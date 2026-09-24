Mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM cho biết, điểm mới của mùa lễ hội năm nay là thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu.

Trên cùng dải bờ biển của Thành phố mang tên Bác, Thành phố có hai di sản cùng chung tín ngưỡng thờ Cá Ông: Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam- Vũng Tàu, đều được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

“Việc mở rộng không gian lần này là để hai vùng biển ấy gặp nhau, để bà con ngư dân hai địa phương cùng chung một mùa hội, để du khách đến với thành phố có thể đi trọn một hành trình văn hóa biển”, ông Thuận nói.

Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026 (ảnh: Anh Vũ)

Tại Cần Giờ, lễ hội diễn ra trong ba ngày 24-26/ 9, gồm các hoạt động như: dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ; cử hành Lễ Thượng đại kỳ lễ hội tại Công viên Cần Thạnh; Lễ Cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Bạn cũ –Lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng; đoàn thuyền hoa đăng diễu hành trên vùng biển Cần Giờ; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng,…

Lễ Thượng đại kỳ lễ hội tại Công viên Cần Thạnh sáng 24/9 (Ảnh: Tâm Linh)

Đoàn diễu hành về Lăng Ông Thuỷ Tướng sáng 24/9. (ảnh: Tâm Linh)

Ngoài ra còn có phần Hội với triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành, phát triển của lễ hội, về làng nghề, ngư cụ và đời sống nghề biển. Các chương trình hát bội, đờn ca tài tử, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, võ nhạc, diều nghệ thuật,…cũng diễn ra xuyên suốt.

Còn 2 ngày ngày 26 và 27/9, tại các khu vực Bãi Trước, Miếu Hòn Bà, Di tích Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường diễu hành khu vực Vũng Tàu sẽ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam- Vũng Tàu. Lễ hội có các hoạt động như: Lễ Nghinh Ông trên biển, Lễ Khai mạc tại Bãi Trước Vũng Tàu, Lễ rước Ông diễu hành đường bộ và các nghi thức tế lễ cổ truyền tại Đình thần Thắng Tam (Tiền hiền, Lăng Ông)

Lễ hội Nghinh Ông năm nay không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là dịp để TP.HCM giới thiệu vùng đất độc đáo: rừng ngập mặn Cần Giờ – “lá phổi xanh” của thành phố, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; những di tích tín ngưỡng dân gian và người dân miền biển chân thành, nghĩa tình.