Lan tỏa giá trị lịch sử qua sách, tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chương trình trưng bày tài nguyên thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách và nói chuyện chuyên đề “150 năm Ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng” diễn ra từ ngày 25/9/2026 đến 5/10/2026, tại 3 địa điểm: Cơ sở 2 Thư viện Đà Nẵng (phường Bàn Thạch), Nhà hát Trưng Vương và Cơ sở 1 Thư viện Đà Nẵng, phường Hải Châu.

Trong khuôn khổ của chương trình, Thư viện Đà Nẵng giới thiệu đến bạn đọc không gian trưng bày tài nguyên thông tin với sách, tư liệu, tranh ảnh và các tài liệu liên quan thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Không gian trưng bày, xếp sách mô hình tại cơ sở 2 Thư viện Đà Nẵng (phường Bàn Thạch)

Bên cạnh đó, chương trình tuyên truyền, giới thiệu sách với chủ đề “Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng - Cuộc đời và sự nghiệp” giúp bạn đọc, đặc biệt là các em học sinh, tiếp cận với những tư liệu, câu chuyện về cuộc đời của Cụ qua những trang sách. Qua đó, khuyến khích các em chủ động tìm hiểu lịch sử, hình thành thói quen đọc và khai thác nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập.

Trưng bày tài nguyên thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách về Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng

Cùng với hoạt động trưng bày là buổi nói chuyện chuyên đề, xếp sách mô hình và chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Thông qua hoạt động này, giúp các bạn trẻ tiếp cận các tư liệu, sách báo, hình ảnh, tài liệu có giá trị về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đối với lịch sử dân tộc.

Học sinh tìm đọc tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ông La Đình Nghĩa, Phó Giám đốc Thư viện Đà Nẵng cho biết: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn tạo nên một không gian để bạn đọc không chỉ đến với sách mà có cơ hội tìm hiểu lịch sử, kết nối những giá trị văn hóa và tri thức lưu giữ qua các thế hệ, góp phần đưa những giá trị đó đền gần với bạn đọc hơn, nhất là thế hệ trẻ. Đặc biệt, đối với học sinh, chúng tôi hy vọng những cuốn sách, những tư liệu và những câu chuyện được giới thiệu hôm nay sẽ là một gợi mở để các em tiếp tục tìm đọc, tìm hiểu về lịch sử về những con người đã dành cuộc đời mình cho quê hương đất nước”.