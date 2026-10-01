Lý do không thể bỏ lỡ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tối nay

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 01/10/2026 đến ngày 04/10/2026.

Với sự góp mặt của 50 quốc gia cùng dàn nghệ sĩ tài năng, đêm Khai mạc tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, mở ra chuỗi lễ hội đa sắc màu kéo dài 4 ngày đêm cho người dân Thủ đô.

Poster Lễ Khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026.

Lý do không thể bỏ lỡ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2

Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào lúc 20h00 tối nay, 1/10 với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”. Sẽ là một bữa tiệc âm nhạc độc bản không thể bỏ lỡ với sự quy tụ của dàn sao như Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo, Hoàng Bách… Khán giả có cơ hội thưởng thức các giá trị nghệ thuật in đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam qua dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, Quan họ Bắc Ninh cùng những tiết mục kết hợp chất liệu truyền thống với Rap, Hip-hop, EDM.

Ca sĩ Hòa Minzy tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Không gian di sản Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành điểm hẹn kết nối của đại diện 50 quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự xuất hiện của các đoàn nghệ thuật quốc tế với sắc màu trang phục, vũ điệu và giai điệu đặc trưng từ châu Âu, châu Á, châu Phi đến Nam Mỹ sẽ biến đêm khai mạc thành một lễ hội văn hóa quốc tế đa sắc. Các tiết mục còn mang thông điệp ý nghĩa sâu sắc về tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Đây chính là dịp giao lưu và chia sẻ những giá trị đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và những giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè thế giới.

Lịch trình sự kiện 4 ngày đêm Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026.

Đêm khai mạc được coi là điểm khởi đầu đầy hấp dẫn cho chuỗi trải nghiệm văn hóa đa sắc màu kéo dài 4 ngày đêm. Ngay sau đêm khai mạc, không khí lễ hội sẽ tiếp tục lan tỏa khắp Thủ đô với Hoạt động tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Sáng ngày 02/10/2026); Chương trình Diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu” (16h00 ngày 03/10/2026); Lễ hội âm nhạc “Hòa nhạc Năm Châu” (02 & 03/10/2026). Đêm bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 04/10/2026.

Lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế.