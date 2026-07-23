English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mua vé xem xiếc trực tuyến, chọn ghế và nhận mã QR ngay trên điện thoại

Thứ Năm, 08:24, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

Không cần đến quầy vé, khán giả có thể xem lịch diễn, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán và nhận vé điện tử của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Nền tảng bán vé mới được kỳ vọng giúp các gia đình chủ động hơn khi lên kế hoạch đưa trẻ nhỏ đi xem xiếc.

mua ve xem xiec truc tuyen, chon ghe va nhan ma qr ngay tren dien thoai hinh anh 1
Sẽ có những chương trình biểu diễn nghệ thuật xiếc thường xuyên được công bố bán vé online

Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa phối hợp với Tổng công ty VTC triển khai nền tảng bán vé trực tuyến dành cho các chương trình biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương thông qua website: xiecvietnam.vn.

Thay vì phải đến trực tiếp quầy vé hoặc liên hệ qua nhiều kênh khác nhau, khán giả có thể truy cập website để theo dõi lịch biểu diễn, lựa chọn chương trình, suất diễn và vị trí ngồi phù hợp.

Đáng chú ý, hệ thống hiển thị sơ đồ khán phòng, giúp người mua chủ động lựa chọn ghế theo nhu cầu trước khi thanh toán. Đây là tiện ích thiết thực đối với những gia đình có trẻ nhỏ, nhóm đông người hoặc khán giả muốn chọn vị trí thuận lợi để theo dõi chương trình.

mua ve xem xiec truc tuyen, chon ghe va nhan ma qr ngay tren dien thoai hinh anh 2
Người mua online sẽ tự lựa chọn ghế khi mua vé xem

Từ chọn ghế đến vào rạp trên một nền tảng

Quy trình mua vé được thực hiện trên cùng một hệ thống. Sau khi lựa chọn chương trình và vị trí ghế, khán giả có thể thanh toán trực tuyến bằng các phương thức điện tử.

Khi giao dịch hoàn tất, vé điện tử dưới dạng mã QR được gửi tới người mua. Khán giả chỉ cần lưu mã vé trên điện thoại và xuất trình khi đến Rạp Xiếc Trung ương tại 67 - 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Việc sử dụng mã QR thay cho vé giấy giúp rút ngắn thời gian kiểm soát vé, hạn chế tình trạng thất lạc hoặc quên mang vé. Người xem cũng không phải đến sớm để xếp hàng mua vé trước giờ biểu diễn.

Tài khoản khách hàng trên website còn cho phép người dùng theo dõi những vé đã mua và lịch sử giao dịch, thuận tiện hơn khi cần kiểm tra lại thông tin suất diễn hoặc đặt vé cho những chương trình tiếp theo.

mua ve xem xiec truc tuyen, chon ghe va nhan ma qr ngay tren dien thoai hinh anh 3
Sẽ có một danh mục chương trình để người xem tự chọn lựa

Trong giai đoạn đầu vận hành, khoảng 80% giao dịch trên nền tảng được thực hiện bằng thiết bị di động. Con số này cho thấy việc mua vé qua điện thoại đang phù hợp với thói quen của nhiều khán giả, đặc biệt là người trẻ và các gia đình có con nhỏ.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: “Việc triển khai hệ thống bán vé trực tuyến là bước đi cần thiết để Liên đoàn bắt kịp xu thế phát triển của thời đại và thay đổi thói quen tiếp cận nghệ thuật của công chúng. Khán giả hiện nay, đặc biệt là người trẻ và các gia đình có con nhỏ, mong muốn được xem lịch diễn, lựa chọn vị trí, thanh toán và nhận vé nhanh chóng ngay trên điện thoại.

Công nghệ giúp quá trình đó trở nên thuận tiện, minh bạch hơn, đồng thời giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của người xem để tổ chức những chương trình phù hợp.

Đây không chỉ là đổi mới cách bán vé mà còn là một phần trong quá trình xây dựng Liên đoàn Xiếc Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng”.

mua ve xem xiec truc tuyen, chon ghe va nhan ma qr ngay tren dien thoai hinh anh 4
Những chương trình nghệ thuật xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam thường có chủ đề riêng

Giúp khán giả chủ động lựa chọn chương trình

Việc triển khai website bán vé trực tuyến không chỉ thay đổi phương thức bán vé truyền thống, mà còn giúp hành trình thưởng thức nghệ thuật của khán giả thuận tiện hơn ngay từ bước tìm hiểu chương trình.

Người xem có thể chủ động kiểm tra lịch diễn, chọn suất phù hợp với thời gian của gia đình và biết trước vị trí ngồi mà không phải đến tận rạp. Toàn bộ quá trình từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, thanh toán, nhận mã QR đến check-in được thực hiện liền mạch.

Đối với Liên đoàn Xiếc Việt Nam, số hóa hoạt động bán vé cũng giúp đơn vị theo dõi nhu cầu của khán giả, tỷ lệ lấp đầy từng suất diễn và xu hướng lựa chọn chương trình. Những dữ liệu này có thể hỗ trợ việc xây dựng lịch biểu diễn, nâng cao chất lượng phục vụ và đưa ra những chương trình phù hợp hơn với công chúng.

mua ve xem xiec truc tuyen, chon ghe va nhan ma qr ngay tren dien thoai hinh anh 5
Rạp xiếc Trung ương (67 - 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội) là điểm hẹn quen thuộc của khán giả yêu nghệ thuật xiếc

Công nghệ không thay thế sức hấp dẫn của sân khấu, tài năng nghệ sĩ hay cảm xúc trực tiếp trong mỗi tiết mục. Tuy nhiên, một quy trình mua vé nhanh chóng, rõ ràng và thuận tiện sẽ góp phần đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với người xem.

Giá vé phổ biến dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng là khoảng giá theo vị trí và suất diễn, không phải mức giá trung bình.

Cách mua vé: Khán giả truy cập xiecvietnam.vn, lựa chọn chương trình và suất diễn, chọn ghế trên sơ đồ khán phòng, thanh toán trực tuyến, sau đó lưu mã QR để check-in khi đến rạp.

poster_ngang_.jpg

Phát động cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Em yêu nghệ thuật xiếc Việt Nam” lần thứ 2

VOV.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động tưng bừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Xiếc Việt Nam (1956–2026), Liên đoàn Xiếc Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam và Tạp chí Mỹ thuật đã chính thức phát động Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc mang tên “Em yêu Nghệ thuật Xiếc Việt Nam” lần thứ 2.

Theo Thúy Hiền/Báo Văn hóa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Gala xiếc - ảo thuật ba miền” sôi động tại sân khấu Thủ đô
“Gala xiếc - ảo thuật ba miền” sôi động tại sân khấu Thủ đô

VOV.VN - Nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức “Gala xiếc - ảo thuật ba miền 2026” với 9 suất diễn tại Rạp Xiếc Trung ương (Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa vùng miền Việt Nam.

“Gala xiếc - ảo thuật ba miền” sôi động tại sân khấu Thủ đô

“Gala xiếc - ảo thuật ba miền” sôi động tại sân khấu Thủ đô

VOV.VN - Nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức “Gala xiếc - ảo thuật ba miền 2026” với 9 suất diễn tại Rạp Xiếc Trung ương (Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa vùng miền Việt Nam.

Sân khấu xiếc Gia Định: Khi ánh đèn sân khấu xiếc hồi sinh ký ức thành phố
Sân khấu xiếc Gia Định: Khi ánh đèn sân khấu xiếc hồi sinh ký ức thành phố

VOV.VN - Giữa những loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, sân khấu xiếc Gia Định từng có lúc lặng dần trong ký ức của nhiều người dân TP.HCM. Nhưng những năm gần đây, rạp xiếc Gia Định bất ngờ đông trở lại với những vở diễn như "Vùng đất kỳ bí", kéo cả người trẻ lẫn những khán giả lớn tuổi quay về sân khấu xiếc.

Sân khấu xiếc Gia Định: Khi ánh đèn sân khấu xiếc hồi sinh ký ức thành phố

Sân khấu xiếc Gia Định: Khi ánh đèn sân khấu xiếc hồi sinh ký ức thành phố

VOV.VN - Giữa những loại hình giải trí mới liên tục xuất hiện, sân khấu xiếc Gia Định từng có lúc lặng dần trong ký ức của nhiều người dân TP.HCM. Nhưng những năm gần đây, rạp xiếc Gia Định bất ngờ đông trở lại với những vở diễn như "Vùng đất kỳ bí", kéo cả người trẻ lẫn những khán giả lớn tuổi quay về sân khấu xiếc.

Thanh niên VOV tổ chức xem vở xiếc “Khát vọng Trẻ” chào mừng thành lập Đoàn
Thanh niên VOV tổ chức xem vở xiếc “Khát vọng Trẻ” chào mừng thành lập Đoàn

VOV.VN - Tối 21/3, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức cho hơn 170 đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình xiếc “Khát vọng Trẻ” tại Rạp Xiếc Trung ương, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Thanh niên VOV tổ chức xem vở xiếc “Khát vọng Trẻ” chào mừng thành lập Đoàn

Thanh niên VOV tổ chức xem vở xiếc “Khát vọng Trẻ” chào mừng thành lập Đoàn

VOV.VN - Tối 21/3, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức cho hơn 170 đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình xiếc “Khát vọng Trẻ” tại Rạp Xiếc Trung ương, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Kiều Minh Tuấn giảm gần 30kg, tự đi dây thăng bằng khi đóng diễn viên xiếc
Kiều Minh Tuấn giảm gần 30kg, tự đi dây thăng bằng khi đóng diễn viên xiếc

VOV.VN - Giảm gần 30kg, tập xiếc nhiều tháng và tự thực hiện loạt cảnh nguy hiểm như đi dây, đạp xe thăng bằng, ngậm dầu phun lửa… Kiều Minh Tuấn “lột xác” để vào vai nghệ sĩ xiếc trong "Con kể ba nghe". Hành trình dấn thân này được xem là thử thách nặng đô nhất sự nghiệp của anh.

Kiều Minh Tuấn giảm gần 30kg, tự đi dây thăng bằng khi đóng diễn viên xiếc

Kiều Minh Tuấn giảm gần 30kg, tự đi dây thăng bằng khi đóng diễn viên xiếc

VOV.VN - Giảm gần 30kg, tập xiếc nhiều tháng và tự thực hiện loạt cảnh nguy hiểm như đi dây, đạp xe thăng bằng, ngậm dầu phun lửa… Kiều Minh Tuấn “lột xác” để vào vai nghệ sĩ xiếc trong "Con kể ba nghe". Hành trình dấn thân này được xem là thử thách nặng đô nhất sự nghiệp của anh.

Gánh xiếc gia đình ở Ngô Kiều, Trung Quốc
Gánh xiếc gia đình ở Ngô Kiều, Trung Quốc

VOV.VN - Ở Trung Quốc, xiếc là một loại hình nghệ thuật dân gian, thậm chí được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ngoài các đoàn xiếc chính quy, nhiều nơi còn có các gánh xiếc gia đình. Huyện Ngô Kiều ở tỉnh Hà Bắc, nơi được mệnh danh là quê hương của xiếc Trung Quốc, là một nơi như vậy.

Gánh xiếc gia đình ở Ngô Kiều, Trung Quốc

Gánh xiếc gia đình ở Ngô Kiều, Trung Quốc

VOV.VN - Ở Trung Quốc, xiếc là một loại hình nghệ thuật dân gian, thậm chí được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ngoài các đoàn xiếc chính quy, nhiều nơi còn có các gánh xiếc gia đình. Huyện Ngô Kiều ở tỉnh Hà Bắc, nơi được mệnh danh là quê hương của xiếc Trung Quốc, là một nơi như vậy.

Quê hương của xiếc Trung Quốc và Liên hoan xiếc quốc tế Ngô Kiều
Quê hương của xiếc Trung Quốc và Liên hoan xiếc quốc tế Ngô Kiều

VOV.VN - Cách Bắc Kinh hơn 300km, huyện Ngô Kiều, tỉnh Hà Bắc được mệnh danh là một trong những cái nôi của xiếc Trung Quốc. Trong số những con thú được đem đi biểu diễn ở đây, từng có 1 con trâu đến từ Việt Nam.

Quê hương của xiếc Trung Quốc và Liên hoan xiếc quốc tế Ngô Kiều

Quê hương của xiếc Trung Quốc và Liên hoan xiếc quốc tế Ngô Kiều

VOV.VN - Cách Bắc Kinh hơn 300km, huyện Ngô Kiều, tỉnh Hà Bắc được mệnh danh là một trong những cái nôi của xiếc Trung Quốc. Trong số những con thú được đem đi biểu diễn ở đây, từng có 1 con trâu đến từ Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc