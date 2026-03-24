Lễ hội Dinh Cô – Long Hải sẽ diễn ra trong 4 ngày với nhiều hoạt động truyền thống

Thứ Ba, 12:10, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND xã Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, Lễ hội Dinh Cô sẽ năm 2026 gồm nhiều nghi thức, hoạt động, trò chơi dân gian diễn ra trong 4 ngày từ 27 đến 30/3 (nhằm ngày 9/2 đến ngày 12/2 Âm lịch).

Cụ thể, từ 19h ngày 27/3, Lễ hội bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật, ca nhạc.

Trong các ngày tiếp theo sẽ là các hoạt động gồm: nghi thức cúng theo truyền thông dân gian; các hội thi, hội thao truyền thống của cư dân vùng biển như: đan lưới, đi cà keo; biểu diễn nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng; chương trình nghệ thuật và sân khấu hóa tái hiện sự hình thành di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô; diễu hành và biểu diễn diều nghệ thuật; đua mô tô nước.

Đặc biệt, trong ngày chính lễ, từ 5h sáng sẽ diễn ra nghi thức rước Long Vị; Lễ Nghinh Bà Thủy thần và Ông Nam Hải nhập điện cùng các hoạt động nghệ thuật dân gian.

Phụ nữ vùng biển Long Hải tham gia Hội thi đan lưới 

Theo UBND xã Long Hải, Lễ hội Dinh Cô Long Hải là hoạt động tín ngưỡng dân gian truyền thống lâu đời của cộng đồng ngư dân vùng biển Long Hải, được hình thành từ cuối thế kỷ XVIII và gắn bó mật thiết với quá trình khai phá, lập làng ven biển. 

Hằng năm, từ ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch, lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Bà Cô, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được mùa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân và xây dựng phát huy khối đoàn kết cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Long Hải. 

Nhiều hoạt động dân gian tại Lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Năm 2023 Lễ hội Dinh Cô chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để địa phương từng bước nâng tầm quy mô về tổ chức lễ hội, gắn bảo tồn di sản với đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương. 

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, TP.HCM cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách đến tham quan và tham gia các hoạt động tại Lễ hội, xã đang khẩn trương chuẩn bị các khâu cuối cùng, đảm bảo an toàn từ dưới biển lên bờ:"Có hai phần quan trọng tại lễ hội. Lễ thì tổ chức theo đúng ghi thức truyền thống, chu đáo theo đúng nghi thức dân gian. Về phần hội, năm nay có điểm mới là được Sở Văn hóa thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phục vụ cho bà con ở địa phương cũng như là khách thập phương về để chiêm bái. Đặc biệt nhất là đêm mùng 10 (âm lịch) là chương trình tái hiện lại lịch sử của Cô", ông Tâm cho biết thêm.

Quảng Ninh rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông

VOV.VN - Đến hẹn lại lên, vào ngày 3 - 4/2 âm lịch hằng năm, Lễ hội Đền Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia - được chính quyền địa phương tổ chức long trọng.

 

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Lễ hội Dinh Cô Long Hải nghi thức rước Long Vị nghinh ông Nam hải bà thuỷ Thần
Bầu Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp ngày 30/3
Bầu Chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp ngày 30/3

VOV.VN - Ngày 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ họp kỳ thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, trong đó có Chủ tịch UBND TP.HCM và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

6.000 người tại TP.HCM tham dự Ngày chạy Olympic "Vì sức khỏe toàn dân"

VOV.VN - Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 22/3, tại khu vực Công viên 30/4, phường Sài Gòn, TP.HCM (thuộc Quận 1 cũ) hơn 6.000 người đã tham dự Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc năm 2026.

Trợ giá hàng ngàn nền đất, tặng sổ đỏ cho người lao động ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 21/3, Liên đoàn Lao động TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM công bố chương trình "An cư cùng người lao động", hỗ trợ 2.000 nền đất giá từ 520 triệu đồng cho công nhân. Dịp này, ban tổ chức cũng phát động giải "Vì bạn xứng đáng" 2026, tặng 5 nền đất trị giá 700 triệu đồng.

