“Ma thuật” của Robert Pattinson và tràng pháo tay 7 phút chấn động LHP Venice

Sự lột xác ngoạn mục từ khẩu hình, ngữ điệu đến tạo hình ám ảnh

Robert Pattinson xuất hiện Trong bộ phim “Primetime” do A24 sản xuất và Lance Oppenheim làm đạo diễn nhưng anh không chỉ đảm nhận vai nam chính mà còn trực tiếp tham gia với vai trò nhà sản xuất. Bộ phim khai thác hậu trường ly kỳ và đen tối của chương trình truyền hình thực tế săn tìm kẻ lạm dụng trẻ em nổi tiếng những năm 2000 “To Catch a Predator” do Chris Hansen làm người dẫn chương trình. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Chris Hansen, Pattinson đã trải qua quá trình tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Anh dành hàng nghìn giờ nghiền ngẫm các đoạn băng ghi hình thực tế để bắt chước chính xác từng cử chỉ hình thể nhỏ nhất: từ dáng điệu vụng về khi giăng bẫy các nghi phạm, cho đến thói quen ôm chặt xấp bản in tin nhắn tố cáo trước ống kính.

Cảnh trong phim “Primetime”. (Ảnh: Deadline)

Điểm sáng chói lọi nhất trong diễn xuất của nam tài tử nằm ở khả năng biến hóa đài từ và giọng nói. Robert Pattinson đã làm chủ xuất sắc ngữ điệu được luyện tập có chủ ý của Chris Hansen, thứ âm thanh vừa mang vẻ đạo mạo của một nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, vừa ẩn chứa sự đe dọa lạnh người. Trong phân cảnh giới thiệu, anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại những dòng tin nhắn gớm tiếc của kẻ dụ dỗ trên nền màn hình đen, thử từng cách nhấn nhá ngữ điệu để tìm ra góc độ giật gân nhất. Lựa chọn quay phim cận cảnh (close-up) ở tỷ lệ khung hình 4:3 ngột ngạt của đạo diễn càng ép chặt gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt trống rỗng của Robert Pattinson vào tầm mắt người xem, biến nhân vật thành một bức chân dung rùng rợn, vượt qua mọi giới hạn truyền thống của một phim tiểu sử thông thường.

Robert Pattinson trên thảm đỏ LHP Venice. (Ảnh: Deadline)

Bóc tách bản chất tha hóa của một “Hiệp sĩ bóng đêm” tự phong

Không dừng lại ở việc mô phỏng bề ngoài, Robert Pattinson đã đi sâu bóc tách từng lớp tâm lý phức tạp và tha hóa của một kẻ kiêu ngạo, nghiện danh vọng và mắc chứng hoang tưởng quyền lực. Dưới sự lột tả của anh, nhân vật Chris Hansen hiện lên như một “Hiệp sĩ bóng đêm” tự phong, người lầm tưởng sự cuồng nhiệt của khán giả truyền hình giờ vàng chính là thước đo cho sự chính trực về mặt đạo đức. Bị ám ảnh nặng nề bởi cuộc đua tỷ lệ người xem (rating) gay gắt với các chương trình giải trí đối thủ, Chris Hansen dần mất đi điểm tựa đạo đức ban đầu. Mối quan hệ gia đình rạn nứt cùng những đe dọa bê bối ngoại tình càng đẩy anh ta vào vòng xoáy của sự hoảng loạn.

Robert Pattinson đã lột tả thành công sự chuyển biến tâm lý tàn nhẫn khi Chris Hansen đưa ra những quyết định ngày càng liều lĩnh để săn đuổi những “con cá voi” có tầm ảnh hưởng chính trị bất chấp hậu quả. Nhân vật của Robert Pattinson đứng ở ranh giới mong mong giữa việc nhân danh công lý và bản năng săn mồi của chính bản thân mình. Sự tương phản giữa nụ cười tỏa sáng, hàm răng trắng bóc cùng lời tuyên bố đạo mạo với đôi mắt hốc hác, trống rỗng như hai hố đen đã khắc họa trọn vẹn một kẻ bị hào quang truyền thông nuốt chửng linh hồn.

Robert Pattinson và đạo diễn trẻ Lance Oppenheim. (Ảnh: Deadline)

Chinh phục giới chuyên môn Venice và sự thấu hiểu nhân vật sâu sắc

Màn thể hiện của Robert Pattinson không chỉ tỏa sáng đơn độc mà còn trở thành điểm tựa vững chắc nâng tầm toàn bộ dàn diễn viên thực lực. Sự ăn ý giữa anh và Merritt Wever (trong vai nhà sản xuất Andie sắc bén, thực dụng) hay cách anh làm bệ phóng cho màn ra mắt điện ảnh ấn tượng của nữ ca sĩ Phoebe Bridgers đã nhận được mưa lời khen từ giới phê bình. Sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả tại khán phòng Lido, nơi bạn đời của anh, Suki Waterhouse, cùng đám đông liên tục hô vang tên dàn diễn viên và dành tràng pháo tay kéo dài tới 7 phút là minh chứng rõ nhất cho sức hút của bộ phim.

Robert Pattinson và Suki Waterhouse. (Ảnh: Deadline)

Đáng chú ý, màn trình diễn này xuất sắc đến mức xóa tan những hoài nghi trước đó từ chính Chris Hansen ngoài đời thực, người từng lên tiếng chỉ trích bộ phim là “quá kịch tính” và nghi ngờ động cơ của Hollywood. Phản ứng lại những hoài nghi ấy bằng sự chuyên nghiệp tuyệt đối tại buổi họp báo ra mắt phim ở LHP Venice, Robert Pattinson bày tỏ sự chân thành và trân trọng đối với sức hút kỳ lạ của nguyên mẫu và hy vọng Chris Hansen sẽ cảm nhận được thiện chí sau khi thưởng thức tác phẩm.

Trong một năm làm việc phi thường khi liên tục di chuyển giữa các dự án bom tấn từ London đến Venice, Robert Pattinson một lần nữa chứng minh vị thế của một trong những tài tử tài năng và dũng cảm nhất thế hệ của mình khi dám dấn thân vào những góc tối chông gai nhất của nghệ thuật thứ bảy.

Robert Pattinson cùng Noel Gallagher và Liam Gallagher tại buổi chiếu phim “Primetime”, ra mắt phim “Oasis: Don't Look Back in Anger” tại LHP Venice lần thứ 83. (Ảnh: Deadline)

“Primetime” tiếp tục là một thành công rực rỡ đối với Robert Pattinson trong năm 2026, người đóng vai chính trong những bộ phim đình đám như tác phẩm độc lập ăn khách mùa xuân 2026 “The Drama”, bom tấn mùa hè của Christopher Nolan “The Odyssey” và tác phẩm sắp ra mắt vào mùa thu này của Denis Villeneuve “Dune: Part III”. Và lịch trình của Robert Pattinson vẫn vô cùng bận rộn khi thủ vai tỷ phú ẩn dật kiêm người hùng Bruce Wayne trong bộ phim “The Batman: Part II” đang quay lại Lido.

Bộ phim “Primetime” chính thức góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83 ở hạng mục tranh giải chính thức (In Competition - Venezia 83). Tác phẩm trực tiếp cạnh tranh giải thưởng cao quý nhất Sư tử vàng (Golden Lion), đồng thời mang về cơ hội tranh giải Cúp Volpi cho Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho Robert Pattinson và giải Sư tử bạc (Silver Lion) Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn trẻ Lance Oppenheim. Lễ trao giải chính thức và công bố kết quả của liên hoan phim sẽ diễn ra vào đêm bế mạc, Thứ Bảy ngày 12/9/2026 tại Palazzo del Cinema, Lido (Ý).