Dự họp báo có ông Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, nhà tài trợ cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương và các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Thành Tuyên 2026 ngày 8/9

Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, diễn ra từ ngày 19 - 25/9, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng.

Được tổ chức vào dịp Tết Trung thu, Lễ hội Thành Tuyên tiếp tục là sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc, mang dấu ấn riêng của Tuyên Quang, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người, giới thiệu những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương tới nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Tâm điểm của Lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên

Lễ hội năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, an toàn và giàu bản sắc, đồng thời mở rộng sự kết nối giữa văn hóa với du lịch, lịch sử, thương mại và thể thao. Qua đó, Tuyên Quang từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng, có sức lan tỏa rộng và tạo thêm những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi đến với địa phương.

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có 129 mô hình Trung thu của các tổ dân phố, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia

Tâm điểm của Lễ hội là Đêm hội Thành Tuyên năm 2026, diễn ra từ 20h ngày 20/9 (tức ngày 10/8 Âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, với chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm”.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Tuyên Quang, đến nay, công tác chuẩn bị lễ hội đã cơ bản hoàn tất các nội dung theo kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 129 mô hình Trung thu của các tổ dân phố, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia. Trong đó, phường An Tường có 29 mô hình, phường Mỹ Lâm 9 mô hình, phường Bình Thuận 17 mô hình, phường Nông Tiến 11 mô hình; xã Thái Hòa 3 mô hình, xã Xuân Vân 7 mô hình, xã Nhữ Khê 1 mô hình.