Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối gìn giữ, lưu truyền bản sắc văn hóa truyền thống

Tổng Gối gồm bốn làng: Thượng Hội, Thúy Hội, Vĩnh Kỳ và Phan Long (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) từ xa xưa đã nổi tiếng với lễ hội hát Chèo tàu. Nét đặc sắc nhất trong lễ hội là màn hát Chèo tàu với các làn điệu đối đáp giữa hai tàu – là những chiếc thuyền rồng bằng gỗ, không để hạ thủy mà chèo tượng trưng trên cạn.

Năm nay, Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối được tổ chức gắn với kỷ niệm 608 năm ngày hóa của Đức Thành Hoàng Làng Văn Dĩ Thành, với mục đích ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đã khai thiên lập địa, có công lao với quê hương, đất nước; đồng thời góp phần khơi dậy truyền thống, lòng tự hào với quê hương và tỏ lòng biết ơn của người dân địa phương với Đức Thành Hoàng Làng.

Họp báo Lễ hội truyền thống Chèo tàu Tổng Gối năm 2024.

Trong 2 ngày từ ngày 23 đến 24/2 (tức từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch), lễ hội sẽ diễn ra với 2 phần là phần Lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như: Lễ rước; lễ dâng hương; lễ tế hàng tổng và phần Hội diễn ra sôi động với các giải thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian và chương trình văn nghệ Giao lưu dân ca, dân vũ.

Theo ông Đỗ Văn Mười, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Chèo tàu Tổng Gối 2024 đã được hoàn tất, với các phương án tối ưu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách thập phương: "Công tác chuẩn bị về cơ bản đã xong. Chúng tôi cũng thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban và đặc biệt là 4 di tích thờ phụng cũng đã tổ chức các hoạt động liên quan đến tế, lễ. Với đánh giá của chúng tôi thì chắc chắn có hàng vạn du khách đến địa phương. Để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như khách thập phương về dự lễ hội, chúng tôi đã thành lập tiểu ban an ninh trật tự và cũng đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo công an huyện hỗ trợ xã từ việc phân luồng giao thông cũng như đảm bảo an ninh trong khu vực lễ hội thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện chu đáo".