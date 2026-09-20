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Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 thu hút hơn 250.000 lượt khách trong 10 ngày

Chủ Nhật, 22:11, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức khép lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau 10 ngày sôi động. Với hơn 16 hoạt động phong phú và sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, sự kiện đã thu hút hơn 250.000 lượt du khách, khẳng định sức hút mạnh mẽ của văn hóa Thủ đô.

Diễn ra từ ngày 11-20/9 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã trở thành điểm hẹn văn hóa nổi bật, lan tỏa tinh thần sáng tạo và kết nối di sản với đời sống đương đại. Trong suốt nửa tháng qua, các không gian di sản tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng hay khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm liên tục ngập tràn không khí lễ hội sôi động.

festival thang long - ha noi 2026 thu hut hon 250.000 luot khach trong 10 ngay hinh anh 1
Tối 20/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 chính thức khép lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau 10 ngày sôi động

Sự kiện quy tụ lực lượng đông đảo với hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hơn 100 nghệ nhân. Bên cạnh các đoàn nghệ thuật trong nước đến từ TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đắk Lắk, Festival còn có sự góp mặt của các đoàn quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, tạo nên một bức tranh giao lưu văn hóa đa sắc màu.

Ngay từ đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long, sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại đã thu hút khoảng 5.000 đại biểu và khán giả theo dõi. Sức hút của lễ hội nhanh chóng lan tỏa tới hàng loạt hoạt động trải nghiệm thực tế. Điển hình như tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã đón hơn 22.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu tiên. Chương trình thời trang “Sắc Màu Hà Nội” ghi nhận hơn 1.500 lượt khán giả tham dự, trong khi chương trình nghệ thuật “Thanh âm Gốm” thu hút khoảng 1.000 khách mỗi đêm.

festival thang long - ha noi 2026 thu hut hon 250.000 luot khach trong 10 ngay hinh anh 2
Lễ bế mạc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã khép lại chuỗi ngày lễ hội bằng một đêm nghệ thuật ấn tượng
festival thang long - ha noi 2026 thu hut hon 250.000 luot khach trong 10 ngay hinh anh 3
Chương trình bế mạc gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự trao truyền, tiếp nối và khơi dậy sức sống mới cho di sản qua các thế hệ

Các tọa đàm, triển lãm và chương trình nghệ thuật truyền thống không chỉ hấp dẫn du khách quốc tế mà còn tạo ra sự gắn kết đặc biệt với thế hệ trẻ. Việc đưa nghệ thuật sáng tạo vào không gian di sản đã mở ra hướng đi mới trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, biến di sản thành nguồn lực phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Lễ bế mạc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã khép lại chuỗi ngày lễ hội bằng một đêm nghệ thuật ấn tượng, đan xen giữa âm hưởng dân gian truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự trao truyền, tiếp nối và khơi dậy sức sống mới cho di sản qua các thế hệ.

festival thang long - ha noi 2026 thu hut hon 250.000 luot khach trong 10 ngay hinh anh 4
Rất đông khán giả, người dân Thủ đô đã có mặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để hòa vào không khí âm nhạc tại lễ bế mạc

Dù Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khép lại, nhưng “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống văn hóa Thủ đô. Những kết nối được hình thành và các thử nghiệm sáng tạo từ những hoạt động trải nghiệm và tương tác trong sự kiện lần này tiếp tục đặt nền móng vững chắc để xây dựng hình ảnh một Hà Nội vừa văn hiến, cổ kính, vừa đầy tính sáng tạo, đổi mới, năng động và hội nhập quốc tế.

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Festival Thăng Long – Hà Nội 2026: Thanh âm Gốm – Khi đất kể chuyện làng nghề

VOV.VN - Tối 19/9, chương trình nghệ thuật Thanh âm Gốm mang đến một cách kể mới về sức sống của làng nghề truyền thống. Bằng ánh sáng, âm nhạc và những âm thanh mộc mạc phát ra từ chất liệu gốm, câu chuyện về đất, lửa và bàn tay người thợ được đánh thức, tạo nên trải nghiệm giàu cảm xúc cho công chúng.

Thư Vũ/VOV.VN
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