Mãn nhãn với giao lộ văn hóa toàn cầu tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân

VOV.VN - Chỉ trong 8 giờ, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của Tô Ngọc Vân – từ những bức tranh về phụ nữ, phong cảnh đến những ký họa, phác thảo vội vàng, nơi từng nét bút lưu giữ một khoảnh khắc của thời gian.