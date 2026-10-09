Đảm bảo an ninh, trật tự cho Lễ hội Katê tại tháp Pô Sah Inư ở Lâm Đồng

Hôm nay (09/10), đông đảo chức sắc và bà con Chăm ở xã Hàm Thuận và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) đã tập trung về tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thuỷ) để chuẩn bị cho ngày đại lễ Katê.

Để chào đón sự kiện này, tại đây nhiều hoạt động văn hoá được tổ chức như: Hội thi thổi kèn saranai, trưng bày lễ vật trên thôn-la (cổ bồng) và trình diễn nghề làm gốm, nghề dệt truyền thống của người Chăm và chương trình biểu diễn nghệ thuật…

Người dân tham gia các hoạt động tại khu sân khấu chính dưới chân tháp Pô Sah Inư

Anh Đinh Minh Thắng đến từ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết, các hoạt động tại đây tạo nên không gian lễ hội vừa trang nghiêm vừa vui tươi, lành mạnh và đoàn kết.

Du khách nước ngoài xem trưng bày hiện vật, cổ vật liên quan văn hoá Chăm

“Năm đầu tiên em lên tháp dự Lễ hội Katê, không khí ở đây vui nhộn. Hội thi thổi kèn saranai nghe rất hay, tiếng kèn cuốn hút người xem. Em rất mong địa phương gìn giữ các hoạt động văn hoá đặc sắc này” - anh Thắng nói.

Hoạt động trang trí cổ bồng

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn (áo đỏ) - Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Mũi Né đang trưng bày các cổ vật

Ông Trần Đức Dũng, phụ trách Ban Quản lý Di tích tháp Pô Sah Inư cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Katê cơ bản đã hoàn thành, mọi công việc được phân công, phân nhiệm rõ ràng, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự.

“Chúng tôi đã tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi văn bản đến công an tỉnh, cũng như triển khai công tác phối hợp với UBND phường Phú Thủy để tăng cường lực lượng hỗ trợ, nhất là đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ hội Katê” - ông Dũng cho biết thêm.