Lễ hội Đền Bắc Hà 2026: Sắc màu tâm linh giữa “Cao nguyên trắng”

Thứ Ba, 15:16, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ hội Đền Bắc Hà 2026 sẽ kết hợp hài hòa giữa nghi lễ trang nghiêm tưởng niệm Vũ Văn Mật và không gian hội dân gian sôi động, góp phần khẳng định sức hút văn hóa của Bắc Hà.

Trong hai ngày 28 và 29/3/2026 (tức mùng 10 và 11 tháng 2 năm Bính Ngọ), UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Lễ hội Đền Bắc Hà năm 2026 tại khuôn viên Đền Bắc Hà. Đây là sự kiện văn hóa, tâm linh quy mô cấp xã, nhằm tri ân Vũ Văn Mật – vị anh hùng có công dẹp loạn, giữ bình yên vùng Tây Bắc trong các thế kỷ XVI–XVII, đồng thời góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương và kích cầu du lịch vùng “Cao nguyên trắng”.

Lễ hội Đền Bắc Hà 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 28–29/3 tại Đền Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Truyền thông Bắc Hà)

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều nghi thức truyền thống trang nghiêm. Trong ngày 28/3 (10/2 âm lịch), các khóa tế nam và tế nữ sẽ lần lượt diễn ra vào 9h và 14h tại khu vực chính điện.

Tâm điểm của lễ hội là ngày 29/3 (11/2 âm lịch) với lễ khai mạc và đánh trống khai hội vào 9h. Ngay sau đó, vào 9h30, nghi thức rước kiệu quy mô lớn sẽ chính thức diễn ra. Đoàn rước quy tụ nhiều thành phần mang đậm sắc màu văn hóa dân gian như đội múa sư tử, đội bát âm, cờ hội, kiệu Long đình, kiệu Bát cống, thuyền rồng, cùng các đội tế nam, nữ và thanh đồng.

Nghi thức rước kiệu sẽ diễn ra sáng 29/3 (11/2 âm lịch). (Ảnh: Truyền thông Bắc Hà)

Song song với phần lễ, phần hội sẽ diễn ra sôi nổi từ sáng 28/3 tại khuôn viên sân đền, với nhiều trò chơi dân gian như đập niêu, bịt mắt bắt vịt, chọi gà. Đáng chú ý, giải kéo co tổ chức vào 14h cùng ngày hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Lễ hội Đền Bắc Hà 2026 không chỉ là dịp để nhân dân địa phương bày tỏ lòng thành kính với tiền nhân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Hà như một điểm đến giàu bản sắc văn hóa, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế – xã hội của địa phương.

Hồ Văn: Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc kết nối truyền thống và sáng tạo

VOV.VN - Tại không gian văn hoá Hồ Văn (Hà Nội), chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - hành trình sáng tạo năm 2026” do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

 

Hải Hà/VOV.VN
VOV.VN - UBND xã Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, Lễ hội Dinh Cô sẽ năm 2026 gồm nhiều nghi thức, hoạt động, trò chơi dân gian diễn ra trong 4 ngày từ 27 đến 30/3 (nhằm ngày 9/2 đến ngày 12/2 Âm lịch).

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh giới thiệu, tinh hoa di sản văn hoá tỉnh Bắc Ninh với bề dày lịch sử đã hun đúc tạo nên kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, phong phú, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng.

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, ngày 4/2 âm lịch hàng năm, đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương lại nô nức về trẩy hội và tham dự "Lễ xôi - gà" nhập đình cho người bước vào tuổi 50 tại khu phố Nghi Khúc, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh.

