Mãn nhãn với giao lộ văn hóa toàn cầu tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

VOV.VN - Đón Tết Trung thu, tối 10/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), triển lãm “Lưu trăng” đã chính thức mở cửa, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách một không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ sắc màu.
VOV.VN - Đón Tết Trung thu, tối 10/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), triển lãm “Lưu trăng” đã chính thức mở cửa, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách một không gian nghệ thuật lung linh, rực rỡ sắc màu.
VOV.VN - Chỉ trong 8 giờ, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của Tô Ngọc Vân – từ những bức tranh về phụ nữ, phong cảnh đến những ký họa, phác thảo vội vàng, nơi từng nét bút lưu giữ một khoảnh khắc của thời gian.
VOV.VN - Chỉ trong 8 giờ, 141 tác phẩm đưa công chúng đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của Tô Ngọc Vân – từ những bức tranh về phụ nữ, phong cảnh đến những ký họa, phác thảo vội vàng, nơi từng nét bút lưu giữ một khoảnh khắc của thời gian.
VOV.VN - Jazz sẽ chính thức cất lời giữa lòng Hà Nội với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế từ ngày 17 đến 19/9. Hanoi Jazztival 2026 bắt đầu mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí để người hâm mộ bước vào hành trình âm nhạc nồng nàn, định hình thương hiệu văn hóa độc bản cho Hà Nội.
VOV.VN - Jazz sẽ chính thức cất lời giữa lòng Hà Nội với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế từ ngày 17 đến 19/9. Hanoi Jazztival 2026 bắt đầu mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí để người hâm mộ bước vào hành trình âm nhạc nồng nàn, định hình thương hiệu văn hóa độc bản cho Hà Nội.
VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.
VOV.VN - Nét đẹp Tết Trung thu truyền thống sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động “Lưu trăng phố cổ 2026” diễn ra tại không gian phố cổ và khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Điểm nhấn là triển lãm “Lưu trăng” và lễ rước đèn “Đêm trăng phố cổ”.
VOV.VN - Với thời lượng 75 phút mỗi chuyến, hành trình trải nghiệm trong không gian thời bao cấp tại tại Chạm Collective (11 Ngũ Xã, phường Ba Đình, Hà Nội) mang đến trải nghiệm văn hóa tương tác, giúp người tham gia khám phá một giai đoạn đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.
VOV.VN - Với thời lượng 75 phút mỗi chuyến, hành trình trải nghiệm trong không gian thời bao cấp tại tại Chạm Collective (11 Ngũ Xã, phường Ba Đình, Hà Nội) mang đến trải nghiệm văn hóa tương tác, giúp người tham gia khám phá một giai đoạn đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội.