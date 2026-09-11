English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mãn nhãn với giao lộ văn hóa toàn cầu tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Thứ Sáu, 22:52, 11/09/2026

VOV.VN - Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow”. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn kéo dài đến hết ngày 20/9 tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV Festival Thăng Long Festival Thăng Long – Hà Nội Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 Festival Thăng Long 2026 Festival Thăng Long Hà Nội 2026 Dòng chảy Di sản - Heritage Flow Dòng chảy Di sản Heritage Flow Dòng chảy Di sản Heritage Flow Hoàng thành Thăng Long Thủ đô
VOV.VN trên Google News
Trang:
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 1
Chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTTDL Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long phối hợp cùng các sở, ngành và các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đảm nhiệm.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 2
Mang thông điệp “Liên tục - Thích nghi - Kết nối”, lễ khai mạc chào đón khoảng 5.000 đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 3
"Festival năm 2026 tạo nên không gian giao lưu văn hóa, từng bước đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một điểm đến văn hóa, nơi hội tụ và tôn vinh các giá trị truyền thống đặc sắc, kết nối với tinh thần sáng tạo, nơi những Nghệ nhân dân gian gặp gỡ các Nghệ sỹ, nhà sáng tạo trẻ", Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh tại lễ khai mạc.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 4
Sau nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật kéo dài 90 phút do đạo diễn Phạm Hoàng Giang đảm nhiệm vai trò viết kịch bản kiêm tổng đạo diễn.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 5
Kịch bản đêm diễn được xây dựng chặt chẽ, tái hiện dòng chảy văn hóa nhiều cảm xúc.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 6
“Giao lộ di sản” khắc họa chiều sâu văn hóa Thăng Long qua hình ảnh làng nghề, phố nghề, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nét duyên Hà thành và những làn điệu dân gian đồng bằng Bắc Bộ.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 7
“Giao thoa đa sắc”, nơi hội tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, trước khi kết thúc bằng giai điệu tự hào của hợp xướng “Hà Nội chào thế giới”.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 8
Chương trình nghệ thuật quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi gồm: NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus, Quách Mai Thy, dưới sự dẫn dắt của hai MC Lê Anh và Hồng Nhung.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 9
Sự kiện còn có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp như Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên, Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 10
Bên cạnh đó, điểm nhấn độc đáo nhất năm nay chính là màn giao lưu liên thế hệ với đoàn nghệ thuật “HAN UL - Âm vang Hàn Quốc”.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 11
Đoàn “HAN UL - Âm vang Hàn Quốc” mang đến tiết mục nhạc cụ truyền thống Samulnori cùng màn trình diễn Hanbok do chính các người mẫu cao niên Hàn Quốc thể hiện.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 12
Cùng sự xuất hiện của các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 13
Các nghệ sĩ đến từ Ấn Độ với những vũ điệu sôi động.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 14
Một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia rực rỡ.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 15
Yếu tố công nghệ là “chìa khóa” tạo nên sức hút thị giác bùng nổ. Lễ khai mạc thực sự trở thành giao lộ văn hóa vùng miền trong cả nước và các nên văn hóa trên thế giới.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 16
Sân khấu thực cảnh tại Hoàng thành Thăng Long được nâng cấp toàn diện, kết hợp các công nghệ trình diễn hàng đầu như 3D Mapping, AR, sàn xoay, bàn nâng, ba lăng lập trình và laser mapping trên nền hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 17
Trải nghiệm kết nối đa chiều này giúp khán giả tại chỗ lẫn người xem qua màn ảnh nhỏ như được “dịch chuyển” xuyên không gian và tương tác thực tế ảo sống động.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 18
Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 hướng tới xây dựng một dòng chảy liên tục, biến di sản từ ký ức thành nguồn cảm hứng sáng tạo.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 19
Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến mà còn tạo động lực kích cầu du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước định hình một thương hiệu nghệ thuật tầm vóc quốc tế.
man nhan voi giao lo van hoa toan cau tai festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 20
Rất đông khách mời, người dân và du khách tại lễ khai mạc.

Tin liên quan

Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ
Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ

VOV.VN - Đón Tết Trung thu, tối 10/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), triển lãm “Lưu trăng” đã chính thức mở cửa, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách một không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ sắc màu.

Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ

Khai mạc triển lãm “Lưu trăng”: Lung linh sắc màu Tết Trung thu giữa lòng phố cổ

VOV.VN - Đón Tết Trung thu, tối 10/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), triển lãm “Lưu trăng” đã chính thức mở cửa, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách một không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ sắc màu.

Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân
Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân

VOV.VN - Chỉ trong 8 giờ, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của Tô Ngọc Vân – từ những bức tranh về phụ nữ, phong cảnh đến những ký họa, phác thảo vội vàng, nơi từng nét bút lưu giữ một khoảnh khắc của thời gian.

Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân

Chỉ mở cửa 8 tiếng, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần danh họa Tô Ngọc Vân

VOV.VN - Chỉ trong 8 giờ, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của Tô Ngọc Vân – từ những bức tranh về phụ nữ, phong cảnh đến những ký họa, phác thảo vội vàng, nơi từng nét bút lưu giữ một khoảnh khắc của thời gian.

Hanoi Jazztival 2026: Jazz chính thức cất lời giữa lòng Thủ đô
Hanoi Jazztival 2026: Jazz chính thức cất lời giữa lòng Thủ đô

VOV.VN - Jazz sẽ chính thức cất lời giữa lòng Hà Nội với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế từ ngày 17 đến 19/9. Hanoi Jazztival 2026 bắt đầu mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí để người hâm mộ bước vào hành trình âm nhạc nồng nàn, định hình thương hiệu văn hóa độc bản cho Hà Nội.

Hanoi Jazztival 2026: Jazz chính thức cất lời giữa lòng Thủ đô

Hanoi Jazztival 2026: Jazz chính thức cất lời giữa lòng Thủ đô

VOV.VN - Jazz sẽ chính thức cất lời giữa lòng Hà Nội với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế từ ngày 17 đến 19/9. Hanoi Jazztival 2026 bắt đầu mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí để người hâm mộ bước vào hành trình âm nhạc nồng nàn, định hình thương hiệu văn hóa độc bản cho Hà Nội.

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm
Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

Tái hiện Tết Trung thu truyền thống trên phố cổ Hà Nội và quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.

Hành trình 75 phút "Chạm vào ký ức" một thời bao cấp
Hành trình 75 phút "Chạm vào ký ức" một thời bao cấp

VOV.VN - Với thời lượng 75 phút mỗi chuyến, hành trình trải nghiệm trong không gian thời bao cấp tại tại Chạm Collective (11 Ngũ Xã, phường Ba Đình, Hà Nội) mang đến trải nghiệm văn hóa tương tác, giúp người tham gia khám phá một giai đoạn đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Hành trình 75 phút "Chạm vào ký ức" một thời bao cấp

Hành trình 75 phút "Chạm vào ký ức" một thời bao cấp

VOV.VN - Với thời lượng 75 phút mỗi chuyến, hành trình trải nghiệm trong không gian thời bao cấp tại tại Chạm Collective (11 Ngũ Xã, phường Ba Đình, Hà Nội) mang đến trải nghiệm văn hóa tương tác, giúp người tham gia khám phá một giai đoạn đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.