khốc liệt đối với nữ ngôi sao.

Đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, Kungfu Nữ Túc không chỉ là một dự án lớn, mà là cơ hội “vàng” để nâng bước cho sự nghiệp điện ảnh đang có phần ảm đạm của mình. Dù thống trị mảng phim truyền hình với lượng người hâm mộ khổng lồ, vị thế của cô ở mảng điện ảnh (màn ảnh rộng) vẫn bị đánh giá là khá khiêm tốn, chưa có doanh thu bùng nổ tương xứng với danh xưng ngôi sao hàng đầu.

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ vào vai tiền đạo mang áo số 8 Ngọc Lung của đội Nga Mi trong Kungfu Nữ Túc.

Việc được Châu Tinh Trì lựa chọn vừa là tấm vé thông hành danh giá, vừa là áp lực đối với Địch Lệ Nhiệt Ba bởi “vua hài” luôn nổi tiếng là vị đạo diễn cực kỳ khắt khe, người từng mài giũa ra những “Tinh nữ lang” tài sắc vẹn toàn.

Để hóa thân thành tiền đạo mang áo số 8 Ngọc Lung của đội Nga Mi trong Kungfu Nữ Túc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã phải rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một ngôi sao thần tượng lộng lẫy để dấn thân vào một hành trình hành xác thực sự. Khác với những vai diễn lãng mạn hay cổ trang quen thuộc, nhân vật lần này đòi hỏi sức bền thể chất cực lớn khi kết hợp giữa bóng đá đỉnh cao và võ thuật cường điệu vốn phong cách đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Nữ diễn viên đã chủ động xin đạo diễn cho phép tập luyện trước khi vào đoàn để các động tác “có sức nặng và thuyết phục hơn”. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chấp nhận tăng tới 8 kg để có thể hình săn chắc, khỏe khoắn của một vận động viên thực thụ. Dành trọn 3 tháng cách ly với truyền thông để tập luyện thể lực và kỹ thuật bóng đá có hệ thống. Tự thực hiện cảnh nguy hiểm, ngã lộn nhào trên sân bùn dưới mưa, hay treo mình trên dây cáp nhiều giờ liền mà không cần diễn viên đóng thế...

Ảnh chụp hậu trường Kungfu Nữ Túc giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và "Tinh gia" Châu Tinh Trì.

Thử thách của Địch Lệ Nhiệt Ba càng nhân lên gấp bội khi Kungfu Nữ Túc gánh vác trọng trách vực dậy phòng vé Trung Quốc năm 2026. Với kinh phí đầu tư lên tới 380 triệu NDT (gần 1.470 tỷ đồng) cùng hơn 1.000 cảnh kỹ xảo, đây là tác phẩm tham vọng và đắt đỏ bậc nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Châu Tinh Trì.

Sức hút từ cái tên “Tinh Gia” là không thể bàn cãi khi phim dễ dàng vượt mốc 30 triệu NDT (Khoảng 105 tỷ đồng) doanh thu đặt trước chỉ sau vài giờ mở bán dù không quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, liệu Kungfu Nữ Túc có giúp Địch Lệ Nhiệt Ba đập tan định kiến “bình hoa di động” trên truyền hình để chuyển mình thành ngôi sao điện ảnh thực lực? Câu trả lời vẫn cần thời gian chứng minh. Nhưng rõ ràng, sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt trên sân cỏ của cô đã minh chứng cho một điều: Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn nghiêm túc và sẵn sàng đánh cược tất cả cho “lời hẹn ước 10 năm” với vị “vua hài” thế hệ trước.