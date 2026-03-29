Đà Nẵng khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng khu vực phía Nam

Chủ Nhật, 12:00, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại khu vực phía Nam Đà Nẵng đang trở thành vấn đề nóng, bởi nhiều điểm tập kết quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước thực tế này, chính quyền thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Mấy tháng qua, tại nhiều khu dân cư ở khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng như các xã Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên và Thu Bồn, rác thải sinh hoạt đang tồn đọng với khối lượng lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân.

Phóng sự Rác thải dồn ứ khu vực phía Nam Đà Nẵng

Tại khu vực đội 13, thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước, một trong những điểm nóng về rác thải. Hàng trăm tấn rác thải chất thành đống cao nằm sát mép sông Thu Bồn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhất là vào những ngày nắng nóng, gió nồm. Người dân nơi đây bức xúc khi tình trạng này kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Da nang khan truong xu ly rac thai ton dong khu vuc phia nam hinh anh 1
Hàng trăm tấn rác tập kết tại bãi tạm ven sông Thu Bồn, đội 13, thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước gây ô nhiễm môi trường

Ông Đặng Thành, người dân địa phương phàn nàn: “Hôm trước họp UBND xã nói để đỡ qua Tết nhưng hiện nay hơn hai tháng rồi. Gió nồm bay lên xóm ni chịu không nổi. Bà con thôn xóm bức xúc quá lấy tre cắm ngăn lại. Bà con đề nghị cấp trên quan tâm xử lý sớm”.

Da nang khan truong xu ly rac thai ton dong khu vuc phia nam hinh anh 2
Người dân đội 13, thôn Mỹ Phước, xã Nam Phước bức xúc dùng tre rào chắn không cho phương tiện tập kết rác

Không chỉ riêng xã Nam Phước, tình trạng tồn đọng rác còn diễn ra tại nhiều xã thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo báo cáo của các xã Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên và Thu Bồn, sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tạm dừng tiếp nhận rác từ cuối tháng 9/2025, toàn bộ rác thải phải chuyển về các điểm tập kết tạm thời, sau đó vận chuyển về khu xử lý Tam Nghĩa.

Da nang khan truong xu ly rac thai ton dong khu vuc phia nam hinh anh 3
Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các bãi tập kết rác tạm

Theo ông Nguyễn Đức Sang, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nam Phước, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc trong khâu vận chuyển và xử lý rác thải. “4 xã đã có văn bản báo cáo UBND thành phố và sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo giải quyết sớm lượng rác tại các bãi tạm vì không đảm bảo môi trường. Trước đây, xã cũng đã họp dân lấy ý kiến và được sự đồng thuận của nhân dân cho phép để tạm thời trước Tết, sau Tết sẽ chở đi”.

Việc giới hạn số chuyến xe tiếp nhận tối đa khoảng 7 chuyến/ngày, tương đương 42 tấn,  trong khi lượng rác phát sinh thực tế lên đến 55–60 tấn/ngày khiến việc xử lý không thể đáp ứng kịp, dẫn đến tồn đọng kéo dài.

Đáng chú ý, đến nay lượng rác tồn tại các điểm tập kết tạm đã lên tới hàng nghìn tấn, trong đó riêng xã Nam Phước hơn 700 tấn, Thu Bồn khoảng 650 tấn, Duy Nghĩa hơn 400 tấn.

Ông Lê Bá Cường, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ môi trường Duy Xuyên lý giải: Ở góc độ đơn vị vận chuyển, những khó khăn về quãng đường, thời gian và hạ tầng cũng là nguyên nhân khiến việc thu gom bị “ùn ứ”. “Một chuyến xe chở rác từ quốc lộ lên tới bãi rác và đi xuống lại thì phải mất một tiếng đồng hồ, trong khi đó chỉ giới hạn thời gian chỉ 6 tiếng một ngày thì hợp tác xã không thể nào đổ kịp”, ông Cường nói.

Da nang khan truong xu ly rac thai ton dong khu vuc phia nam hinh anh 4
Rác thải sinh hoạt tại nhiều khu dân cư vẫn chưa được thu gom xử lý kịp thời

Thực tế kiểm tra của đoàn công tác UBND thành phố Đà Nẵng cho thấy, nhiều điểm tập kết rác vẫn còn tồn đọng lớn trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trước tình hình này, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phải khẩn trương vào cuộc, xử lý dứt điểm.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương rà soát lại toàn bộ các điểm tập kết, không để phát sinh thêm các điểm tập kết rác sai quy định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải, đặc biệt là các nhà máy xử lý chất thải quy mô lớn nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống hiện hữu.

“Bãi rác có, chỗ đổ rác có mà để dồn đống lại như thế này, các đơn vị, địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về vấn đề xử lý rác thải. Tôi yêu cầu phải xử lý dứt điểm trước ngày 20/4 đồng loạt trên toàn địa bàn”, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo.

Da nang khan truong xu ly rac thai ton dong khu vuc phia nam hinh anh 5
Tình trạng tập kết rác không đúng nơi quy định diễn ra tại nhiều khu vực

Rác thải không chỉ là vấn đề thu gom, xử lý, mà còn là câu chuyện về môi trường sống của người dân. Khi những điểm tập kết quá tải chưa được giải quyết dứt điểm thì nỗi lo ô nhiễm vẫn còn hiện hữu. Người dân phía Nam TP Đà Nẵng đang chờ những chuyển biến rõ ràng, dứt điểm, sớm trả lại không gian sống trong lành như trước.

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm.JPG

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Sáng 6/3, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.

Vinh Thông/VOV - Miền Trung
