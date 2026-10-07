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Tỉnh ủy Lâm Đồng gặp mặt chức sắc Bàlamôn giáo nhân dịp Lễ hội Katê

Thứ Tư, 17:17, 07/10/2026
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VOV.VN - Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026, ngày 7/10, tại xã Bắc Bình, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng đến thăm các vị chức sắc, sư cả Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh và người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bàlamôn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong cộng đồng Chăm Bàlamôn.

Theo đó, Lâm Đồng hiện có gần 43.000 người Chăm, trong đó khoảng hơn 25.000 người theo đạo Bàlamôn, sinh sống tại các xã: Liên Hương, Tuy Phong, Hồng Thái, Bắc Bình, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Sơn Mỹ và Tân Thành.

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Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng với các chức sắc, sư cả Hội đồng chức sắc Bàlamôn. Ảnh: Minh Vân 

Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực nên tình hình kinh tế, xã hội của đồng bào Chăm trong tỉnh có nhiều phát triển. Các chủ trương, chính sách dân tộc nói chung và dân tộc Chăm nói riêng của Trung ương, tỉnh đều được triển khai thực hiện tốt.

Nhờ cần cù trong lao động nên đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng tín đồ không ngừng được nâng cao; bộ mặt thôn xóm, làng xã của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ngày càng khởi sắc.

Một số tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan cũng được khắc phục, từng bước được xóa bỏ dần. Bản sắc văn hóa truyền thống được Đảng và Nhà nước quan tâm bảo tồn và phát huy.

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Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Vân 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng - ông Đặng Hồng Sỹ ghi nhận những đóng góp của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng địa phương. Đồng thời mong muốn, các vị chức sắc, sư cả và đồng bào Chăm tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

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Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bàlamôn. Ảnh: Minh Vân

Nhân dịp này, đoàn công tác của Tỉnh ủy đã tặng quà cho các vị chức sắc, sư cả và người có uy tín trong cộng đồng Chăm Bàlamôn và chúc đồng bào Chăm đón Lễ hội Katê năm 2026 thật an vui.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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