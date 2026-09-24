English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

Thứ Năm, 22:47, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 diễn ra từ 24-27/9 với điểm nổi bật năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại cả xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu. Chương trình chính thức khai mạc tối 24/9, tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM cho biết, điểm mới của mùa lễ hội năm nay là thành phố mở rộng không gian tổ chức, kết nối các hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu.

Trên cùng dải bờ biển của Thành phố mang tên Bác, Thành phố có hai di sản cùng chung tín ngưỡng thờ Cá Ông: Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam- Vũng Tàu, đều được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

“Việc mở rộng không gian lần này là để hai vùng biển ấy gặp nhau, để bà con ngư dân hai địa phương cùng chung một mùa hội, để du khách đến với thành phố có thể đi trọn một hành trình văn hóa biển”, ông Thuận nói.

mo rong khong gian to chuc le hoi nghinh Ong tp.hcm hinh anh 1
Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ năm 2026 (ảnh: Anh Vũ)

Tại Cần Giờ, lễ hội diễn ra trong ba ngày 24-26/ 9, gồm các hoạt động như: dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác và Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác – Cần Giờ; cử hành Lễ Thượng đại kỳ lễ hội tại Công viên Cần Thạnh; Lễ Cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Bạn cũ –Lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng; đoàn thuyền hoa đăng diễu hành trên vùng biển Cần Giờ; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng,…

mo rong khong gian to chuc le hoi nghinh Ong tp.hcm hinh anh 2
Lễ Thượng đại kỳ lễ hội tại Công viên Cần Thạnh sáng 24/9 (Ảnh: Tâm Linh)
mo rong khong gian to chuc le hoi nghinh Ong tp.hcm hinh anh 3
Đoàn diễu hành về Lăng Ông Thuỷ Tướng sáng 24/9. (ảnh: Tâm Linh)

Ngoài ra còn có phần Hội với triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành, phát triển của lễ hội, về làng nghề, ngư cụ và đời sống nghề biển. Các chương trình hát bội, đờn ca tài tử, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, võ nhạc, diều nghệ thuật,…cũng diễn ra xuyên suốt.

Còn 2 ngày ngày 26 và 27/9, tại các khu vực Bãi Trước, Miếu Hòn Bà, Di tích Đình thần Thắng Tam và các tuyến đường diễu hành khu vực Vũng Tàu sẽ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam- Vũng Tàu. Lễ hội có các hoạt động như: Lễ Nghinh Ông trên biển, Lễ Khai mạc tại Bãi Trước Vũng Tàu, Lễ rước Ông diễu hành đường bộ và các nghi thức tế lễ cổ truyền tại Đình thần Thắng Tam (Tiền hiền, Lăng Ông)

Lễ hội Nghinh Ông năm nay không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là dịp để TP.HCM giới thiệu vùng đất độc đáo: rừng ngập mặn Cần Giờ – “lá phổi xanh” của thành phố, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới; những di tích tín ngưỡng dân gian và người dân miền biển chân thành, nghĩa tình.    

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế quân ở Phan Thiết
Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế quân ở Phan Thiết

VOV.VN - Sáng 6/9, gần 2.000 người tham gia đoàn rước Quan Thánh Đế quân xuất du, trên đường phố Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Hoạt động này là điểm nhấn của Lễ hội “Trung nguyên Kiến tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế quân xuất du” lần thứ 15- năm 2026.

Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế quân ở Phan Thiết

Hàng ngàn người tham gia Lễ hội Nghinh ông Quan Thánh Đế quân ở Phan Thiết

VOV.VN - Sáng 6/9, gần 2.000 người tham gia đoàn rước Quan Thánh Đế quân xuất du, trên đường phố Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Hoạt động này là điểm nhấn của Lễ hội “Trung nguyên Kiến tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế quân xuất du” lần thứ 15- năm 2026.

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ
Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển Cần Thơ
Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 7/5, tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông năm 2026. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an với những mùa cá tôm bội thu

Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển Cần Thơ

Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, nét đẹp văn hóa của ngư dân miền biển Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 7/5, tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ diễn ra Lễ hội Nghinh Ông năm 2026. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an với những mùa cá tôm bội thu

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc