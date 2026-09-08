English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19 - 25/9

Thứ Ba, 14:26, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/9, tại Hà Nội, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Thành Tuyên 2026. Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, diễn ra từ ngày 19/9 đến 25/9/2026, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng.

Dự họp báo có ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, nhà tài trợ cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương và các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

le hoi thanh tuyen nam 2026 dien ra tu ngay 19 - 25 9 hinh anh 1
UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Thành Tuyên 2026 ngày 8/9

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, diễn ra từ ngày 19 - 25/9, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng.

Được tổ chức vào dịp Tết Trung thu, Lễ hội Thành Tuyên tiếp tục là sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc, mang dấu ấn riêng của Tuyên Quang, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người, giới thiệu những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương tới nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Tâm điểm của Lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên

Lễ hội năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, an toàn và giàu bản sắc, đồng thời mở rộng sự kết nối giữa văn hóa với du lịch, lịch sử, thương mại và thể thao. Qua đó, Tuyên Quang từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, có sức lan tỏa rộng và tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi đến với địa phương.

le hoi thanh tuyen nam 2026 dien ra tu ngay 19 - 25 9 hinh anh 2
Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 129 mô hình Trung thu của các tổ dân phố, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia

Tâm điểm của Lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên năm 2026, diễn ra từ 20h ngày 20/9 (tức ngày 10/8 Âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, đến nay, công tác chuẩn bị lễ hội đã cơ bản hoàn tất các nội dung theo kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 129 mô hình Trung thu của các tổ dân phố, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia. Trong đó, phường An Tường có 29 mô hình, phường Mỹ Lâm 9 mô hình, phường Bình Thuận 17 mô hình, phường Nông Tiến 11 mô hình; xã Thái Hòa 3 mô hình, xã Xuân Vân 7 mô hình, xã Nhữ Khê 1 mô hình.

CTV An An/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỉnh Tuyên Quang giảm 485 cơ sở giáo dục sau sắp xếp
Tỉnh Tuyên Quang giảm 485 cơ sở giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Sau sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang đã giảm được 45,6% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Tỉnh Tuyên Quang giảm 485 cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Tỉnh Tuyên Quang giảm 485 cơ sở giáo dục sau sắp xếp

VOV.VN - Sau sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang đã giảm được 45,6% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Tuyên Quang tăng cường đảm bảo TTATGT phát triển du lịch
Tuyên Quang tăng cường đảm bảo TTATGT phát triển du lịch

VOV.VN - Sau khi hợp nhất, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại tỉnh Tuyên Quang bước sang một giai đoạn mới, địa bàn trải dài hơn, quản lý phức tạp hơn.

Tuyên Quang tăng cường đảm bảo TTATGT phát triển du lịch

Tuyên Quang tăng cường đảm bảo TTATGT phát triển du lịch

VOV.VN - Sau khi hợp nhất, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại tỉnh Tuyên Quang bước sang một giai đoạn mới, địa bàn trải dài hơn, quản lý phức tạp hơn.

Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”
Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai xây dựng mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép” tại tất cả các xã vùng cao biên giới trên địa bàn.

Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”

Tuyên Quang xây dựng “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép”

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai xây dựng mô hình “Xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép” tại tất cả các xã vùng cao biên giới trên địa bàn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc