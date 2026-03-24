Lễ hội Dinh Cô – Long Hải sẽ diễn ra trong 4 ngày với nhiều hoạt động truyền thống

Cụ thể, từ 19h ngày 27/3, Lễ hội bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật, ca nhạc.

Trong các ngày tiếp theo sẽ là các hoạt động gồm: nghi thức cúng theo truyền thông dân gian; các hội thi, hội thao truyền thống của cư dân vùng biển như: đan lưới, đi cà keo; biểu diễn nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng; chương trình nghệ thuật và sân khấu hóa tái hiện sự hình thành di tích Lịch sử - Văn hóa Dinh Cô; diễu hành và biểu diễn diều nghệ thuật; đua mô tô nước.

Đặc biệt, trong ngày chính lễ, từ 5h sáng sẽ diễn ra nghi thức rước Long Vị; Lễ Nghinh Bà Thủy thần và Ông Nam Hải nhập điện cùng các hoạt động nghệ thuật dân gian.

Phụ nữ vùng biển Long Hải tham gia Hội thi đan lưới

Theo UBND xã Long Hải, Lễ hội Dinh Cô Long Hải là hoạt động tín ngưỡng dân gian truyền thống lâu đời của cộng đồng ngư dân vùng biển Long Hải, được hình thành từ cuối thế kỷ XVIII và gắn bó mật thiết với quá trình khai phá, lập làng ven biển.

Hằng năm, từ ngày 10 đến 12 tháng 2 âm lịch, lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Bà Cô, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt được mùa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân và xây dựng phát huy khối đoàn kết cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Long Hải.

Nhiều hoạt động dân gian tại Lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Năm 2023 Lễ hội Dinh Cô chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để địa phương từng bước nâng tầm quy mô về tổ chức lễ hội, gắn bảo tồn di sản với đẩy mạnh phát triển du lịch địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, TP.HCM cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách đến tham quan và tham gia các hoạt động tại Lễ hội, xã đang khẩn trương chuẩn bị các khâu cuối cùng, đảm bảo an toàn từ dưới biển lên bờ:"Có hai phần quan trọng tại lễ hội. Lễ thì tổ chức theo đúng ghi thức truyền thống, chu đáo theo đúng nghi thức dân gian. Về phần hội, năm nay có điểm mới là được Sở Văn hóa thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phục vụ cho bà con ở địa phương cũng như là khách thập phương về để chiêm bái. Đặc biệt nhất là đêm mùng 10 (âm lịch) là chương trình tái hiện lại lịch sử của Cô", ông Tâm cho biết thêm.