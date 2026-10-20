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Lào Cai: Đặc sắc Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026

Thứ Ba, 16:49, 20/10/2026
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VOV.VN - Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10 tại thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Đây là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như thu hút nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. 

Lễ hội Cơm mới đền Đông Cuông năm 2026 là nét đẹp văn hóa tâm linh, thể hiện lòng thành kính tri ân tổ tiên, các bậc tiền nhân, đồng thời gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, mùa màng bội thu. Đây cũng là dịp để cộng đồng gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội diễn ra các hoạt động chính gồm: Nghi lễ dâng hương tại đền Đông Cuông, chương trình nghệ thuật khai mạc đặc sắc phục vụ đại biểu, nhân dân và du khách, nghi lễ mổ trâu đen và lễ cúng chính tiệc...  

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Các nghi lễ được thực hiện trang nghiêm, đậm đà bản sắc trong Lễ hội Cơm mới
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Đồng bào Tày Khao thực hiện các nghi lễ truyền thống tại Lễ hội Cơm mới
lao cai Dac sac le hoi com moi den Dong cuong nam 2026 hinh anh 3
Lễ rước sản vật của các địa phương trong vùng.
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Lễ hội Cơm mới Đền Đông Cuông gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc

Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Đông Cuông cho biết, một trong những hoạt động mới, nổi bật trong Lễ hội Cơm mới năm nay là nghi thức rước sản vật nông nghiệp của các thôn, tôn vinh thành quả lao động sản xuất cũng như thể hiện sự trân trọng hạt gạo và các loại nông sản quý: “Năm nay điểm nhấn của Lễ hội là Chương trình rước sản vật Mùa vàng dâng Mẫu. Chúng tôi cũng mong muốn dần dần đưa chương trình rước sản vật trở thành truyền thống hàng năm, tất cả các sản vật của địa phương được dâng lên Mẫu Thượng ngàn để tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân đã che chở cho mùa màng tươi tốt, bội thu. Ngoài các nghi lễ chính ra thì chúng tôi có tổ chức thêm phần hội với nhiều hoạt động đặc sắc”.

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Lãnh đạo tỉnh Lào Cai vào dâng hương tại Đền Đông Cuông
lao cai Dac sac le hoi com moi den Dong cuong nam 2026 hinh anh 6
Lễ rước sản vật của các địa phương trong vùng.
lao cai Dac sac le hoi com moi den Dong cuong nam 2026 hinh anh 7
Lễ rước sản vật của các địa phương trong vùng.
lao cai Dac sac le hoi com moi den Dong cuong nam 2026 hinh anh 8
Lễ rước sản vật của các địa phương trong vùng.
lao cai Dac sac le hoi com moi den Dong cuong nam 2026 hinh anh 9
Lễ rước sản vật của các địa phương trong vùng.
lao cai Dac sac le hoi com moi den Dong cuong nam 2026 hinh anh 10
Lễ rước sản vật của các địa phương trong vùng.

Đông Cuông là ngôi đền cổ nằm bên dòng sông Hồng thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Đền là nơi thờ chính Mẫu Thượng ngàn - Mẫu đệ nhị trong tục thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; thờ Thần Vệ Quốc và các vị anh hùng dân tộc hi sinh trong các cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. Đền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia vào năm 2009. Năm 2023, Lễ hội Đền Đông Cuông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

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Khi những em nhỏ kể chuyện quê hương bằng câu Then

VOV.VN - Từ những buổi học đàn, tập hát đến những lần biểu diễn phục vụ du khách tại làng đá Khuổi Ky, các em nhỏ ở Đàm Thủy, Cao Bằng đang tiếp nối những câu Then, tiếng đàn Tính của dân tộc mình bằng tình yêu và niềm tự hào, để những giá trị văn hóa quê hương tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

Tuấn Xuân/VOV-Tây Bắc
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