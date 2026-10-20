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Điện Biên: Nghệ thuật múa của người Cống là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ Ba, 16:02, 20/10/2026
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VOV.VN - Tại xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên diễn ra lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghệ thuật múa của người Cống.

Sự kiện này là dịp tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Cống, tri ân các thế hệ nghệ nhân đã có công gìn giữ, trao truyền di sản, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Nghệ thuật múa của người Cống tỉnh Điện Biên thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, được ghi danh tại các xã Thanh Yên, Mường Chà và Nậm Kè, tỉnh Điện Biên. Nghệ thuật múa của người Cống là di sản mang đậm bản sắc, kết tinh những giá trị văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của cộng đồng. Với đồng bào Cống nơi đây, những điệu múa truyền thống thể hiện tình cảm gắn bó với gia đình, bản làng, cội nguồn và truyền thống dân tộc. 

Dien bien nghe thuat mua cua nguoi cong la di san van hoa phi vat the quoc gia hinh anh 1
Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Nghệ thuật múa của người Cống.
Dien bien nghe thuat mua cua nguoi cong la di san van hoa phi vat the quoc gia hinh anh 2
Lễ công bố diễn ra tại bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên ngày 20/10

Đến nay, tỉnh Điện Biên có 24 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 41 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực này; riêng dân tộc Cống có 4 nghệ nhân. Hai di sản của tỉnh đã được UNESCO ghi danh là Nghệ thuật Xòe Thái và Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam.

Kho tàng di sản của tỉnh còn có nhiều loại hình đặc sắc như Tết Nào Pê Chầu của người Mông đen; Lễ Kin Pang Then của người Thái trắng, Tết Té nước của người Lào và Lễ Gạ ma thú của người Hà Nhì, phản ánh sự đa dạng văn hóa của 19 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Thời gian tới, các địa phương có di sản sẽ tăng cường tuyên truyền, duy trì câu lạc bộ văn hóa dân gian, tạo điều kiện để nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ. Đồng thời đẩy mạnh kiểm kê, tư liệu hóa và gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương....

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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