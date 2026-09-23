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Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai

Thứ Tư, 16:16, 23/09/2026
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VOV.VN - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, lễ hội có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia.

Tiếp nối thành công của lễ hội lần thứ nhất năm 2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội năm nay quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế. Đây là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

le hoi van hoa the gioi tai ha noi lan thu hai hoi tu di san kien tao tuong lai hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025)

Lễ hội năm nay tiếp tục phát huy tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa, đồng thời mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và phong phú hơn về hình thức trải nghiệm. Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

le hoi van hoa the gioi tai ha noi lan thu hai hoi tu di san kien tao tuong lai hinh anh 2
(Ảnh minh họa: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025)

Với quy mô được mở rộng và nội dung đa dạng hơn so với Lễ hội lần thứ nhất, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim với 18 quốc gia đăng ký tham gia, không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống, cùng sự góp mặt của 20 đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên các không gian giao lưu âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt từ ngày 1-4/10, đồng thời tạo nên một chương trình xuyên suốt, đa dạng về loại hình, từ triển lãm, trình diễn, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

le hoi van hoa the gioi tai ha noi lan thu hai hoi tu di san kien tao tuong lai hinh anh 3
(Ảnh minh họa: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025)

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản – Festival Games Quốc tế” mang đến một không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại, các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition cùng hiệu ứng màn hình LED, mở ra một không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động và hấp dẫn tại Lễ hội.

le hoi van hoa the gioi tai ha noi lan thu hai hoi tu di san kien tao tuong lai hinh anh 4
(Ảnh minh họa: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025)

Thông qua sự kết hợp giữa di sản và sáng tạo, truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi các nền văn hóa không chỉ gặp gỡ và chia sẻ mà còn cùng tạo nên những kết nối sâu sắc. Từ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến những hình thức sáng tạo đương đại, khắc họa một bức tranh văn hóa đa sắc màu, đồng thời khẳng định Hà Nội là điểm đến văn hóa quốc tế, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị di sản, nghệ thuật và sáng tạo của Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

le hoi van hoa the gioi tai ha noi lan thu hai hoi tu di san kien tao tuong lai hinh anh 5
(Ảnh minh họa: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025)

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn văn hóa đối ngoại nổi bật trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng, truyền thông trong nước và quốc tế. Lễ hội góp phần đưa Hà Nội - thành phố sáng tạo của UNESCO - trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng được bền chặt.

Thư Vũ/VOV.VN
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