Sôi nổi Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 tại nhiều địa phương

Thứ Ba, 14:35, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động phong phú, góp phần lan tỏa tri thức và thúc đẩy thói quen đọc trong cộng đồng.

Tại Hà Nội, Hội sách và Văn hóa đọc TP Hà Nội 2026 do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp với 13 đơn vị tại Phố sách Hà Nội tổ chức từ ngày 21/4 đến 27/4. Hội sách trưng bày, giới thiệu đa dạng các dòng sách như sách thiếu nhi, ngoại văn, khoa học, văn học, kinh tế khởi nghiệp, sách học ngoại ngữ, sách kỹ thuật, chính trị, nghệ thuật, sách về bình đẳng giới… cùng nhiều sản phẩm văn hóa như đồ mỹ nghệ, văn phòng phẩm, đồ thủ công handmade.

soi noi ngay sach va van hoa doc 2026 tai nhieu dia phuong hinh anh 1
Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tại Hà Nội 2026

Không gian hội sách còn có nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo như tô tượng, vẽ tranh, xâu vòng…, tạo môi trường đọc gần gũi, đặc biệt với thiếu nhi và các gia đình. Bên cạnh đó là các tọa đàm, giao lưu với nhiều chủ đề thiết thực như: “Công nghiệp văn hóa: Vai trò của sách trong phát triển văn hóa”, “Chuyển đổi số ngành sách: Cơ hội & thách thức”, “Viết truyện sử cho thời hiện đại”, “Hành trang của loài người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo & robot”…

Đưa học sinh tham gia hội sách, cô giáo Hà Thị Bích Phượng (Trường Mầm non Lý Thường Kiệt) chia sẻ: “Mục đích là mong muốn các con tiếp cận các sách truyện, các con có những kỹ năng như mở sách, xem sách, xem tranh. Các con có thể chọn những quyển truyện, quyển sách mà các con yêu thích”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng phối hợp trao tặng sách cho Thư viện Trường Nội trú Tiểu học và THCS Si Pa Thìn (tỉnh Điện Biên) – một trong những trường nội trú đầu tiên tại khu vực biên giới.

soi noi ngay sach va van hoa doc 2026 tai nhieu dia phuong hinh anh 2
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Huế

Tại Huế, sáng 21/4, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 tại Thư viện Tổng hợp, với chủ đề “Sách – Tri thức – Khát vọng phát triển đất nước”. Sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của sách trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền tảng tri thức và hướng tới phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026, Cuộc thi thiết kế mô hình trưng bày tài liệu với chủ đề “Sách với di sản Huế”, đồng thời ra mắt ấn phẩm “Tuyển tập những bài nghiên cứu về triều Nguyễn” (2 tập) với hơn 2.700 trang, tuyển chọn 165 công trình nghiên cứu tiêu biểu.

soi noi ngay sach va van hoa doc 2026 tai nhieu dia phuong hinh anh 3
Ngày sách và Văn hóa đọc ở Huế thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia

Theo kế hoạch, tuần lễ Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Huế kéo dài từ 21/4 đến đầu tháng 5, với nhiều hoạt động được tổ chức tại tất cả các phường, xã trên địa bàn. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhấn mạnh: “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 không chỉ là dịp tôn vinh sách mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay xây dựng môi trường đọc lành mạnh, nuôi dưỡng tình yêu sách trong mỗi người dân”.

Tại Sơn La, sáng 21/4, Ngày hội Sách và Khoa học công nghệ 2026 diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân. Đây là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các định hướng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

soi noi ngay sach va van hoa doc 2026 tai nhieu dia phuong hinh anh 4
Ngày hội là minh chứng cụ thể cho sự kết nối giữa tri thức truyền thống và tri thức hiện đại, giữa văn hóa đọc và công nghệ số, giữa việc học với thực tiễn phát triển.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động diễu hành hơn 300 xe đạp trang trí đồng bộ, lan tỏa thông điệp về văn hóa đọc và tinh thần đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm như tham quan không gian trưng bày sách, “Ngôi nhà trí tuệ”, trải nghiệm lập trình, robotics, thi “Rung chuông vàng”, sân khấu hóa tác phẩm văn học, hoạt động thể thao dân gian…

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: “Tỉnh đã từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống; hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời nâng cao năng lực tiếp cận thông tin của người dân. Ngày hội là minh chứng cụ thể cho sự kết nối giữa tri thức truyền thống và tri thức hiện đại, giữa văn hóa đọc và công nghệ số, giữa việc học với thực tiễn phát triển”.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La cũng tổ chức lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu của tỉnh ngay trong khuôn khổ ngày hội.

soi noi ngay sach va van hoa doc 2026 tai nhieu dia phuong hinh anh 5
Đông đảo học sinh, sinh viên tham quan, lựa chọn sách tại Hội sách thành phố Cần Thơ năm 2026

Tại Cần Thơ, Hội sách thành phố lần thứ V năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 21/4 tại Công viên Tao Đàn, quy tụ hơn 20 gian hàng từ các đơn vị xuất bản trong và ngoài thành phố. Không gian hội sách kết hợp giữa trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm đã thu hút đông đảo người dân, học sinh, sinh viên tham gia.

Chị Phạm Nguyên Dung (phường Ninh Kiều) chia sẻ: “Có rất nhiều gian hàng cũng như những nhà sách, nhà xuất bản nổi tiếng. Em cũng học hỏi được rất nhiều từ những cuốn sách mà em chưa có cơ hội được đọc. Việc đọc sách giúp cải thiện kỹ năng tư duy, viết lách cũng như ứng dụng vào cuộc sống. Em thấy việc tổ chức hội sách rất ý nghĩa”.

Trong khuôn khổ hội sách còn có Triển lãm ảnh “Xứ Nam kỳ” với 120 hình ảnh tư liệu quý, tái hiện đời sống xã hội, văn hóa và tinh thần yêu nước của người dân Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

Nhiều hoạt động dành cho học sinh, sinh viên cũng được tổ chức như cuộc thi “Rung chuông vàng”, trải nghiệm sáng tạo, giao lưu tác giả – tác phẩm, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”… Em Huỳnh Tuyết Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, cho biết: “Hội sách được tổ chức ở đây, em cùng trường đến tham gia và nghe diễn đàn về tình bạn. Nó rất ý nghĩa với học sinh cấp ba, để tụi em biết cách xây dựng tình bạn đẹp, lành mạnh và tránh những vấn đề tiêu cực như bạo lực học đường”.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ: “Sách chính là kho tàng tri thức vô giá, là sợi dây liên kết bền chặt giữa dòng chảy quá khứ và tầm nhìn tương lai. Việc duy trì tổ chức hội sách thường niên là minh chứng cho cam kết nâng cao vị thế văn hóa đọc, lấy tri thức làm nền tảng để phát triển con người”.

Trong suốt một tuần diễn ra, Hội sách Cần Thơ đã thu hút gần 8.500 lượt người tham gia, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao dân trí và phát triển kỹ năng cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

PV/VOV.VN
