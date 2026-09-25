English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng khen thưởng 18 tập thể xuất sắc trong chuyển đổi số

Thứ Sáu, 17:55, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2025 diễn ra chiều 25/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao Bằng khen tặng 18 tập thể có thành tích xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực trong thúc đẩy chuyển đổi số.

Năm 2025, thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến về chuyển đổi số. Trong đó, 90% sở, ban, ngành được đánh giá đạt từ mức Tốt trở lên; khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn có 5/5 đơn vị đạt mức Xuất sắc. Ở cấp xã, phường, có 22/93 đơn vị đạt Xuất sắc và 28 đơn vị đạt Tốt.

Da nang khen thuong 18 tap the xuat sac trong chuyen doi so hinh anh 1
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2025

 Tuy nhiên, trong chuyển đổi số vừa qua cũng cho thấy một số hạn chế cần khắc phục, nhất là về hạ tầng số, an toàn thông tin, kỹ năng số. Ở cấp xã, phường, tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử đạt bình quân 67,7%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính số trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 64%.

Da nang khen thuong 18 tap the xuat sac trong chuyen doi so hinh anh 2
Quang cảnh Hội nghị

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025

Da nang khen thuong 18 tap the xuat sac trong chuyen doi so hinh anh 3
Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ 4 từ trái qua) trao Bằng khen tặng tập thể các cơ quan Trung ương và các sở ngành thành phố có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số năm 2025

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá kết quả xếp hạng năm 2025 tiếp tục cho thấy xu hướng chuyển đổi số của thành phố đi vào chiều sâu. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu các cơ quan, địa phương khắc phục những điểm nghẽn, đồng thời chuyển từ số hóa quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao trải nghiệm số của người dân. 

Da nang khen thuong 18 tap the xuat sac trong chuyen doi so hinh anh 4
Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số năm 2025

“Lãnh đạo thành phố cũng hoan nghênh các đơn vị xuất sắc, các đơn vị tốt trong năm 2025 đã có nỗ lực trong lúc sáp nhập. Tôi đề nghị các thủ trưởng Cơ quan có điểm xếp hạng chưa cao phải có kế hoạch sớm khắc phục tình trạng này. Chỉ số, chuyển đổi số năm 2026 phải thực chất hơn, rõ ràng hơn và đi vào kết quả nhiều hơn”.

2_0_59.jpg

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

VOV.VN - Hôm nay (25/9), tại Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo“Giới thiệu, kết nối chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp: Giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh”.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh
Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

VOV.VN - Hôm nay (25/9), tại Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo“Giới thiệu, kết nối chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp: Giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh”.

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông minh

VOV.VN - Hôm nay (25/9), tại Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo“Giới thiệu, kết nối chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp: Giải pháp công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển sản xuất thông minh”.

Đà Nẵng trao quà Trung thu tặng con của đoàn viên, người lao động khó khăn
Đà Nẵng trao quà Trung thu tặng con của đoàn viên, người lao động khó khăn

VOV.VN - Tối nay (22/9), tại nhà Văn hóa Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” trao quà Trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Đà Nẵng trao quà Trung thu tặng con của đoàn viên, người lao động khó khăn

Đà Nẵng trao quà Trung thu tặng con của đoàn viên, người lao động khó khăn

VOV.VN - Tối nay (22/9), tại nhà Văn hóa Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” trao quà Trung thu tặng trẻ em là con đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Đồng bào miền núi Đà Nẵng thay đổi nếp nghĩ, cách làm giàu
Đồng bào miền núi Đà Nẵng thay đổi nếp nghĩ, cách làm giàu

VOV.VN - Hiện nay, nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc Cơ Tu ở các xã miền núi TP Đà Nẵng đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu.

Đồng bào miền núi Đà Nẵng thay đổi nếp nghĩ, cách làm giàu

Đồng bào miền núi Đà Nẵng thay đổi nếp nghĩ, cách làm giàu

VOV.VN - Hiện nay, nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc Cơ Tu ở các xã miền núi TP Đà Nẵng đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục