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Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa

Kỳ 2: Sơn La trao không gian, để văn hóa “cất lời”

Thứ Ba, 06:00, 29/09/2026
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VOV.VN - Tài sản văn hóa chỉ có thể tạo ra giá trị khi có không gian để hiện diện. Ở phố đi bộ thành phố Sơn La (trước đây), nay là phố đi bộ Sơn La, những câu lạc bộ, nghệ nhân, đội văn nghệ đang cùng nhau làm nên một không gian như thế – nơi chính cộng đồng trở thành chủ thể của đời sống văn hóa.

Tại Sơn La, từ một phiên chợ, người dân bắt đầu nhận thấy giá trị văn hóa như một tài sản. Nhưng tài sản ấy chỉ có thể tạo ra giá trị khi có không gian để hiện diện.

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Bà Điêu Thị Đoàn trước giờ lên sân khấu...

Gần 70 cây số. Đó là quãng đường bà Điêu Thị Đoàn cùng đội văn nghệ người cao tuổi ở tiểu khu 2, xã Quỳnh Nhai vượt qua để đến phố đi bộ Sơn La.

12 thành viên. Tự đi xe khách. Tự lo ăn nghỉ. Trang phục, đạo cụ chuẩn bị từ nhà. Không có thù lao. Nhưng có một thứ họ mang theo: tình yêu và niềm tự hào về văn hóa của chính mình.

"Hôm nay bên không gian văn hóa Thái của phố đi bộ mời và chúng tôi đã đến đây để biểu diễn, với 2 bài múa là ‘Tình ca Tây Bắc’ và điệu múa của người Thái trắng Quỳnh Nhai là múa sỏng hái hoa" - bà Điêu Thị Đoàn hào hứng giới thiệu.

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Bà Đoàn cùng đội múa biểu diễn tại không gian văn hóa Thái tại phố đi bộ.

Để có vài phút trên sân khấu, đội của bà Đoàn đã tập luyện hơn 10 ngày. Với những phụ nữ ngoài 60 tuổi, đi hàng chục cây số chỉ để biểu diễn vài tiết mục không phải chuyện dễ dàng. Nhưng với họ, được mặc trang phục dân tộc, được đứng trên sân khấu và nhìn thấy khán giả chăm chú theo dõi những điệu múa quê mình đã là một niềm vui.

"Chúng tôi thấy vui và tự hào về bài múa của dân tộc Thái của mình. Khi biểu diễn được mọi người đón nhận và háo hức xem thì đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục tập luyện" - bà Đoàn phấn khởi.

Từ một đội văn nghệ tự nguyện, có thể nhìn thấy một điều lớn hơn. Nguồn lực cho văn hóa không chỉ là tiền. Một người biết múa. Một nghệ nhân biết hát. Một bộ trang phục. Một chiếc loa kéo. Một bộ trống chiêng. Một người sẵn sàng dành thời gian tập luyện. Tất cả đều là nguồn lực. Vấn đề là làm thế nào để những nguồn lực đang nằm rải rác trong cộng đồng được kết nối lại và có không gian để phát huy.

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Bà Lò Mai Cương cùng các diễn viên háo hức trước giờ biểu diễn.

Tại phố đi bộ này, không gian văn hóa Thái đang trở thành một nơi như thế. Ca, múa, hát. Múa sạp. Trống chiêng. Trò chơi dân gian. Bà Lò Mai Cương, phụ trách không gian văn hóa Thái cho hay, không chỉ các đội văn nghệ trong phường, nhiều câu lạc bộ từ các xã, phường khác, thậm chí từ các tỉnh khác cũng tìm đến giao lưu.

"Các câu lạc bộ đều yêu văn hóa của dân tộc Thái và tự nguyện đến giao lưu văn hóa. Và cũng từ những cuộc như thế này. các câu lạc bộ học tập lẫn nhau về kinh nghiệm múa, hát, kinh nghiệm tổ chức và tăng thêm tình đoàn kết giữa các câu lạc bộ. Và có một điều lớn hơn đó là quảng bá được văn hóa dân tộc Thái cho các thế hệ" - bà Lò Mai Cương nói.

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Phố đi bộ Sơn La thu hút rất đông các câu lạc bộ, hội, nhóm yêu thích văn hóa các dân tộc.

Mỗi tối, không gian chỉ có thể bố trí khoảng 7-8 đội văn nghệ với 17-18 tiết mục. Trong khi có lúc hơn 25 đội đăng ký. Có đội đi rất xa, biểu diễn xong lại trở về, có khi một, hai giờ sáng mới tới nhà. Không kinh phí hỗ trợ. Nhưng họ vẫn đến.

"Không được kinh phí, không cho kinh phí, không phải đóng góp gì nhưng bà con rất nhiệt tình và tích cực tham gia. Diễn xong lại về, về đến nhà có khi 1-2h đêm..." - bà Lò Mai Cương kể thêm.

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Niềm vui của đồng bào khi được diễn, được xem, được hòa mình vào không gian văn hóa ấn tượng.

Nếu chỉ nhìn vào số tiền đầu tư, có thể chưa thấy hết giá trị của một không gian văn hóa. Bởi có những thứ không thể tính bằng tiền. Đó là số giờ người dân bỏ ra để tập luyện. Là công sức của nghệ nhân. Là bộ trang phục được giữ gìn qua nhiều năm. Là đạo cụ, nhạc cụ do các câu lạc bộ tự chuẩn bị. Và chính ở đây, vai trò của chính quyền có thể được nhìn nhận theo một cách khác: không nhất thiết làm thay cộng đồng, mà trước hết là tạo không gian, tạo điều kiện và kết nối.

- Phố đi bộ Sơn La hoạt động từ tháng 5/2025. Đến nay đã tổ chức hơn 30 kỳ. Lượng khách tăng khoảng 20-30% so với năm đầu tiên.

- Hơn 20 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thường xuyên kết nối. Mỗi kỳ có từ 70 đến 180 diễn viên, nghệ nhân quần chúng tham gia biểu diễn, diễu hành đường phố.

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Mỗi buổi biểu diễn thu hút rất đông người dân, du khách tới xem và cổ vũ.

Ban đầu, phường Chiềng Cơi tạo điều kiện xây dựng sàn Hạn Khuống, trang bị loa đài, trống chiêng. Sau đó, một số nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ thiết bị. Còn các câu lạc bộ tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ, dàn dựng tiết mục và tập luyện. Bà Đàm Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La cho biết: năm nay, địa phương  hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho các câu lạc bộ, trong đó có kinh phí vận chuyển loa đài.

"Đối với khu vực sân khấu chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên phối hợp tổ chức để trong một quý có một đêm diễn. Còn lại các tuần chúng tôi cũng tổ chức các chương trình theo chủ đề để các câu lạc bộ được thể hiện và trên tinh thần tự nguyện để phục vụ bà con" - bà Đàm Thị Mai Hương thông tin.

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Đồng bào Thái Sơn La mang bản sắc dân tộc tới giới thiệu, quảng bá.

Nhưng không gian văn hóa đã có, cộng đồng đã có, khách đã có – còn sản phẩm được tạo ra từ chính bản sắc địa phương thì sao?

Mỗi kỳ phố đi bộ có khoảng 1.000 đến 1.500 lượt khách và hơn 100 gian hàng. Nhưng chỉ khoảng 20 gian hàng là sản phẩm hoặc ẩm thực địa phương. Phần lớn vẫn là đồ ăn, đồ chơi và những mặt hàng thông thường. Đó là khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn văn hóa tạo ra giá trị kinh tế.

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Mỗi số một chủ đề, phố đi bộ thành phố Sơn La tạo sức hút với du khách.

Những ngày phố đi bộ diễn ra, chị Lèo Thị Hương ở bản Tông Hụm lại làm bánh trôi đến bán. Ban đầu chỉ 10-20 đĩa. Khách quen dần, mỗi tối chị bán được khoảng 30-40 đĩa bánh: Hàng hôm nào cũng bán hết, thu nhập cũng có đồng ra đồng vào, mỗi tối có lãi từ 200-300 nghìn đồng, vừa vui lại vừa được ngắm mọi người đi chơi phố.

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Quầy bánh của chị Lèo Thị Hương tại phố đi bộ

Những khoản thu nhập này chưa thể gọi là một ngành kinh tế văn hóa. Nhưng chúng cho thấy một bước chuyển: khi người dân nhìn thấy trong món ăn, điệu múa, trang phục hay sản phẩm quê mình một giá trị có thể trao đổi, văn hóa đã bắt đầu bước ra khỏi phạm vi bảo tồn một cách đơn thuần.

Từ phiên chợ Chiềng Hặc, người dân bắt đầu nhận ra bản sắc của mình là một tài sản. Đến phố đi bộ Sơn La, tài sản ấy được trao một không gian để cộng đồng cùng gìn giữ, biểu diễn, giao lưu và từng bước tạo ra giá trị.

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Không quản mưa gió, bà con vẫn nô nức trải nghiệm không gian tuyến phố. 

Nhưng một không gian văn hóa chỉ thực sự bền vững khi nó có sản phẩm, có trải nghiệm, có thị trường – và quan trọng hơn, tạo ra sinh kế cho bà con.

LTS: Thưa quý vị và các bạn! Khi những giá trị văn hóa đã trở thành sản phẩm, ai sẽ là người đưa chúng đi xa hơn? Câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được đề cập ở Kỳ 3: “Khi người trẻ làm du lịch từ văn hóa bản mình”.

 

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Vui trăng tròn nơi biên cương Sơn La

VOV.VN - Như bao bạn bè cùng trang lứa, những trẻ em vùng cao biên giới Sơn La đang đón một dịp Tết trung thu đầy ý nghĩa. Đó là món quà mà các cán bộ chiến sĩ biên phòng, các thầy cô giáo và những tấm lòng hảo tâm dành tặng từ tình yêu thương và sẻ chia.

Tuyết Lan, Thanh Thủy, Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
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