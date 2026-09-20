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Bế mạc Hanoi Jazztival 2026: Dấu ấn Hà Nội, điểm hẹn Jazz quốc tế

Chủ Nhật, 09:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Tối 19/9, đêm bế mạc Hanoi Jazztival 2026 diễn ra thành công tốt đẹp tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Liên hoan đầu tiên được lan tỏa mạnh mẽ, ghi dấu ấn trong lòng công chúng và mở ra điểm hẹn Jazz quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.

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Đêm bế mạc Hanoi Jazztival 2026 diễn ra thành công tốt đẹp tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ

Đêm bế mạc Hanoi Jazztival 2026 (Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026) thành công rực rỡ và để lại nhiều cảm xúc đẹp với sự tham gia của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn Fusion Band ft. Nguyên Lê & TMT Fusion Band, San Trịnh & Sautéed Grabba Band. Các nghệ sĩ thăng hoa trên sân khấu, mang đến những sắc thái khác nhau của Jazz trong không gian mở giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Từ âm thanh giàu năng lượng của Big Band, tinh thần Fusion đến những thử nghiệm và ngẫu hứng của thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục thể hiện tinh thần cởi mở, đối thoại và không ngừng chuyển động của Jazz. Đêm bế mạc thu hẹp khoảng cách giữa sân khấu và công chúng, để những màn trình diễn ngẫu hứng trở thành một phần trong nhịp sống của khu vực trung tâm Thủ đô.

Hanoi Jazztival 2026 mở ra điểm hẹn Jazz quốc tế tại Hà Nội

Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” hướng tới xây dựng một sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế thường niên của Thủ đô, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một sản phẩm âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội.

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Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu bế mạc

Phát biểu bế mạc liên hoan, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, từ Hanoi Jazztival 2026, có thể nhận rõ hơn vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong tạo dựng đời sống, sản phẩm và mở ra, mở rộng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội. Hà Nội có lợi thế đặc biệt về chiều sâu văn hóa, hệ thống di sản phong phú, không gian đô thị giàu bản sắc và sức sống của con người. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những giá trị đó không chỉ được bảo tồn mà còn được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ và những trải nghiệm văn hóa hấp dẫn. Liên hoan nhạc Jazz là một ví dụ về việc chuyển từ bảo tồn sang để phát huy, phát triển, tổ chức các hoạt động phát triển các sản phẩm từ khai thác giá trị văn hóa sang tạo dựng trải nghiệm.

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Một tiết mục đặc sắc với sự thể hiện của Trần Mạnh Tuấn Fusion Band ft. Nguyên Lê giữa không gian di sản

Đêm diễn không chỉ khép lại lịch trình của Liên hoan mà còn là điểm hội tụ của tinh thần “Giai điệu không biên giới” xuyên suốt ba ngày: sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa những nền văn hóa âm nhạc khác nhau và giữa nghệ sĩ với chính công chúng của thành phố.

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Nhạc sĩ Dương Cầm (bên trái) và nghệ sĩ Nguyên Lê, nghệ sĩ trẻ San Trịnh

Nhạc sĩ Dương Cầm, Tổng đạo diễn Hanoi Jazztival 2026 xúc động chia sẻ: "Có một điều thật đặc biệt tại ngày cuối cùng của Hanoi Jazztival 2026 bởi những "Vietnamese" (người Việt) đã tụ hợp tại đây, mang thế giới về Việt Nam và cũng chính họ đã mang Việt Nam ra thế giới".

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Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn
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Nghệ sĩ guitar Nguyên Lê

Trong mùa đầu tiên, Hanoi Jazztival 2026 triển khai 11 chương trình và hoạt động tại 9 không gian/cụm địa điểm, quy tụ 14 ban nhạc, nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ, trong đó có 7 ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc…, cùng những tên tuổi Jazz Việt Nam như NSƯT Quyền Văn Minh, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Quyền Thiện Đắc… 

Jazz được đưa từ sân khấu chuyên nghiệp đến bảo tàng, không gian di sản, câu lạc bộ và đường phố, với nhiều hình thức từ biểu diễn, triển lãm đến tọa đàm, hội thảo và biểu diễn ngẫu hứng. Qua đó, Liên hoan tạo nên không gian giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, đồng thời giúp công chúng tiếp cận những phong cách và ngôn ngữ Jazz đa dạng.

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Đêm bế mạc thu hút đông đảo người yêu Jazz, công chúng và du khách

Qua ghi nhận tại các điểm tổ chức, các nghệ sĩ nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả, đặc biệt ở những màn ngẫu hứng, kết hợp và sự đa dạng trong phong cách trình diễn. Sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng cũng góp phần tạo nên tinh thần cởi mở, gần gũi và giàu tính đối thoại của Hanoi Jazztival 2026.

Hanoi Jazztival 2026 ghi nhận hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp, nhận được sự quan tâm, đồng hành và đưa tin của hơn 40 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và đơn vị truyền thông Trung ương, Hà Nội và các địa phương. Kết hợp với hệ thống truyền thông ngoài trời được triển khai trên địa bàn Thủ đô, các kênh truyền thông đã góp phần đưa hình ảnh Hanoi Jazztival lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi các điểm biểu diễn, tiếp cận rộng rãi công chúng trong nước.

Khép lại mùa đầu tiên, Hanoi Jazztival 2026 bước đầu hiện thực hóa sứ mệnh xây dựng một không gian giao lưu Jazz quốc tế tại Hà Nội, kết nối nghệ sĩ Việt Nam với thế giới, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và sức sáng tạo của Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc.

* Một số hình ảnh tại đêm bế mạc:

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Hanoi Jazztival 2026: Hào hứng cùng Jazz xuống phố thu Hà Nội

VOV.VN - Ngày 19/9, Hanoi Jazztival 2026 mang đến trải nghiệm nghệ thuật đầy ngẫu hứng cho người dân và du khách với Street Jazz sôi động tại phố đi bộ Hồ Gươm và cuộc đối thoại âm nhạc "Jazz và Di sản" ấn tượng của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cùng Đàn Đó Band.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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