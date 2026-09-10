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Hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên sẽ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Thứ Năm, 20:12, 10/09/2026
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VOV.VN - Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 sẽ quy tụ con số kỷ lục hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên trong và ngoài nước. Sự kiện trải dài qua 6 không gian di sản tiêu biểu, mở ra hành trình kết nối giá trị truyền thống với sức sống đương đại, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt khách.

Hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên sẽ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Từ ngày 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 sẽ đưa Hà Nội bước vào nhịp sống văn hóa đặc biệt trong nỗ lực định vị giá trị của di sản trong lòng đời sống đương đại. Không chỉ là một chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Festival được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên cùng nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Trong suốt hành trình 10 ngày từ 11- 20/9/2026, Festival dự kiến có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, cùng các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trong nước và các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, bên cạnh sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật từ Đắk Lắk, Điện Biên, Huế, TP. Hồ Chí Minh…

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Hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên sẽ tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Sự kiện phủ rộng trên 6 không gian văn hóa mang tính biểu tượng của Thủ đô, từ trầm tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, cho đến các không gian cộng đồng như xã Bát Tràng, Vườn hoa Đền Bà Kiệu và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chương trình nghệ thuật khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long có quy mô khoảng 1.000 diễn viên, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, Quách Mai Thy, ca nương Kiều Anh, Ngô Lan Hương, Thanh Huyền, Oplus…

hang nghin nghe si, dien vien se tham gia festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 2
Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh, NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, Quách Mai Thy, ca nương Kiều Anh, Ngô Lan Hương, Thanh Huyền, Oplus và nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia Chương trình nghệ thuật khai mạc .

Chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế “Thăng Long - Nhịp cầu di sản” tiếp tục mở rộng quy mô với khoảng 200 diễn viên, cùng sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

Các chương trình nghệ thuật tại Bảo tàng Hà Nội cũng được đầu tư với quy mô lớn, từ 500 nghệ sĩ, diễn viên trong chương trình nghệ thuật truyền thống “Âm nhạc và di sản”, 500 nghệ sĩ, diễn viên trong chương trình nghệ thuật đương đại “Kết nối di sản – Kiến tạo tương lai”, đến chương trình “Mạch nguồn di sản” với khoảng 200 nghệ sĩ.

Trong khi đó, không gian Bát Tràng trở thành sân khấu đặc biệt của “Thanh âm gốm”, với sự tham gia của 50 diễn viên, đưa nghệ thuật đến gần hơn với không gian làng nghề và di sản sống của Hà Nội.

hang nghin nghe si, dien vien se tham gia festival thang long - ha noi 2026 hinh anh 3
Sân khấu biểu diễn Chương trình nghệ thuật khai mạc tại Festival Thăng long - Hà nội 2026 Hoàng thành Thăng Long.

Không dừng lại ở sân khấu biểu diễn, Festival còn mở rộng trải nghiệm qua các hoạt động tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám như “khai Văn”, “Nét Kinh Kỳ”, “Nhất trống”, “Nét chữ an nhiên”, “Nét Hà Thành” và chương trình 3D Mapping “Trường học đầu tiên”; cùng các hoạt động triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm văn hóa tại Bảo tàng Hà Nội. Mỗi không gian mang một sắc thái riêng, nhưng cùng kết nối trong một hành trình chung: đưa di sản bước ra khỏi những không gian trưng bày truyền thống để trở thành một trải nghiệm văn hóa sống động, đa chiều và đương đại.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện văn hóa, nghệ thuật có quy mô nổi bật của Thủ đô trong năm 2026.

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Hanoi Jazztival 2026: Jazz chính thức cất lời giữa lòng Thủ đô

VOV.VN - Jazz sẽ chính thức cất lời giữa lòng Hà Nội với dàn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế từ ngày 17 đến 19/9. Hanoi Jazztival 2026 bắt đầu mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí để người hâm mộ bước vào hành trình âm nhạc nồng nàn, định hình thương hiệu văn hóa độc bản cho Hà Nội.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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