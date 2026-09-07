English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Ma thuật” của Robert Pattinson và tràng pháo tay 7 phút chấn động LHP Venice

Thứ Hai, 06:00, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Robert Pattinson tái hiện chân thực sự tha hóa tâm lý cùng tham vọng điên cuồng của Chris Hansen trong tác phẩm điện ảnh giật gân “Primetime” do hãng A24 sản xuất, Lance Oppenheim đạo diễn, vai diễn của Robert Pattinson đã tạo nên một màn trình diễn khiến toàn bộ khán phòng tại Liên hoan phim Venice bùng nổ.

Sự lột xác ngoạn mục từ khẩu hình, ngữ điệu đến tạo hình ám ảnh

Robert Pattinson xuất hiện Trong bộ phim “Primetime” do A24 sản xuất và Lance Oppenheim làm đạo diễn nhưng anh không chỉ đảm nhận vai nam chính mà còn trực tiếp tham gia với vai trò nhà sản xuất. Bộ phim khai thác hậu trường ly kỳ và đen tối của chương trình truyền hình thực tế săn tìm kẻ lạm dụng trẻ em nổi tiếng những năm 2000 “To Catch a Predator” do Chris Hansen làm người dẫn chương trình. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Chris Hansen, Pattinson đã trải qua quá trình tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Anh dành hàng nghìn giờ nghiền ngẫm các đoạn băng ghi hình thực tế để bắt chước chính xác từng cử chỉ hình thể nhỏ nhất: từ dáng điệu vụng về khi giăng bẫy các nghi phạm, cho đến thói quen ôm chặt xấp bản in tin nhắn tố cáo trước ống kính.

ma thuat cua robert pattinson va trang phao tay 7 phut chan dong lhp venice hinh anh 1
Cảnh trong phim “Primetime”. (Ảnh: Deadline)

Điểm sáng chói lọi nhất trong diễn xuất của nam tài tử nằm ở khả năng biến hóa đài từ và giọng nói. Robert Pattinson đã làm chủ xuất sắc ngữ điệu được luyện tập có chủ ý của Chris Hansen, thứ âm thanh vừa mang vẻ đạo mạo của một nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, vừa ẩn chứa sự đe dọa lạnh người. Trong phân cảnh giới thiệu, anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại những dòng tin nhắn gớm tiếc của kẻ dụ dỗ trên nền màn hình đen, thử từng cách nhấn nhá ngữ điệu để tìm ra góc độ giật gân nhất. Lựa chọn quay phim cận cảnh (close-up) ở tỷ lệ khung hình 4:3 ngột ngạt của đạo diễn càng ép chặt gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt trống rỗng của Robert Pattinson vào tầm mắt người xem, biến nhân vật thành một bức chân dung rùng rợn, vượt qua mọi giới hạn truyền thống của một phim tiểu sử thông thường.

ma thuat cua robert pattinson va trang phao tay 7 phut chan dong lhp venice hinh anh 2
Robert Pattinson trên thảm đỏ LHP Venice. (Ảnh: Deadline)

Bóc tách bản chất tha hóa của một “Hiệp sĩ bóng đêm” tự phong

Không dừng lại ở việc mô phỏng bề ngoài, Robert Pattinson đã đi sâu bóc tách từng lớp tâm lý phức tạp và tha hóa của một kẻ kiêu ngạo, nghiện danh vọng và mắc chứng hoang tưởng quyền lực. Dưới sự lột tả của anh, nhân vật Chris Hansen hiện lên như một “Hiệp sĩ bóng đêm” tự phong, người lầm tưởng sự cuồng nhiệt của khán giả truyền hình giờ vàng chính là thước đo cho sự chính trực về mặt đạo đức. Bị ám ảnh nặng nề bởi cuộc đua tỷ lệ người xem (rating) gay gắt với các chương trình giải trí đối thủ, Chris Hansen dần mất đi điểm tựa đạo đức ban đầu. Mối quan hệ gia đình rạn nứt cùng những đe dọa bê bối ngoại tình càng đẩy anh ta vào vòng xoáy của sự hoảng loạn.

Robert Pattinson đã lột tả thành công sự chuyển biến tâm lý tàn nhẫn khi Chris Hansen đưa ra những quyết định ngày càng liều lĩnh để săn đuổi những “con cá voi” có tầm ảnh hưởng chính trị bất chấp hậu quả. Nhân vật của Robert Pattinson đứng ở ranh giới mong mong giữa việc nhân danh công lý và bản năng săn mồi của chính bản thân mình. Sự tương phản giữa nụ cười tỏa sáng, hàm răng trắng bóc cùng lời tuyên bố đạo mạo với đôi mắt hốc hác, trống rỗng như hai hố đen đã khắc họa trọn vẹn một kẻ bị hào quang truyền thông nuốt chửng linh hồn.

ma thuat cua robert pattinson va trang phao tay 7 phut chan dong lhp venice hinh anh 3
Robert Pattinson và đạo diễn trẻ Lance Oppenheim. (Ảnh: Deadline)

Chinh phục giới chuyên môn Venice và sự thấu hiểu nhân vật sâu sắc

Màn thể hiện của Robert Pattinson không chỉ tỏa sáng đơn độc mà còn trở thành điểm tựa vững chắc nâng tầm toàn bộ dàn diễn viên thực lực. Sự ăn ý giữa anh và Merritt Wever (trong vai nhà sản xuất Andie sắc bén, thực dụng) hay cách anh làm bệ phóng cho màn ra mắt điện ảnh ấn tượng của nữ ca sĩ Phoebe Bridgers đã nhận được mưa lời khen từ giới phê bình. Sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả tại khán phòng Lido, nơi bạn đời của anh, Suki Waterhouse, cùng đám đông liên tục hô vang tên dàn diễn viên và dành tràng pháo tay kéo dài tới 7 phút là minh chứng rõ nhất cho sức hút của bộ phim.

ma thuat cua robert pattinson va trang phao tay 7 phut chan dong lhp venice hinh anh 4
Robert Pattinson và Suki Waterhouse. (Ảnh: Deadline)

Đáng chú ý, màn trình diễn này xuất sắc đến mức xóa tan những hoài nghi trước đó từ chính Chris Hansen ngoài đời thực, người từng lên tiếng chỉ trích bộ phim là “quá kịch tính” và nghi ngờ động cơ của Hollywood. Phản ứng lại những hoài nghi ấy bằng sự chuyên nghiệp tuyệt đối tại buổi họp báo ra mắt phim ở LHP Venice, Robert Pattinson bày tỏ sự chân thành và trân trọng đối với sức hút kỳ lạ của nguyên mẫu và hy vọng Chris Hansen sẽ cảm nhận được thiện chí sau khi thưởng thức tác phẩm.

Trong một năm làm việc phi thường khi liên tục di chuyển giữa các dự án bom tấn từ London đến Venice, Robert Pattinson một lần nữa chứng minh vị thế của một trong những tài tử tài năng và dũng cảm nhất thế hệ của mình khi dám dấn thân vào những góc tối chông gai nhất của nghệ thuật thứ bảy.

ma thuat cua robert pattinson va trang phao tay 7 phut chan dong lhp venice hinh anh 5
Robert Pattinson cùng Noel Gallagher và Liam Gallagher tại buổi chiếu phim “Primetime”, ra mắt phim “Oasis: Don't Look Back in Anger” tại LHP Venice lần thứ 83. (Ảnh: Deadline)

“Primetime” tiếp tục là một thành công rực rỡ đối với Robert Pattinson trong năm 2026, người đóng vai chính trong những bộ phim đình đám như tác phẩm độc lập ăn khách mùa xuân 2026 “The Drama”, bom tấn mùa hè của Christopher Nolan “The Odyssey” và tác phẩm sắp ra mắt vào mùa thu này của Denis Villeneuve “Dune: Part III”. Và lịch trình của Robert Pattinson vẫn vô cùng bận rộn khi thủ vai tỷ phú ẩn dật kiêm người hùng Bruce Wayne trong bộ phim “The Batman: Part II” đang quay lại Lido.

Bộ phim “Primetime” chính thức góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83 ở hạng mục tranh giải chính thức (In Competition - Venezia 83). Tác phẩm trực tiếp cạnh tranh giải thưởng cao quý nhất Sư tử vàng (Golden Lion), đồng thời mang về cơ hội tranh giải Cúp Volpi cho Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho Robert Pattinson và giải Sư tử bạc (Silver Lion) Đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn trẻ Lance Oppenheim. Lễ trao giải chính thức và công bố kết quả của liên hoan phim sẽ diễn ra vào đêm bế mạc, Thứ Bảy ngày 12/9/2026 tại Palazzo del Cinema, Lido (Ý).

Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland
LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

“Sentimental Value” lập kỷ lục tại LHP Cannes 2025
“Sentimental Value” lập kỷ lục tại LHP Cannes 2025

VOV.VN - Tối 21/5 (giờ địa phương), bộ phim "Sentimental Value" của đạo diễn Joachim Trier và nữ diễn viên Renate Reinsve đã tạo nên khoảnh khắc xúc động tại Liên hoan phim Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài suốt 15 phút – dài nhất tại kỳ liên hoan năm nay.

“Sentimental Value” lập kỷ lục tại LHP Cannes 2025

“Sentimental Value” lập kỷ lục tại LHP Cannes 2025

VOV.VN - Tối 21/5 (giờ địa phương), bộ phim "Sentimental Value" của đạo diễn Joachim Trier và nữ diễn viên Renate Reinsve đã tạo nên khoảnh khắc xúc động tại Liên hoan phim Cannes khi nhận tràng pháo tay kéo dài suốt 15 phút – dài nhất tại kỳ liên hoan năm nay.

LHP Cannes 2025: Đạo diễn nổi tiếng Wes Anderson hé lộ dự án phim tiếp theo
LHP Cannes 2025: Đạo diễn nổi tiếng Wes Anderson hé lộ dự án phim tiếp theo

VOV.VN - Tại Liên hoan phim Cannes 2025, đạo diễn tài ba Wes Anderson đã hé lộ thông tin ban đầu về dự án phim tiếp theo của mình, đánh dấu sự trở lại của hai cộng sự quen thuộc: biên kịch Roman Coppola và diễn viên, danh hài người Anh Richard Ayoade.

LHP Cannes 2025: Đạo diễn nổi tiếng Wes Anderson hé lộ dự án phim tiếp theo

LHP Cannes 2025: Đạo diễn nổi tiếng Wes Anderson hé lộ dự án phim tiếp theo

VOV.VN - Tại Liên hoan phim Cannes 2025, đạo diễn tài ba Wes Anderson đã hé lộ thông tin ban đầu về dự án phim tiếp theo của mình, đánh dấu sự trở lại của hai cộng sự quen thuộc: biên kịch Roman Coppola và diễn viên, danh hài người Anh Richard Ayoade.

TS Ngô Phương Lan: Việt Nam thiếu tác phẩm đủ mạnh để tạo dấu ấn ở LHP quốc tế
TS Ngô Phương Lan: Việt Nam thiếu tác phẩm đủ mạnh để tạo dấu ấn ở LHP quốc tế

VOV.VN - Điện ảnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức đan xen trong hành trình vươn ra thế giới, tạo ra những dấu ấn đậm nét và liền mạch hơn tại các sự kiện toàn cầu.

TS Ngô Phương Lan: Việt Nam thiếu tác phẩm đủ mạnh để tạo dấu ấn ở LHP quốc tế

TS Ngô Phương Lan: Việt Nam thiếu tác phẩm đủ mạnh để tạo dấu ấn ở LHP quốc tế

VOV.VN - Điện ảnh Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức đan xen trong hành trình vươn ra thế giới, tạo ra những dấu ấn đậm nét và liền mạch hơn tại các sự kiện toàn cầu.

Kaity Nguyễn từ ngôi sao phòng vé đến giám khảo LHP châu Á Đà Nẵng 2026
Kaity Nguyễn từ ngôi sao phòng vé đến giám khảo LHP châu Á Đà Nẵng 2026

VOV.VN - Kaity Nguyễn sẽ tham gia Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), đánh dấu một vai trò mới của nữ diễn viên sau gần một thập kỷ hoạt động điện ảnh.

Kaity Nguyễn từ ngôi sao phòng vé đến giám khảo LHP châu Á Đà Nẵng 2026

Kaity Nguyễn từ ngôi sao phòng vé đến giám khảo LHP châu Á Đà Nẵng 2026

VOV.VN - Kaity Nguyễn sẽ tham gia Ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), đánh dấu một vai trò mới của nữ diễn viên sau gần một thập kỷ hoạt động điện ảnh.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc