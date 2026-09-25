Đà Nẵng khen thưởng 18 tập thể xuất sắc trong chuyển đổi số

Năm 2025, thành phố Đà Nẵng có nhiều chuyển biến về chuyển đổi số. Trong đó, 90% sở, ban, ngành được đánh giá đạt từ mức Tốt trở lên; khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn có 5/5 đơn vị đạt mức Xuất sắc. Ở cấp xã, phường, có 22/93 đơn vị đạt Xuất sắc và 28 đơn vị đạt Tốt.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số năm 2025

Tuy nhiên, trong chuyển đổi số vừa qua cũng cho thấy một số hạn chế cần khắc phục, nhất là về hạ tầng số, an toàn thông tin, kỹ năng số. Ở cấp xã, phường, tỷ lệ người dân từ 14 tuổi trở lên có danh tính điện tử đạt bình quân 67,7%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính số trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 64%.

Quang cảnh Hội nghị

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số năm 2025

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (thứ 4 từ trái qua) trao Bằng khen tặng tập thể các cơ quan Trung ương và các sở ngành thành phố có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số năm 2025

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá kết quả xếp hạng năm 2025 tiếp tục cho thấy xu hướng chuyển đổi số của thành phố đi vào chiều sâu. Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu các cơ quan, địa phương khắc phục những điểm nghẽn, đồng thời chuyển từ số hóa quy trình sang quản trị dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao trải nghiệm số của người dân.

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số năm 2025

“Lãnh đạo thành phố cũng hoan nghênh các đơn vị xuất sắc, các đơn vị tốt trong năm 2025 đã có nỗ lực trong lúc sáp nhập. Tôi đề nghị các thủ trưởng Cơ quan có điểm xếp hạng chưa cao phải có kế hoạch sớm khắc phục tình trạng này. Chỉ số, chuyển đổi số năm 2026 phải thực chất hơn, rõ ràng hơn và đi vào kết quả nhiều hơn”.